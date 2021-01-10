讓你入坑！換種剪輯方式 就能讓人通宵追劇？

為什麼《延禧攻略》讓人看了還想看，停不下來？ 電影預告片是怎麼讓你為票房做出貢獻的？ 什麼是認知缺口？

〈01〉

《延禧攻略》你一定不陌生。這部劇被稱為繼《還珠格格》、《步步驚心》、《甄嬛傳》之後又一部現象級「清宮劇」。該劇一共七十集，對很多忙碌的職場人士來說，看完整部劇還是很有壓力的。但就算劇集再長，因為熱播期間周圍很多人都在討論，所以，一些人終於在抵抗了一段時間後也加入了「追劇大軍」。

不得不說，無論你是男是女，都會被「魏瓔珞」這個角色帶入劇中。她在劇中有很多衝突場景的戲份，非常有張力，讓人情緒亢奮、大呼過癮。不過，最「可恨」的是，該劇的剪輯師一定深諳心理學，不然幹嘛每集結尾都會在情節最緊張的時候畫面一黑，然後播放片尾曲。這讓你不得不趕緊拿起遙控器或者滑鼠快轉到下一集，安撫被挑起的情緒。

但到了下一集又是這個手法，先解決上一集留下的衝突，接著進入故事描述和情節鋪展階段，最後幾分鐘又在結尾處安排下一個懸念，周而復始，形成圈套。每次都讓你在按快轉鍵時自責，暗下決心只能再看一集，否則今天這一整天都廢了，而每到結尾處卻又歷史重演……

〈02〉

類似手法也經常用在新片上映前的預告片。一部電影想要賣座，絕對不能忽視預告片。預告片的核心目的只有一個，就是把你吸引進電影院，為這部電影的票房做出貢獻。

通常，一部高轉換率（看了預告片後買票進電影院的機率）的預告片會包含以下四個元素：故事主線，激情音樂，人物對白，吸睛畫面。

故事主線：通常故事主線會告訴觀眾這是一部怎樣的影片。例如《哈利波特》系列中，每一部都會和一件物品、一個人物或者一個組織有關。預告片展現出故事一部分精彩情節，通常能有效勾起人們想了解更多內容的欲望。

激情音樂：預告片的配樂通常是節奏感較強的音樂，因為節奏感較強的音樂能透過一定的律動，推動你將一部時長三分鐘內的預告片看完，只有看完才能誘使觀眾更了解製作人想表達的內容。

人物對白：人物是一部影片的核心要素，無論是影視明星，還是卡通人物，人物對白能交代一部分情節，引發觀眾的好奇，有些金句還能激發人們的情緒，讓人生出感傷、共鳴、喜悅、興奮、期待等情緒，又或者給人啟發，讓人意猶未盡。

吸睛畫面：吸睛畫面通常是最精彩的部分，如《你的名字》所展現出的唯美畫面，又如《變形金剛》中汽車人之間的激烈對戰，還有《魔戒》三部曲裡史詩般的宏大場面。這些吸睛畫面無疑打開了觀眾的一個認知缺口，讓人迫切想要透過完整的觀影體驗來滿足自己的好奇和想像。

〈03〉

理解了製造認知缺口，我們就會在後續採取行動來填補缺口。細心的讀者一定會發現，本書每一小節的開始都會有三個問題，這三個問題實際上也是為了幫你打開對後面內容的認知缺口──只有閱讀完這一小節的內容，這三個問題的答案才會浮出水面。

此外，每小節的結尾還設計了一個引導你去閱讀下一小節的開關，透過簡單的預告，讓你知道下一小節我們會說些什麼。如果你對預告內容感興趣，就會引導你翻開下一頁。然後，映入你眼簾的又是三個與這一小節有關的三個問題。

透過這種周而復始的小圈套，能形成一種閱讀的快感和不停了解真相的啟發性，讓你在相對輕鬆的情況下讀完本書。

早在二○○八年，百度前副總裁、鳳凰衛視前主持人梁冬與《21世紀商業評論》主編、發行人吳伯凡共同製作的有聲節目《冬吳相對論》，就透過製造「認知缺口」的方式，演繹了一檔能令人產生「顱內高潮」的知識脫口秀。

每期節目中，一個知性的女聲會在每個段落用「特殊疑問句」引出這一期兩位大咖互相討論的內容。比如，在第九十期《量子學中的智慧》中，片花是這麼引入的：

為什麼勝過自己的人才能成為領導者？

被割掉鹿角的鹿群為什麼會逐漸退化？

為什麼領導不是任命的，而是贏得的？

歡迎收聽《冬吳相對論》─量子學中的智慧。

對於上述三個問題，一般人很難透過自行思考來產生清晰的答案，這就會引導消費者繼續聽下去，聽聽這兩位大咖是如何理解上面這三個問題的，能帶給自己怎樣的思考和解答。

正因如此，《冬吳相對論》的口號「坐著打通經濟生活任督二脈」不僅深入百萬高知識粉絲的心，其後續節目《冬吳同學會》更是獲得了點閱數二．五億人次的驚人成績。

〈04〉

你可能會說，替文章下標是不是也一樣適用？

如果你已經這樣思考了，那麼恭喜你，你是一個具有「舉一反三」能力的人。

在社群網路生態中，一篇文章內容的品質決定了轉發率，但其實文章的題目更重要，它決定了文章的點擊率。如果別人連點開這篇文章的意願都沒有，內容寫得再好也無濟於事。

當然，這裡說的下標手法不是什麼「不轉不是中國人」這種帶著道德綁架的方法，而是打開認知缺口，引發讀者的好奇，繼而引導讀者點擊閱讀的標題撰寫法。

在網路上，這樣的手法通常有以下三種：

數字乾貨體 ：透過直觀和明確的數字，給讀者一個確定能得到某種技能的期望。比如，三種方法讓你學會如何在飯桌上擋酒；四種應對面試官刁鑽問題的實用方法；五種擺脫拖延症的乾貨技巧……

借勢名人體：用人們熟知的人物或公司吸睛，串連自己的內容。比如，比馬雲演講還勵志的職場心法；有望超越谷歌的公司誕生；女作者神似楊冪，發佈新書引爆全場……

若隱若現體：說一半藏一半，是非常典型的認知缺口使用方法。比如，這樣和老公說話，讓他百依百順；二十年前的舊照片，最後一張看完淚崩；為什麼一包餅乾在書包裡藏一年……

當然，標題的寫法還有很多，行銷業還有作者專門就寫標題出書。但萬變不離其宗，要想讓人們閱讀文章的具體內容，打開人們認知缺口的標題總能發揮吸引人氣的作用。

〈05〉

你收穫的新知

《延禧攻略》每一集都運用了蔡格尼效應，以製造觀眾的認知缺口，讓人欲罷不能。電影行業的預告片、本書的寫作方法、知名的脫口秀節目、吸引人的文章標題也如出一轍，都使用了能夠打開受眾認知缺口的方法，吸引你的關注，繼而了解更多。

[1] 乾貨為中國網路用語，指言之有物、廢話少的好內容。

(本文摘自何聖君著《行為上癮：從心理學、經濟學、社會學、行銷學的角度，完全解析智能社會下讓你入坑、欲罷不能、難以自拔的決策陷阱。》，堡壘文化提供)

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