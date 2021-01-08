社畜也能大賺！邊上班邊操盤 3年賺到億

接觸過股票的人應該都知道，長期抱著的股票，有百分之九十以上都是「價值股」，投資人總認為該股票尚未達到應有價值，買進抱股後，在等待的過程中一不注意，就被迫得做「長線投資」。

三十歲那年我以工讀生的身分，展開了人生第一次的職場生活。當時的薪水是稅前30 萬元（編按：本書中的幣值皆為韓元，1韓元約等於0.025 新台幣，若出現其他幣值，會特別標示），雖然每年調薪，但對於與同齡人相比，資歷和事業進度落後太多的我而言，更能清楚感受到薪資的極限。就算成為僅占全公司1% 的高階管理層，光靠薪水我也無法成為有錢人，所以即便不是鐵飯碗，經常擔憂不知會不會被炒魷魚，也只能選擇咬牙苦撐。那該如何成為有錢人呢？我期望能透過工作證明自我價值，又能擺脫薪資過上自由的人生，因而選擇了股票。

我知道剛開始接觸股票，賠錢是很正常的，但之後總會把錢賺回來。我想要結婚，如果想有足夠的錢在首爾周遭租一間傳貰房（編按：韓國獨特的租房制度，房客在簽約入住時，付給房東一定額度的押金，租約結束後房東需全額退還，一般而言這筆押金費用為房產價格的六至七成），我認為除了股票沒有其他辦法了。

所以2015 年，我湊齊了自己全部的財產總共480 萬元，重新投入了股票市場。接著用兩年半的時間獲利10 億元，第三年報酬就超過了20 億，連我自己都不敢置信，身邊友人當然也嚇了一大跳，紛紛來問我投資的祕訣。大家除了被我的報酬率嚇到以外，也覺得一個每天工作十二小時的血汗上班族，竟然有時間能夠投資，非常神奇。我目前已經持續投資四年了，我不是一位投資高手，也不是有名的投資人，更沒有所謂的獨家或特別的投資技巧，只是運氣很好。我認識了厲害的股票投資老師，獲益良多，而且又剛好搭上股市上漲的順風車。

而我也因此培養出屬於自己的原則與眼光，開始與身邊的人分享我的方法，以及我有興趣的股票。大部分的人都有不錯的結果，其中也有人獲得了高報酬。看到大家能夠更有活力的繼續過著職場生活，我開始認為，我的投資經驗應該是可以分享給大家的。其實我要分享的並不是什麼天大的祕訣。

「不要長線投資。」

「找出五天內就能一決勝負的股票。」

接下來我會陸續教大家如何找到五天內能一決勝負的股票。

我認為這兩個原則非常適合上班族。相信有不少人聽到「不要長線投資」，就瞬間花容失色，他們認為對忙碌的上班族而言，價值投資才是首選的投資方法。況且許多人都信奉「炒短線是一種賭博」這句話，就像聖經一般人盡皆知。不過，正在閱讀這本書的各位，即便有被我的炒短線言論嚇到，可能也多少察覺到了真相吧？

接觸過股票的人應該都知道，長期抱著的股票＊，有百分之九十以上都是「價值股」，投資人總認為該股票尚未達到應有價值，買進抱股後，在等待的過程中一不注意，就被迫得做「長線投資」。

繼續抱下去真的會賺錢嗎？

對平凡的上班族而言，這不是件簡單的事。我們每天打開帳戶都會嘆口氣不是嗎？再者，大部分上班族手邊都沒有閒錢，所以即使在做價值投資，一旦需要急用資金的時候，往往抱不下去而賣出，就算正好遇到股票行情大跌，也只能咬牙出售，這就是為什麼上班族即便投資價值股，仍然無法獲得收益的「價值股陷阱」。這本書與其說是傳授各位我的投資祕訣，其實我更想做的是打破把各位引導至投資失利的刻板觀念。

在股票市場裡，賺錢與不賺錢的人只差在觀念。市場上有無數的上班族股票線圖和技術分析等投資書籍，解釋投資觀念的書籍也有不少，我認為沒必要硬是在其中又多寫一本毫無差別的書籍，所以我打算在這本書裡增添幾項差異。

第一，整體以上班族短線投資為觀點著筆。

大部分的股票投資人想一鼓作氣操作短期、中期、長期投資，導致投資的量變得非常龐大，就像是「數學公式」一樣，往往成為一本永遠讀不到結尾的書籍。投資人的唯一觀點只有一個——報酬！所以這本書我想整理出以短期投資為出發點，所需要的所有情報。

