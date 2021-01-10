減法思考這樣做！把腦子裡所有想法「寫下來」

所有想法都擺在桌面上，好的、壞的，積極的、消極的；生活的、工作的、朋友的、家庭的。一個個詞彙排好隊在我面前羅列開來，就像在牆上展開的一張便條紙，一目瞭然，我可以輕鬆查看，整理出自己最近的想法。

現在，請先放下書，不需要刻意思考，立刻說出所有跳入或一直盤旋在你腦海中的想法、計畫、困惑，邊說邊寫，一直寫下去，想多少寫多少，直到沒有東西可寫為止。這時你再盯著它們看，會不會對紙上的這些東西感到陌生呢？

這是個關於直覺的有趣試驗。在羅列出的所有想法中，大概會有五○％的內容讓你產生與平時完全不同的精神體驗。當它們只存在腦海中時，你會感到苦惱或勞累，但這並不代表這些想法是無聊或沒有意義的，只有明確寫出來時，你才會想到要問自己一個問題：「這些念頭對我有何意義？」

我經常有這種感覺：當如同亂麻的想法在大腦中堵塞通道時，感覺它們都是迫切需要解決的問題，但是，如果把這些想法或計畫逐一化為文字時，會對這些尚不成熟的想法或計畫產生新的疑問，重新進行思考。

我特別喜歡在深夜運用這個簡單的方法為自己減壓，這是貫徹思考簡化課程的第一步，也是簡潔有效的方式。我打開檯燈，鋪開一張紙，在燈下緩緩寫下這一天對生活、工作和其他事情的看法與目標：

‧ 有位客戶的電話三天來始終打不通，我打算嘗試其他方法；

‧ 辦公室的空調上午就壞了，到傍晚也還沒安排維修；

‧ 女兒第六次要求帶她去迪士尼樂園；

‧ 今天再次錯過妻子的消費帳單繳款；

‧ 身體不舒服，但記不清是第幾次忘記去門診檢查；

‧ 在公司發火，事後又懊惱，因為覺得發火不能解決問題；

……

我想到什麼就寫什麼。半小時後，神奇的事情發生了，隨著紙張上的內容越來越豐富，我感覺大腦越來越放鬆，就好像一盆水慢慢被倒光，騰出大量的空間。在燈光下，思考也因為想法都化成文字而變得清晰。我能從這些文字中看見問題，也能想到新的思路。

所有想法都擺在桌面上，好的、壞的，積極的、消極的；生活的、工作的、朋友的、家庭的。一個個詞彙排好隊在我面前羅列開來，就像在牆上展開的一張便條紙，一目瞭然，我可以輕鬆查看，整理出自己最近的想法。

這是一份「思想清單」，也是一張寫滿各種情緒的統計表格。上面記下思考的難處，包括消費最多精力的事情；也寫下最高價值的目標，還有每天排在第一的要緊工作。用清單把它們串聯起來，我們就能從上面看到一個清晰的方向，知道下一步應該付出什麼努力。

神奇的思想清單

在這張詳細的「思想清單」上，我們列出腦子裡正在進行的全部工作。其中，哪些思考有用，哪些無用？人們有時會在這個環節上不知所措。例如，一份已執行兩年的計畫如何確定它其實是「食之無味，棄之可惜」的「無用思考」呢？放棄這樣的計畫一定意味著我們過去很多的投入都付諸東流，做出這樣的決定很痛苦，那麼，我們該如何判斷是不是棄之可惜呢？

我們需要一些明確的原則來對這些想法進行整理，先把它們歸納分類，再依據不同類別的整理原則做出最終的決定。

積極的—留下：在我的「思想清單」上，所有積極的想法和事項都會被畫上清楚標記，這是待完成的事情。例如，新客戶的聯繫資訊與合作需求；週末去郊外散心的計畫；為妻子購買生日禮物的打算（儘管還有三個月）。這些屬於積極思考，應該標記出來，備註計畫完成的時間。

當下的—重視：女兒「到迪士尼樂園遊玩的計畫」、應該盡快聯繫上的客戶和該維修辦公室的空調，這些屬於同一類：當下需要完成的事項。清單上的這一部分是思考的重點，我們可以用「當下」的標準把它們劃分出來，單獨做成一項計畫，盡快行動並予以解決。

消極的—切除：對消極的思考要運用「斷捨離」原則，從大腦中隔離並切除掉。例如，你會在公司發完火後幾天內仍念念不忘嗎？你會糾結於一次工作的失誤而反覆的重新思考、給自己增加不必要的壓力嗎？你會因為一次吵架就刻意忘記要送妻子生日禮物嗎？這些都是消極的思考，找出來，並且把它們通通刪除掉。 無關的—封鎖：你也能從中發現很多思考是無關的、多餘的、沒有必要的，像是國家大事、世界經濟形勢乃至歐洲難民危機，抑或全球股票市場的走勢（因為你或許並不是個熱中炒股的人），還有鄰里瑣事、同事的八卦新聞、老闆的隱私等。你要想著做好當下的事，永遠不要把精力放在這些地方，多數情況下，它們與你無關。要提高自己對於「重要事務」的思考效率和行動力，就必須去除這些與你無關的思考。

(本文摘自高原著《為何我們總是想得太多，卻做得太少：擊敗拖延、惰性、完美主義，讓行動力翻倍的高效習慣法則》，發光體出版提供)

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