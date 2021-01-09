夏韻芬：提早退休並非成功指標

退休是在建立財務安全度之後，換取對於工作和生活樣態安排擁有更大的自由度來過自己想過的生活。

過去談論退休，大家討論的焦點都是要提早退休，並且視為成功的指標。如果工作只是為了金錢，那麼工作只是一個不得已的選擇；如果喜歡工作如我，又或是能夠接受新工作的人，工作不但有收入，也有樂趣。

記得我訪問過宋少卿，他提到父親是軍中退伍，之後到公寓大廈當管理員；當他去探望父親時，發現父親已有年紀，還要在暗夜中留意進出公寓的進出住戶，心生不忍，當下勸父親不要做了，父親卻言詞興奮跟他說，現在大樓住的將軍、老師、總經理都歸他管，每天將軍還會跟他問好。這是多光榮的事！宋少卿才發現父親對於退休工作的高EQ。

退休與工作不需要一刀切，不要認為工作時期就是充滿痛苦，只有退休才是解脫；要換一種想法，自己開心生活才是最重要的。

「退休」的確需要在財務上有一定的安全度（一個安心的財務數目），但是不代表一定要完全退出職場，每天環遊世界、遊山玩水才叫退休。

退休是在建立財務安全度之後，換取對於工作和生活樣態安排擁有更大的自由度來過自己想過的生活。

試想，過去可能因為工作必須要負擔房貸、家庭生活開銷、教育費、準備自己的退休金等等，在金錢沒有到達一個安心數字之前，不敢隨便安排生活的樣態。

我訪問梁修身導演時，他說孩子在加拿大溫哥華念書時候，他請了三天假去看兒女，沒有錯，就是三天，扣掉搭飛機往返，他說吃了三頓飯，還跟兒子去看一場籃球。

他說他的工作是導演，就算已經有足夠退休金，但是責任重大。「導演不在，大家都沒工作了，」他這樣說。

333的生活比重

以我自己來說，前年乾女兒貝貝由McGill大學畢業，我也是飛加拿大，參加畢業典禮完之後，整整玩了三個星期。本來好友Keeper知道我在加拿大玩，叫我一定要去他溫哥華大豪宅住幾天，我差點心動，這樣一玩就是一個月。

其實，我的財富跟梁導不能比，只是我工作量在走過半世紀人生之後，累積了退休金；另一方面，工作量下降三分之二，我才有比較多的彈性規畫生活；後來，我自己摸索333的生活模式：三分之一工作；三分之一做自己喜歡的事，包括運動、畫畫以及在學校兼課；另外三分之一做公益。

目前還有部分的微調。例如今年疫情當前，工作量下降，我開始研究錄製PODCAST，儘管沒有帶來收入，但是帶給我另外一種工作上的樂趣。

後來，疫情稍緩，我的工作增加，也就常常在運動跟畫畫課中請假。老師總是會開我玩笑，「又去賺錢了？」

所以，當一個人對退休後財務的依賴程度愈低，意思就是不再需要為錢而工作時，對生活的自由度就會變大。因此大家更不要因為退休年紀要往後延幾年而顯得焦慮。

工作年紀長一點，有甚麼好處？從一個很簡單的算術可以看到，當我們從25歲工作到55歲退休，活到85歲，工作時期與退休時期就是1:1；工作30年，退休生活也是30年，可是當我們願意從25歲工作到65歲退休，活到85歲，工作時期與退休時期的比例就變成2:1（工作40年，退休生活20年）。是不是發現現退休金壓力立刻少了一半？當工作與退休是1:1的時候，其實工作初期的薪水少；到中期時候，薪水增加，但是家庭責任也增加，要存下子女教育基金跟自己的退休金。

退休金重於子女留學金

很多人，甚至會在子女教育基金跟退休金之間，選擇給孩子教育費，而忽略自己的退休金。這是非常危險的一件事。

近二十年的觀察，大家結婚結得晚，所以當孩子需要大學以上的教育金時，常常會跟我們的退休金混在一起。

如果早年做好分流管理，自然不會痛苦掙扎；如果只有一筆錢300萬，你會給孩子留學還是留給自己當退休金？我的建議當然是留給自己。

現在想如果55歲到65歲之間的工作仍然是自己所喜愛的，不管是上班時間上更為彈性自由，或是對於個人或是社會有所貢獻，為什麼要讓自己提早退休？

我很喜歡我的工作，工作也帶來收入跟成就感，我不但期待工作到65歲，甚至希望工作到更老。當然，我們會隨者年紀轉換工作別或是工作性質，這樣也可以先進入半退休生活：在工作與興趣、生活中做一個平衡；接下來慢慢調整比重，充分享受樂在工作的退休生活。

過自己想過的生活，才是令人羨慕的人生

因此工作年限延長，不全然都是壓力考量。

以我個人來說，我希望工作延長。我也常對身邊的朋友說，希望工作到死前一分鐘，足以證明我真的很喜歡工作。所以，如果你的工作只是耗損心力，毫無樂趣、成就感可言，那麼，就必須提早儲蓄投資累積退休金。這樣可以及早退休或者降低對收入的依賴，成為你要快樂過退休生活的唯一選擇。

但是，如果是能做自己喜歡或有成就感的工作，又繼續有收入，利益眾生，在享受工作的心態下，晚一點退休是一個更好的選擇。

尤其現在社會對於退休觀，早已經不是用多早退休來定義人生的成功，而是有能力過自己想要過的退休生活，才是大家羨慕的人生。

美國世代行銷專家迪特瓦分析近二十年來現代人的生活方式與消費趨勢，提出了「C型人生」的理論。

他說人們不再循著既定生活次序，過著從出生、受教育、工作、結婚、生子、退休、死亡的「線性」生活模式，而是將生命視為C型（cycle，週期）。

在C行型人生的概念下，有些人可能會在30歲創業、40歲去當學生、50歲結婚、60歲去國家公園解說員。在人生不同階段，都可以重新開始。這樣的人生將更有彈性、更精采有趣。

我訪問台灣女性登上聖母峰的秀真，她先喜歡爬山，後來因為高山的生態迷人，她先選擇念森林，後來再去念大氣科學。因為高山的氣候對於登山者有很大的威脅；後來，她登上聖母峰，已經與世界齊名，又選擇登一座更難的山，教育大山，希望成立推動爬山學校，於是再去念教育學系博士班。

我曾經也是過線性的人生，努力讀書，找工作、結婚生子；沒有想到中年的一場生離死別，帶我進入另一個學習領域。

財經記者出身，終於去唸了商學院，再度當了學生，讀書時候，兒子也在念書，常常笑我「你不要因為要當我的榜樣這麼努力念書，輕鬆一點」，我也當兼課老師，教育學生；我的重訓老師比我兒子大幾歲。我很開心在老師跟學生的角色生活中渡過。

(本文摘自夏韻芬著《找個理由來退休：夏韻芬富樂中年學》，天下雜誌提供)



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