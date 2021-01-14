投資是馬拉松 但短線成果也不可輕忽

要定期再平衡投資組合的配置比例，具體做到低價買入、高價賣出，你也應該在股市大跌時加碼購入，在再平衡調整投資組合的空檔做些額外買進的動作，把分得的股利用做再投資。如此一來，你反而可以把市場下滑轉變成潛在的賺錢機會。

一眼遠眺天邊——另一眼專注眼前

每當股市受重創時，專家都會告訴投資者要沉住氣。那些財務評論員會說，「別慌張，如果你準備做長期投資，這種市場的暫時瘋狂表現，對你不會有什麼影響」。但這個說法並不完全是事實。

不錯，你也許有鋼鐵般的意志，所以你不會慌亂。是的，市場報酬一蹋糊塗，但最終還是會有良好表現，因為經濟成長會促成股價上升。然而，短時間內所發生的事，對長期的結果還是很重要的。

如果要用錢時，正好遇上股市慘跌⋯⋯

這裡存在著兩個問題。首先，真正糟糕的報酬會對複利投資造成嚴重打擊，我們就來檢視一下這個殘酷的數學。你如果損失了10%，就必須要有11% 的盈利才補得回來。如果損失了20%，就需要25% 的回彈。如果是50% 呢？那就需要100% 的盈利。

這就是為什麼你需要投資多種股票的另一個原因，譬如說我們在上一章中所介紹的，那些看起來有些像脫韁野馬般的投資，你同時至少也要擁有一些債券在手上。這樣做並不能讓你避免損失，但卻可以讓你減低損失而更容易復原，甚至也可以讓你的報酬更加平順。免除大規模損失，能讓你的投資組合更加有效的產生複利的效益。

我們現在來檢視一下兩個投資組合的例子，以便讓你能更深入瞭解。其中一個每年都能有8%的報酬，另一個則是在每年報酬32%以及次年回跌16%之間擺盪。如果你以10年為期，把這兩個投資組合的年度報酬分別加起來，你都會得到80%總報酬的結果。然而這個80%卻並不是正確的答案，因為這個計算忽略了金錢歷經時間而成長的方式，那就是每年的盈利或者損失，實際上是建立在先前的表現之上。如果你把這個納入複利投資的考慮，你會發現前者在10年之間的盈利其實是116%，而後者僅只有68%。

那麼，第二個問題是什麼？那就是你必須考慮投資組合的表現，跟你的買進賣出之間會有交互作用。假定你現在是20歲，並且已經開始為退休做儲蓄。你也許會想在股市裡投資一些錢，然後立刻看到股價上升。但如果你真的希望自己變得富有，你就最好禱告股市一直慘淡不振，然後就在你退休前夕一飛沖天變為「牛市」。因為唯有這樣，你才能一直用賤價買入，最後以高價賣出。

另一方面，如果你的運氣欠佳，你可能會在退休之際正好碰上股市低迷。你可以想像一下，那些在2000年初和2008年初退休的人所碰到的困境。對那些還在工作的人，股市大幅下跌其實還能燃起他們的一線希望，因為他們可以用每個月的儲蓄去低價買進。可是對那些已經退休的人，那就是另一回事了。因為你已經沒有能力去買進，反而是要賣出變現來過日子。如果你才剛剛退休，你的儲蓄應該還很豐厚─—然而「熊市」卻意味著你的財富將大大縮水。危機在於：市場下跌和你需要用錢過日子兩相夾擊之下，會讓你的投資組合價值大幅下降，而且恐怕再也無法復原，進而使得你以後恐怕都得節儉度日過完餘生。

正因為這種所謂的「報酬順序風險」（Sequence-of-Return Risk），許多專家已經不再用「平均報酬率」（Average Rate of Return）來做財務預測，他們現在用的是被稱做「蒙地卡羅分析」(Monte Carlo Analysis ) 的方法，也就是利用上百甚至上千種不同的市場現象來測試某項策略（譯註：平均報酬率是投資項目壽命週期內平均的年投資報酬率，也稱平均投資報酬率）如果你有在用網路上的退休計算式，你應該要留意一下它們使用的是哪一種報酬率推算法─—是蒙地卡羅分析，還是一般的平均報酬計算式。