第二，態度比方法更重要。

我會盡量減少財務報表、線圖、技術分析等相關的內容，這並不是說我們不需要閱讀這類的書籍，而是因為市面上已經有很多相關書籍了。如果想要成為好的投資者，就必須要努力學習，請各位盡量透過其他書籍去吸收技術分析所需要的相關知識。這本書我希望是以我自身的經驗為基底，告訴上班族投資的正確方式與累積能力的方法。更重要的是，因為我自己閱讀過很多會引導投資人走向投資失利的書籍，所以我想導正各位錯誤的投資刻板觀念。

第三，只談論我親身的經歷。

既往的股票相關書籍大部分都比較側重於理論，但是真的說起來，卻沒有書籍是以實際案例為重點，告訴讀者如何將理論應用於實際交易。老實說，我認為很多書籍就只是些話術而已。所以我會記錄自己實際交易的詳細過程，並且公開我的帳戶，以「直播」的方式撰寫本書。

這本書我會逐一打破那些認為股票是賭博的錯誤刻板觀念，並且讓各位了解，如何利用新聞或公告這類所有人都可以輕易獲得的消息，將它們與報酬做連結。我大部分提及的都是最短當天、最長五天內就能獲利的股票，短打是跟搶帽交易類似的方法，另外我也會稍微討論到概念股。（概念股到底是不是一種賭注？大家會害怕概念股的原因，就是因為把概念股視為價值股，並長期持有的關係。）

總而言之我最強調的就是，埋頭苦幹的學習以及經驗的積累。請各位想像一下，假如讀過好幾十本梅西和C羅（編按：均為國際知名的足球明星）的足球技術教學書，就能把足球踢得跟他們一樣好嗎？不可能對吧。他們的實力除了技術以外，基礎的體能訓練、使用技術的時機與感知也佔據很重要的地位。不管是哪一方面，只單靠技術一定不夠，必須要能加以實踐，才會成為我們真正的知識。

對於股票投資，我要告訴大家一句真理名言，我自己也是經歷無數次失敗後，才真正體會到這句話的價值。

「大家都知道的好情報就是壞情報」

這是一句打破刻板觀念的名言。如果這本書能夠幫助你體會到這句話的真諦，那就是盡到它的責任了。所以本書在前面的部分幾乎沒有討論到技術性的內容，大部分的篇幅都放在抨擊錯誤的刻板觀念上。

請稍安勿躁，初學者如果急於學會操作，只會傾家蕩產。請從零開始，相信我的親身經歷，從頭到尾依序閱讀。

我出書前特別謹慎注意，股市當中沒有所謂的絕對，所以寫在這本書裡面的內容，也不可能只有成功沒有失敗。各位讀者讀過這本書後，如果投資成功，對我並沒有影響；但是萬一投資失敗的話，我就很可能招來怨聲連連。當然，即使各位按照我的方法操作，還是有可能會投資失敗，但是我認為成功的機率應該會比較高。在我體驗過每天被信用卡公司不斷追債，連喝一杯販賣機咖啡都要猶豫不決的經歷後，我真的為了讓自己財務自由，而付出很多努力，所以與此同時，我也想幫助世上為錢而苦的人們。

我用盡全力撰寫人生的第一本書，希望閱讀過這本書的上班族投資人，都能夠擺脫仰賴薪資維生的日子，獲得財務自由。

*指已購買且由於虧損而無法出售的股票。

P.S

我這本書是從2017 年春天開始撰稿，不知不覺就這樣過了兩年，這當中我個人也有了很大的改變。2017 年時，我辭掉原先遊戲公司的工作，轉到了其他公司，現在開始靠自己獨立創業。2018 年冬天，與家人去歐洲旅行幾個月時，我也曾嘗試著一邊旅行一邊操盤。



因為這本書經過無數次的補充與修改，我必須先告知各位，文章的時序會多少有些混亂。我在撰寫原稿的時候，是像直播一樣把每次操盤的狀況記錄下來，並沒有按照順序撰寫。



這是因為從我還在上班的時候，我就開始撰稿，而且一開始的出發點便是寫給上班族投資人看，所以站在上班族的立場所敘述的內容，我還是維持當下的時間點來撰寫，必要時加上附註。隨著時間的經過，有些書中的股票也已經被下市或暫停交易，但因為我是想讓各位看整個投資過程，所以仍然把這些內容保留了下來，希望大家能夠諒解這點後再閱讀本書。



二○一九年一月 遊牧民

(本文摘自游牧民著《社畜的財務自由計畫：最強脫魯傳說！早餐投資法，每天30分鐘，3年賺30億》，樂金文化提供)



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