去香港買燒鵝！他如何面對老闆的荒謬要求？

荒謬實為一位磨礪你工作能耐的良師，你不需為其設底線，只求認真地將荒謬進行到底。

「那你就一早搭飛機去香港，晚上帶隻燒鵝回來吧。」

孤獨的人，都有一種本事：面對職場的各種荒謬，也能若無其事。當你觀察職場人性時，多數人習慣從眼前單一印象去累積、堆砌出你對這個人的認識，那都僅是片面，且充滿誤區。你得不動聲色地，從各方面以至於眼下，去理解、並不斷交互應證。包括言語、價值觀、職場行事習慣、個人嗜好與可能的私下接觸狀態等，用多維角度般掃描，才能相對精確地，描繪歸納出一個人的特質。而在某個瞬間，你會看到最真實的他。

我想建議大家，作為一個孤獨的修煉者，要習慣於自我降噪、捐棄成見，給出這個世界最多的餘裕，透徹地用本質面去理解眼前發生的事物。到了這種境界之後，你眼前有再多至激反應、荒謬行為或誇張動作，都將變得再合理不過。而越荒謬的人，越能見其本性，只因為，他是在做他自己。

故事又回到熱愛做自己的科學家身上，作為我的老闆，他仍持續著各種瘋狂念頭，我也努力地陪著他實現。科學家不太像是商人，他總像是在為了滿足他的某種餐飲理念，而不斷地自我實踐。當所有人因為科學家的各種無理要求而抱怨又哀號時，在那些最瘋狂與最鬧騰的職場畫面中，總有我一個最冷靜孤獨的身影。

後院種蘿蔔、芭蕉南投送，就連日本老舖的蝦餅，我也得弄到手

例如，中餐廳販售的蘿蔔糕，是科學家為了想吃到自己最滿意的蘿蔔，索性與彰化鄉下的田園，簽下產地契作後栽種，長成、採擷後直接送到中央工廠製作。法餐廳的戶外庭院，則有一株架起來的芭蕉串，那是科學家從南投民間鄉與產地蕉農每日採購後直送的。他的想法是，客人吃飽後在庭園散步，可以隨意採摘好吃的芭蕉，感覺是件很美好的事，他的想法任性又浪漫。所以每次接到科學家要前往法餐廳的通報，我們總會焦躁又不動聲色地去為他張羅，提前打電話給負責運送鮮果的先生：「大哥你車開到哪裡了？芭蕉快到了沒？老闆快到了！」當科學家前往法餐廳時，看到庭園裡的芭蕉串，總是沉靜優雅地懸掛著，他就滿意地笑了。

有次，科學家又突發奇想：想研發鮮蝦類的乾燥零食。他拿著某張日本禮盒宣傳單，一邊開會，一邊蓄意在我鼻尖前晃啊晃。不用他說，我知道得想辦法弄一盒回來讓他試吃。這禮盒可不簡單，並非隨意找間百貨公司就有販售，必須專程到日本百年老舖總店購買，且車程遙遠。

為達目的，我只好想盡辦法，終於聯絡到一位人在日本、彼此不甚相熟，學生時期一起打工過的女同事，多年未聯繫，還好當年處得不錯。電話中的我懇求了她一番，她欣然答應，特地為我搭了一個多小時的電車，前往老舖購買，並且馬上以最速件郵寄回臺灣，我對她連聲道謝。

幾天後，蝦餅禮盒就從宣傳單上，安然地出現在科學家的辦公桌上。他訝異地望著我，我只是輕描淡寫地說：「喔，我託朋友從日本買了。」諸如此類，大大小小有如丟錢幣進許願池的怪事，不斷在我的工作中發生。其實，這些要求也從沒讓我真正感到焦頭爛額，我就外表嚴肅，內心輕鬆地，做好服務他的工作——直到這件事情發生之後。

為了試菜火速往返臺中與臺北，我只用了七小時不到

這一天，在中央工廠二樓試完菜後，科學家宣布又要研發新菜色，這次，他想賣燒鵝。最初，我以為就像過去幾次經驗一樣，找找市面上比較知名的幾家品牌，買來試吃評比，關於研發的部分，交給行政主廚去煩惱就好。正在思索臺中有哪幾家知名的燒鵝店時，科學家又再次任性地語出驚人：「我們一定要做出最好吃的燒鵝。」我突然抬頭，茫然呆望著他，不太知道他所謂的最好，是想跟誰比較？但已有種不安的感覺在慢慢醞釀。