保留「現金緩衝」額度，就可避免在績效不佳時變現投資！

那麼，你該如何應對「報酬順序風險」呢？如果你還在工作，那就很容易。就如同我們先前所討論過，你應該要定期再平衡投資組合的配置比例，具體做到低價買入、高價賣出，你也應該在股市大跌時加碼購入，在再平衡調整投資組合的空檔做些額外買進的動作，把分得的股利用做再投資。如此一來，你反而可以把市場下滑轉變成潛在的賺錢機會。

但對已經退休的人而言，事情就會變得有些棘手。具體的目標應該是：降低大量損失的風險──以及盡量避免在市場下跌時出脫股票。想要避開大量損失，就要盡其所能做最大程度分散投資，同時把投資組合中至少半數設定為保守型投資。另外，為了避免在市場崩跌時出脫股票而蒙受損失，你應該事前就要想清楚，平常需要花費的錢可以從哪裡來。

你有每個月都能收到的社會安全福利金、養老金跟年金，可用來支付你的退休生活費，但也有可能這些收入並不夠用。在這種情況下，你也許需要從投資組合中取錢。為了要確認自己不至於在股價不好時還需要出脫股票，你應該計算出未來五年中大概需要從投資組合裡取出多少錢。

我們現在假定你採用的提款率是5%，這代表了你在退休之後的第一年要從投資組合裡取款的金額。之後，我們必須還要加上通貨膨脹的影響。換句話說，如果你的退休投資組合價值美金30萬元，提款率是5%，通貨膨脹率是3%，那麼，第一年你將要提出15,000元，第二年提出15,450元，第三年則須提出15,914元……以此類推。這個5%的提款不僅僅出自於投資組合所帶來的股利或票息，也將來自於偶而出脫的股票或債券。

在實際的操作上，幾乎沒有人能夠切實遵循這個作法。因為我們都傾向於在投資報酬不錯的時候多花些錢，而在市場欠佳的時候省著花。我們在退休日子裡的花費很可能會遞減，這是因為我們活動的能量會愈來愈低，但如果碰到必須耗費大量醫療費或長期照顧費時，又會突然增高。

現在，讓我們假設你採用的是前述的5%或類似的提款策略，那就意味著在未來的五年，你會用掉整個投資組合的大約25%。我們現在把這個25%當作是「現金緩衝」，然後將之投入保守型投資項目，譬如短期債券基金、貨幣市場基金、定期存單。這筆錢將用來支付你未來五年的費用─—所以你現在可以放心大膽用

其他的75%做更積極的投資。你也許可以把25%放進高利息的美國及外國債券，其他50%的大多數放進股市，剩下的一小部分做成硬資產。

每年，你就從這個「現金緩衝」裡取錢過日子。與此同時，你還可以把分得的股利、利息、以及共同基金配息放進譬如說你擁有的貨幣市場基金帳戶，來補充你的現金緩衝庫。如果市場景氣好，你也可以拋售一些股票或其他風險較高的投資，然後把這些錢再轉進貨幣市場基金，以保持你的現金緩衝達到總投資組合的25%。如果股市轉而疲軟或者風險較高的債券行情也不好，你就應該暫停所有的出售計畫直至市場復原。因為你現在有五年的現金緩衝在手，足以挺過一個頗長的「熊市」而不需要出售任何較高風險的投資。

理財小撇步

藉由建立一個不太可能會遭致短期大損失的投資組合，你將可以改善長期的複利投資。

如果你是為了退休而做儲蓄，你就不應該擔心股市下滑，反而應該把它當作是個機會。

開始過退休生活後，你應該準備一個等於五年生活費的現金緩衝，如此一來，你就可以降低必須在「熊市」期間出售股票的風險。

(本文摘自喬納森‧克雷蒙著《當代財經大師的理財通識課：21招理財建議教你過上一個不缺錢的人生》，樂金文化提供)



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