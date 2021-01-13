七項理財哲學 幫我們重建自己的財務世界

編按：金錢和人際關係、感情一樣，被視為人生最大的幾個焦慮來源之一，大多數人每天總是在為缺錢而煩惱，而金錢更幾乎與快樂畫上等號。《金錢超思考》《慢慢致富》作者喬納森‧克雷蒙用21堂理財通識課，帶你過一個不為金錢焦慮的人生。

你和華爾街的關係也許是不得不然，有點勉強，但相信我，你們還是可以學習怎麼樣愛上對方。

2008 到2009 年間，我們經歷了也許是1930 年代大蕭條期以來最糟的財務市場大崩潰──股價崩盤、消費債務飆升、房價低迷、失業率暴增接踵而來。如果我們考慮到當時的財務世界背景，其實那段時間從一開始就不算很好，譬如說傳統上由公司提供的退休金制度開始消失；個人退休之後的生活變得更長，意味著需要更多的錢來過日子；理財方面的選擇多種多樣，讓人無所適從；工作的穩定性日益消減，大學的費用卻一飛沖天。

我們能怎麼辦？其實我們也沒有太多的選擇，只能切實掌握、控制自己的理財，積極去擁抱市場，同時更加聰明的運用手上的金錢。對於大多數的人而言，這個前景可能會令人望而生畏。這是因為華爾街（投資、理財）是條艱險的路，這一刻飆升的股市，下一刻可能就直線墜落，各種令人摸不著頭腦的行話、專有名詞，複雜的程度可能會讓你腦筋打結，投資的風險又高。覺得神經緊張嗎？其實只要我們能堅守一些簡單的事實、原則，也沒什麼好擔心的，我們一樣可以在華爾街有所斬獲。

事實上，確實掌握有關理財的基本功從沒有像現在顯得這麼重要。我們此刻對市場充滿了疑慮──股票市場、房屋市場、整體經濟以及未來的榮景。不過我們曾經從更糟的狀況中回神過來，所以也應該可以度過這次的難關。我們應該要拋棄過去那種不切實際的想法以及揮霍的習性，回歸到基本原則。不要讓當前混亂的經濟狀況干擾你：歷經時間考驗的理財真理還是有其價值的。

這本書只有八萬字上下，書寫的時間也不過就幾個月。但對我來說，它代表了我畢生所努力的工作，收聚了我曾經反覆思索的理念，長達四分之一世紀閱讀《華爾街日報》以及撰寫專欄所宣揚的主張，其中有18 年──身為該報的個人理財專欄作家─我一直致力於幫助一般的投資者進行有意義的理財。最近，我做為網站 myFi（www.myFi.com）的理財指導總監，也是努力在做同樣的事。myFi 是「my financial life」的縮寫，是花旗集團旗下一個新的理財服務部門，服務對象則是一般美國大眾。

雖然這本書裡面收錄了許多有用的理財觀念，但也不僅僅是本有關理財的概念書而已，它其實反映了我這麼多年所鑽研、發展出來的理財哲學。本書中所描述的稅率、歷史收益以及其他相關的財務細節，可能很快就會顯得過時，但我希望相關的理財哲學──對於財務問題的思維方式──會有更加歷久彌新的價值。以下就是我在職業生涯中一直不厭其煩，反覆陳述的七項理財哲學。

