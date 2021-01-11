國人很愛EFT 投資前請牢記這四點

以退休規劃的長期投資來說，最好選擇原型，不要選擇變型的；而很多人喜歡選配息的ETF，但配了息，把錢放在銀行，或是拿出來花掉，這樣對於年輕人來說，就達不到複利投資效果。

目前台灣的ETF規模已經高達2兆元新台幣，台股掛牌的ETF突破200檔，每個月都有ETF接力除息，國人真的很愛ETF。

有一次我的節目固定來賓朱岳中老師來我的節目，我們聊起ETF。我當時的感覺，好像是小時候，我媽媽在我的皮膚被蚊子咬傷、我被美工刀劃破傷口，或是冬季皮膚癢，媽媽總是拿一罐小護士，甚麼症頭都用這一罐；朱老師也說，他們家用白花油，舉凡肚子痛、頭痛、跌倒，媽媽也是這一瓶化解；而國內投資人在部落客以及發行商的鼓吹之下，年輕人存股、退休族攢退休金、小資族的旅遊資金全部都是ETF。

事實上，ETF種類很多，過去有很多投資人以為ETF就是懶人投資致富好方法，但是如果比較不懶的投資人會發現，投資主動型基金，國內的台股基金超盤績效都超過ETF，你可以根據自己的投資偏好做配置，但是不能夠像一些投資人根本不了解正向、反向或是槓桿倍數，甚至也不知道ETF是會下市，而導致虧損及投資糾紛。

ETF投資要先了解分類，簡單來說，有以下四種分類：

ａ：組成方式：完全複製法、最佳化法、合成複製法、抽樣複製法

ｂ：追蹤方式：正向一倍、正向兩倍、反向一倍（在美國正反向都可以到三倍）

ｃ：標的類型：股票型、債券型、期貨型

ｄ：追蹤目標：特定指數、特定商品指數、一籃子股票、主動式

大家耳熟能詳的是0050， 這就是完全複製法； 後來， 有發行另一檔新的ETF00878。因為標的類似，很多人說，0050 價格已經高了，所以買這一檔，後來的確創下超高人氣，掛牌兩個月吸引16萬股民，受益人數超越0050 ；後來，很多人call in 到我的節目，告訴我這檔ETF買到現在還沒有賺。0050 是完全複製，因為必須要貼近指數權，至於00878 如果不是完全複製法，只要標的挑對了，也會有獲利機會，下跌是因為大盤的權重股都下跌；尤其，買這樣大型龍頭的ETF都必須要給比較長的時間，才容易看得到獲利。

對於正向一倍、二倍或是反向一倍，都不可以常抱，必須短期持有賺取價差。有一些合成複製通常會有買期貨或是選擇權的操作，如果要長期持有該類型的ETF要留意一下期貨換倉成本。

如果以退休規劃的長期投資來說，最好選擇原型，不要選擇變型的；而很多人喜歡選配息的ETF，但配了息，把錢放在銀行，或是拿出來花掉，這樣對於年輕人來說，就達不到複利投資效果；除非你是退休族，你的生活費需要現金流入。

ETF的投資標的非常廣跟多元，目前都是高配息加上科技題材，有些是5G、ESG、機器人、電動車等等。

首先，一定要瞭解上述的四項分類。

如果是準退休族在選擇ETF，不能做變型、槓桿，最好也別做空，以免跟自己長期投資的心態相牴觸，造成內心煎熬；第三，就是買大範圍比小範圍好；第四，了解投資績效跟時間是成正比，必須要有比較長的耐心。 牢記以上四點，就可以安心投資ETF。

(本文摘自夏韻芬著《找個理由來退休：夏韻芬富樂中年學》，天下雜誌提供)



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