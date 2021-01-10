以色列瘋狂登月計畫 虎之霸精神無所畏懼

編按：虎之霸精神（Chutzpah）是今日以色列科技創新、勝過周遭強敵的關鍵因素。以色列高科技百大影響人物英貝兒‧艾瑞黎，她將教養三個孩子的經歷，對照以色列新創企業發展歷程， 分享猶太文化如何從小培養孩童的解決問題、自由思考、挑戰現狀等技能。並提供許多練習虎之霸精神、培養創業技能的實用方法。

如果你在二○○八年之前，遇見耶里夫．貝許（Yariv Bash）、卡菲爾．達瑪利（K r Damari）、以及約拿譚．懷崔（Yonatan Winetraub）這三人（這三人當時還沒有決定要參加Google舉辦的登月計畫Google Lunar XPRIZE），你可能會告訴他們：他們的計畫不實際，他們的目標不可能達成，而且這整個計畫根本就是亂搞。Google Lunar XPRIZE 登月計畫徵求民間的私募基金團隊，目標是要建立機器人太空傳登陸月球，在月球表面傳回高解析度的自拍影片及照片。要達成這個任務，成本估計至少三億美元，獎金只有區區兩千萬美元。因此來自世界各地的團隊一個接一個退出，最後Google 宣布取消整項競賽。但是不論競賽取不取消，有一支團隊自始至終都沒有放棄：就是來自以色列的團隊，因為耶里夫、卡菲爾、約拿譚是在永不放棄的「虎之霸」文化中出生長大。他們努力了十年，成立了SpaceIL 組織，終於完成一個狀似蜘蛛的無人探測器「創世紀號」。這不僅讓小國以色列成為繼美國、俄羅斯、中國之後，世界上第四個擁有登月計畫的國家，也是世界上第一個飛往月球的民間探測器。更厲害的是，整個計畫的預算不到一億美金，根本就只是美國、俄羅斯、中國等國太空計畫預算的零頭。

這三個以色列人的想法和虎之霸的精神一樣，連天空也不能限制他們。在這個例子中，「虎之霸」代表的是，參加一項競賽，但心中卻擁有和競賽目標完全不同的目標。雖然是受到Google 啟發，但SpaceIL 的目的，卻從來不是該競賽的目標，也就是朝月球發射一個探測器並傳回照片；而是要透過這個機會，建立相關的教育計畫，以達成更遠大的目標。如果創世紀號能登月並完成自拍，這只是起點，因為SpaceIL 是由慈善人士捐款創立的非營利組織，任務是在以色列推廣科學及科技教育，提供各式課程（從活動營隊到SpaceIL的實習機會都有），目前已經發掘數萬名對航太、天文及其他太空相關領域感興趣的兒童。

「虎之霸」也代表在缺乏相關經驗，對於細節也沒有通盤瞭解的情況下，就決定參與大型競賽計畫。三名創辦人都沒有航太領域的相關經驗，約拿譚是史丹佛大學的博士生，研究題目和癌症相關；卡菲爾則是在資安新創公司Tabookey 擔任產品及策略長，耶里夫目前擔任無人機貨運公司Flytrex 的執行長。那麼為什麼他們當時會突然決定成為航太領域的企業家？因為他們覺得接受新挑戰會很有趣。

「虎之霸」還代表用手邊既有的資源迎接挑戰，並在發生突發狀況時隨機應變。創世紀號若要順利抵達月球，必須經過一段為期兩個月、長達四百萬英里的旅程，慢慢調整軌道，到達月球外圍，讓月球的重力將它吸入月球軌道，最終登陸寧靜海。其實月球距離地球只有二十五萬英里，但是預算限制使創世紀號必須繞遠路，因為探測器是搭載於印尼的通訊衛星PSN-6 上一起發射。

「虎之霸」更代表鼓勵他人，以一個想法說服他們加入團隊，不管這個想法可能有多瘋狂；也代表相信這段旅程，以及這段旅程所帶來的任何意外結果。「虎之霸」會大喊：「耶，開始吧！」就讓我們往下跳，看看會到哪邊吧！讓我們奮力追求、彼此鼓勵！讓我們達成不切實際的目標，努力讓這些目標成為現實！

二○一九年四月十一日，創世紀號展開登陸作業，全以色列都屏息以待。創世紀號傳回了一張照片，背景是月球、以色列國旗、還有一行標語寫著「小國家，大夢想」。可惜在登陸過程的最後時刻，創世紀號的主引擎突然熄火，探測器就這麼墜毀在月球表面。即便遭遇這樣的挫折，SpaceIL 仍然持續研發創世紀二號，而且三名創辦人也教了全世界重要的一課：讓世界瞭解「虎之霸」以及這項特質背後的潛能。

因此，擁有想法確實是必要的。但背後的創業精神也扮演非常重要的角色，創業精神就是實踐想法的能力，要把想法化成具體。而在這個過程中，企業家需要運用各式技能，其中某些技能他們可能從來沒練習過。根據世界經濟論壇的調查，所謂的社交技能，包含說服力、EQ、教導他人等能力，在這個時代都越來越重要。

我把這些技能用身體來比喻：每個人都擁有相同的肌肉結構，但使用方式卻天差地別，有些人會選擇某些特定部位的肌肉進行強化。如果大人從小就鼓勵你提問並挑戰成規，那麼你的好奇心肌肉就會訓練得特別好，那個部位會特別協調，你也會知道怎麼使用。但是即便你沒有從小就開始練習某項運動，也不代表你在之後的人生中就無法學會這項運動。同樣的道理也能應用在創業所需的重要技能上：練習、強化、並培養這些技能，永遠不嫌晚。這些技能就潛藏在身體深處，你只是要得知它們存在，並且嘗試使用就好。而這本書將會教你怎麼做。是時候召喚潛藏在你身體深處的虎之霸精神了！

(本文摘自英貝兒‧艾瑞黎著《虎之霸：從日常習得 不確定 與 創新 的力量和技能》，遠流出版提供)

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