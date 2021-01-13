Alpha型沉穩 Omega型變化多端 職場人格比一比

創新者思想非凡，總是有最新穎的想法，並開發出各式各樣的新事物，所以他們經常被他人視為顛覆社會的恐怖分子。

菁英們是藉由什麼方法，一眼看透公司內部的工作程序與營運狀況正在走下坡呢？如果他們想反轉這種情況，就不得不揭開公司的每道傷疤，好搞清楚這些問題究竟持續了多久。其他較開明或是接受度較高的同事，十分認同他們的作法，但每當其他愚蠢的同事在會議中表達自己意見時，幾乎所有人都會陷入沉默。他們通常會這麼說：

「算了吧，我們很清楚自己做不到。」

「別再老調重彈了，這根本就無濟於事。」

「你根本就改變不了什麼，只會把事情弄得更糟。」

「嘿，別再浪費時間在這種事情上，我們還有其他工作要做呢。」

「你別再一副趾高氣揚的樣子。有種就像其他人一樣做出成績來，否則，休想公司發獎金給你。」

不同個性的同事，在會議上也會擦出不同的火花。我已在先前的著作《創新人士與他們的敵人》中解釋過，不同個性的同事，代表了什麼意義。創新者思想非凡，總是有最新穎的想法，並開發出各式各樣的新事物，所以他們經常被他人視為顛覆社會的恐怖分子。這正是普通人在愚蠢群體中與他人互動的方式，他們可以不動腦，就能隨愚人們起舞！以下是我為各同事類型所下的簡短定義：

1. Alpha 型人格有如領導者。

2. Beta 型人格有如「顧問」，或是國王身旁的大臣。

3. Gamma 型人格勤奮刻苦（就如「螞蟻」）。

4. Omega 型人格（從 Alpha 到 Omega）有如革命分子。

Alpha 型人格（沉著穩定的力量）通常是團隊中的核心領導者，具有一定程度的影響力。他們設立目標、分配工作、鼓勵他人，並具有理想的個人魅力。Alpha 型人格也有不同類型，不是具有技術性，就是更有保護性；不是具有王者風範，就是行動派。Alpha 型人格通常代表了內外整體的價值與文化，例如：若是一個政黨的黨主席犯了錯，影響了政黨的形象，就會失去執政的機會。

Beta 型人格（無可動搖的理性）更在乎目標的實現（「成就」而非「權力」）。他們提供專業建議，忠於自己的任務，於工作上貢獻自己的才智，在理想情況下是明智的類型。他們解決各種爭端，在 Alpha 型人格背後安撫所有的人，並深刻思索著最佳的解決方案。德國聯邦總理通常是 Alpha型人格，而聯邦總統則是 Beta 型人格（不過，現任總理安格拉．梅克爾則經常表現得像 Beta 型人格，許多人對此感到相當反感；而前任總統約阿希姆．高克的 Alpha 型特質使人懼怕，同樣也引起許多人的不滿）。

Gamma 型人格（團結力量大）老實扮演著他們被分配到的角色，有如公司裡的一般職員。他們守秩序、樂觀、樂於助人，並時常與人「稱兄道弟」。不過，這並不代表他們不顯眼。演員巴德．史賓賽（Bud Spencer）在電影中扮演的角色，就像善良老實的 Gamma 型人格，他們制裁惡棍，伸張正義，幫助其他受到欺負的人。Gamma 型人格是所有人格中最強大，但他們無法成為一名好的領導者。而優秀的母親，通常就是 Gamma 型人格。

Omega 型人格（變化多端）相當有主見，會公開發表批評，也不懼怕任何對立。他們渴望引發革命性的改革，但這種想法通常只能與 Alpha 型人格討論後，才能得出較具建設性的結果。然而，想和老闆進行討論，必須先讓他同理這種狂妄又自負的想法。因為 Omega 型人格敢於公然挑戰上級，所以 Alpha 老闆擔心自己會陷入與他爭論的麻煩中。儘管兩人意見分歧，Alpha 建設性的思想，對於 Omega 來說多少還是有益。而若是遇到太多困難（問題太艱澀，或是需要相當大的理性），Omega 就很有可能會「暴怒」。之後，他很容易就會搞壞與其他人的關係，讓自己陷入四面楚歌的情況。儘管如此，Omega 還是有許多優點，他們思想正道、願意扮演「丑角」，也很適合擔任爭議性強的橫向思想家。與 Alpha 型人格相反，Omega的言行舉止，並不全然代表一個團體的整體價值，他們想追求的，是與團隊截然不同的成就─—他們樂於提出質疑。不過，這無疑是種走鋼索的行為。畢竟，創新多變的言談，與吵雜庸碌的噪音之間，僅有一線之隔。

上述只是理想狀態的描述。這些人格從愚人的觀點來看，又是另一回事了：在領導者眼中，只有成績才是絕對─—普通成績與優秀成績。Beta 型人格放棄在工作上保持沉默，逐漸蛻變成 Omega 型人格。Omega 型人格沒有口德，完全說不出任何一句好話，被其他人視為人際關係的毒瘤，逐漸被邊緣化。

現在，我們該如何在這只看數字與成績的時代中生存下去呢？難過的事實：看透一切、理性思考、從根本上批評一切之人，通常被愚人視為「偏激的 Omega」。這就是為什麼現在每個人都說：「交出你的成績，不要再清高的說些歪理。我們當然能夠明白理論面上的狀況，但我們還是要認清實務面上的現實。」

這種無知中的無知，使理性之人氣憤不已。最後，理性之人居然被視為Alpha、Beta 與 Gamma 最討厭的 Omega，變成所有人的眼中釘。愚人以制度為名，為理性之人的批評定罪（所有反對以數字定義事物價值的想法，都會被視為制度下的罪過）。這就是為何理性之人是愚人制度中的老鼠屎，無法被任何人信任。最後的下場就像沙特的戲劇，所有人都走向了崩潰的局面，萬念俱灰的吶喊，直到再也發不出聲音後，很快就會因為絕望再度陷入沉默，最後選擇順應制度而行─—「好吧，讓我們繼續⋯⋯。」

為何理性思考如此無力？失去了理性，經理們又該如何做好自己的工作？在管理上，愚蠢經理採用的策略─—「我們對員工施壓，使他們拿出比原訂的成果多三分之一的績效。不過，我們卻也因為他們的欺瞞，損失了一些的成果。但依整體的獲利看來，這種作法是絕對值得。」

理性思維會在沒有壓力與欺瞞的情況下發揮功效，但問題是─—理性思維與高壓控管─—採用哪個概念做為管理基礎，才是最好的呢？當然是理性。不過，事情當然沒有那麼簡單：真正關鍵的問題在於，採用哪種方式，才具有立竿見影的成效。或者從另一個角度來看：智者與愚人各自有自己思考問題的方式。智者堅信他們所提出的問題，應該都必須得到答案（這件事聽起來很愚蠢）。

(本文摘自岡特．迪克著《我變笨都是公司的錯！：看企業組織如何毀掉聰明人才》，樂金文化提供)



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