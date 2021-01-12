「剛剛好」的自我獎勵 遵守4大原則

無論是目標還是獎勵，都應該循序漸進，不能超出自身能力所能承受的範圍，也不能一次給予自己過大的滿足，必須留有餘地，讓自己保持長久的動力，獲取持續的成功。

在挑戰有難度的目標時，隨時會冒出來的問題和挫折總會時不時的打擊著我們，隨之在一段時期內變得消極和沮喪，情緒陷入谷底。消極情緒就如同過境的漫山遍野的蝗蟲，會瞬間擊潰你的信心，剝奪你的理智，讓你失去方向感。消極情緒的破壞力非常大，如果不加以控制和引導，不僅會影響我們完成計畫、實現目標，甚至會導致精神抑鬱、行為失常，做出讓自己後悔的事情。

例如，你投入很大的精神、花了幾個月時間去執行一個專案，萬事具備，只欠東風。突然你收到公司通知，這個專案可能取消，要你做好心理準備。此時，你可能會產生無盡的挫折感：「我這幾個月白忙了？公司是什麼意思，是對我不滿嗎？」

它很可能讓你從此不思進取，對公司失去忠誠，對工作喪失信心，還可能放縱自己，出現暴飲暴食等失控的情況。為了克服這些消極情緒，我建議擬定一份「情緒獎勵計畫」，每當自己能夠以樂觀態度對待挫折，並且成功解決時，便視問題的大小給予自己一定的獎勵，鼓勵自己正面思考並且解決這些麻煩。

像在上述的例子中，進行中的專案被公司冷凍了，該怎麼辦？先不要自暴自棄或過早放棄，這是最蠢的選擇，而是要盡自己最大努力與公司積極溝通，用專案的前景說服決策者。只要你盡力而為，做到了這些，就在之後獎勵自己七天假期，到自己想去的任何地方享受自然風光，或者購買早就心儀已久的數位產品送自己等。

透過這種有規律的、不間斷的獎勵，避免我們的情緒大起大落，讓自己始終保持一種積極向上的心理狀態。這樣一來，我們就能成為情緒的主人，即使遇到再大的挫折，也能迅速重新振作起來，去高效的解決問題，而不是從此一蹶不振。

「剛剛好」的獎勵，逐步提升信心

在進行自我獎勵時，有個必須遵守的標準是：無論是目標還是獎勵，都應該循序漸進，不能超出自身能力所能承受的範圍，也不能一次給予自己過大的滿足，必須留有餘地，讓自己保持長久的動力，獲取持續的成功。這就像摘蘋果，我們要摘能摘得到的蘋果，同時要控制自己，做到適可而止。

此外，我們還應該遵守以下幾個原則：

第一、獎勵應該是能夠激勵自己的事物。

如果獎勵是你不感興趣的，那就失去了激勵的意義。例如，本月業績超標，你應該獎勵自己一台手機（這可能是你需要的），而不是一張迪士尼樂園的門票（或許你沒有這個需求）。

要把那些你渴望獲得的東西寫進獎勵計畫，平均分配到每個週期的獎勵中，帶動自己完成一個又一個目標。

第二、獎勵應該及時兌現，不能延期。

在執行的過程中，切忌對自己開空頭支票。因為任何東西只要延期兌現，都會在潛意識中引起失望的心理，使得自我獎勵變得毫無激勵作用。也就是說，你預先許諾給自己的獎勵，應該是你可以兌現的，而不是沒有把握的。

有位學員曾在自我激勵計畫中寫下「購買一輛福特汽車」的獎勵，只要當年業績突破美金三十萬元時，就送自己一輛福特汽車。可是到了年底，他發現公司發的業績獎金只有美金三十萬元的五十分之一，只買得起兩個汽車輪子。這等於是一張空頭支票，他只能延期兌付。

第三、永遠不要預支獎勵，否則獎勵便失去了價值。

獎勵應該在工作完成後即時兌現，就像鬧鐘一樣，它總是準時的到點提醒你，永遠不會提前響起。獎勵既不能延期，也不可以預支。即使確信自己會如期實現目標，完成計畫，也請不要預支獎勵，否則會讓我們的潛意識認為這是一個「可加利用」的漏洞。一旦預支過一次，下次你的本能還會如法炮製，這就會使獎勵變得一文不值。

第四、激勵和獎勵都層層加碼，這會讓你覺得很累。

再次強調：不要為自己制定過高的目標！目標再誘人，獎勵再大，無法完成也是毫無意義。這就像有個工人每天的最高工作量可能只有一百件產品，但是他訂下每天完成兩百件的目標就顯得不切實際，會導致對自己承諾再高的獎勵，也無法如願。這既不現實，也會使自己陷入一種疲於奔命的狀態，無法激發自己的積極態度。

(本文摘自高原著《為何我們總是想得太多，卻做得太少：擊敗拖延、惰性、完美主義，讓行動力翻倍的高效習慣法則》，發光體出版提供)

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