金錢可以讓你藉之達成某種目的，但它卻並非目的本身。在我們投資共同基金或者購買保險之前，我們必須先搞清楚自己為什麼要積聚金錢，我們想保護的又是什麼。如果我們漫無目標，可能就無法制訂出正確的策略，也就比較不可能在必要時做出犧牲。 我們不應當忽略眼前。我們通常都傾向於為遙遠的目標儲蓄，譬如說小孩的大學教育以及我們自己的退休費用，這使得我們要花很長的時間，才能獲得財務上的解脫。我的建議是：我們也應該著重於眼前的心安。這就意味著好好控制住債務，善加運用薪水過好日子，確認自己擁有正確的保險，做好財務緊急時的準備，把錢花在刀口上。我們如果能把眼前的事照顧好，多半就能處理好未來的事。 我們應當要好好思考一下自己要的究竟是什麼。想像中，似乎我們在工作上獲得晉升或者換了一個較大的房子，我們的人生就改變了。但實際上就算我們滿足了心中的渴望，依然不見得會感到真正滿足。在我們照顧好今天並且為明天做準備之際，我們必須努力思考，我們應該如何運用金錢跟時間。 金錢其實是一種頗為情緒的東西。我們很努力的要求自己固定儲蓄，但同時又發現很難做出理性的投資。有些投資的策略必須很謹慎、很沉著冷靜，有些計畫則是我們不得不接受的。如果我們想好好處理自己手上所擁有的錢，我們就必須採取那些能幫我們達成目標的策略──而且要始終如一遵循策略行事。 我們的理財生活比想像中的還更大、更廣泛。財務的管理不僅僅限於股票、債券以及共同基金，我們還有債務、房屋、對孩子所做的財務承諾、賺錢的能力⋯⋯。想要妥善理財，我們不但要關照全面，也要顧及細節，在必要時做出妥協，抓住重要的機會，也需要知道自己是否錯失了什麼。 我們應該專注於自己可以控制的事。我們無法去影響通貨膨脹、債券盈利的走向、以及股價究竟會如何變動。但我們還是有許多可以控制的部分，譬如說如何儲蓄、如何花費、願意做出若干投資、付多少稅、願意在投資方面冒多少風險、市場發生波動時如何反應⋯⋯。我的建議：不要去擔心那些我們無法控制的事，專注於自己可以控制的事。以更務實的態度來管理金錢──這樣做，通常都會有更好的回報。 單純化始終是理財的最佳策略之一。大多數的人可能永遠搞不懂什麼是信用違約交換（Credit Default Swaps）、期貨逆價差（Commodities Backwardation）以及抵押擔保債券（Mortgage Derivatives），但我們也不需要一定得搞懂。採用最簡單的理財策略，或者購買最基本的共同基金或指數基金，都有可能賺到也許還算不錯的報酬。事實上，有的時候真是愈簡單愈好，因為通常這樣做的成本會較低，犯錯的機率也較小。

此外，如果我們堅持單純的策略、單純的投資，我們反而更有機會搞懂所擁有的是什麼──如此一來，在碰到市場動盪的時候，我們才能更堅持。

以上的七項理財哲學主導了我的思維，影響了我自己的理財態度，當然，也充實了本書的篇章。每一個人的財務狀況都不一樣，所以，本書的21個章節中所提供的眾多具體建議，也不見得就完全適用於你。但在做出決定之前，你應該要思考下列的因素：你所能承受的風險、理財的最終目標、你的收入有多少、你的積蓄有多少、你的稅務級距為何？另外，你是自己做投資，還是倚賴一組投資顧問？我希望本書中所介紹的理財哲學以及原則，能對你有所幫助，讓你能更加妥善處理、運用手上的金錢。

The Little Book 系列的書有其一貫的精神，所以我很努力的維持本書的頁數不要過多，讓那些可能對理財有恐懼心理的人，也不至於視閱讀本書為畏途。如果運氣夠好的話，你也許會喜歡本書的內容，甚至願意分享給其他的朋友、鄰居、兄弟、姊妹，以及──也許是最重要的──你的成年子女。我在書寫每一個章節時，心中想的都是我要傳達什麼訊息給我的子女──漢娜（Hannah）跟亨利（Henry），他們正在進入人生的成年期。

為了要讓這些訊息及觀念更容易消化、吸收，我也刻意簡化、單純化所使用的字彙，把一些理念沉澱為精煉的核心概念，盡可能的簡單、清楚的表達。當然，我並無法保證一定能達成目標，但我確實已經盡了全力。

(本文摘自喬納森‧克雷蒙著《當代財經大師的理財通識課：21招理財建議教你過上一個不缺錢的人生》，樂金文化提供)



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