果不其然，第一階段從臺中本地名店買來的各家燒鵝擺了滿桌，試吃過後，大家沉默彼此張望，沒有一隻讓他滿意。「往北部與南部去找。」科學家語氣堅定地說。當下我知道，他又要開始了。我被分配到北部，另一個採購則被分配前往高雄橋頭買燒鵝，約定隔天晚上七點，每個人必須帶著買到的燒鵝，再次回到中央廚房，進行試菜。像這種尋找食材的事情，為何不是由行政主廚自己去張羅呢？因為他是資深老臣了，一臉老神在在。科學家欺善怕惡，於是這工作自然就落到我這菜鳥的頭上。

後來，我打聽到臺北某飯店的中餐廳燒鵝似乎很知名，跟科學家溝通後，就決定買這家。隔日中午，我獨自搭著高鐵一路奔赴臺北，走出高鐵站，迎接我的是個雨天。到了飯店，下午是空班休息時間，接近四點半快五點，整個中餐廳不見人影。眼看時間一分一秒流逝，我有點焦慮。直到五點多，服務人員還沒到，廚師們陸續先出現。我覺得時間快不夠了，哀求催促他們幫我盡快打包一份燒鵝，香港廚師一臉微慍不耐，碎嘴著我聽不懂的廣東話。拿到燒鵝，結完帳，我抱著整隻溫熱的燒鵝衝出飯店，雨勢不小，路旁攔下計程車，就往臺北車站狂奔。

高鐵抵達臺中，司機載著我很快再奔往中央廚房，雖然此刻我很想繼續思考人生意義，但沒時間想了。我抱著燒鵝，氣喘吁吁爬上樓梯，抵達二樓中央廚房的研發小廳，只慢了五分鐘，而所有人都已安坐，除了採購之外，我暗自竊喜贏他早一步。科學家眼睛一亮，萬分慎重地，親自接過燒鵝並打開層層包裹，依舊有溫熱的香氣飄出，因為我請餐廳的人多包幾層錫箔紙保溫，但我衣服與頭髮都還有些濕。沒多久，採購也氣喘吁吁地抵達，終於，燒鵝們再次到齊了。

燒鵝？ 什麼燒鵝？ 香港鏞記的燒鵝？

科學家原本一臉欣喜，眾人各自嘗完試菜的燒鵝後，又陷入一陣沉默之中。看來是要放棄這道菜了吧？我還以為這場「燒鵝之亂」總算要落幕了，沒想到科學家又開始胡思亂想，頻頻追問大家，還有哪家燒鵝很有名的？就在一陣混亂的討論中，有個聲音說：「老闆，聽說香港有間鏞記燒鵝很不錯，有米其林美食認證。」

科學家眼睛一亮，我感覺到他在血液在沸騰，但不知道抓誰來煮。（對，我覺得在場每個人都是他眼中的肥鵝。）當下他沒再多說話，只熱烈地招呼大家把燒鵝吃完，感覺心情很輕鬆似的。

隔日下午我忙完工作，剛回到座位上喝口咖啡，遠遠地，就看到科學家的祕書，在她的座位笑咪咪地遠望著我，那笑容實在莫名，看得我不寒而慄。接著，祕書走到我的位子旁：「張經理，老闆說請你下週二去一趟香港鏞記，帶一隻燒鵝回來。」祕書繼續說：「機票我都幫你訂好了喔。老闆說，你就一早出發，一樣，晚上七點帶回來中央廚房。」祕書講完後，笑咪咪地，從我的座位旁離開。

我只覺腦子裡嗡嗡作響，嘴裡無意識地重複：「⋯⋯什麼？老闆要我飛去香港鏞記？帶燒鵝？然後一樣晚上七點回來央廚試菜？」

祕書怎能講得像是要我去隔壁巷口麵攤，包一碗陽春麵一樣輕鬆？當日下班之前，「張經理要搭飛機去香港夾帶燒鵝回來」這件事，很快就在辦公室裡傳開，所有人都在議論，我會不會因為偷帶燒鵝而被查獲逮捕；甚至還有財務部的會計姊姊特地來向我道別，祝我一路順風，希望下週三還能看到我來上班。各方持續傳來訕笑，所有人都想看我好戲，但我知道他們不是真正的惡意，其實大家都滿同情我的，誰能料到科學家竟能更上層樓，再出這招整我？

我企圖靜下心來，但越想壓力越大。上網認真查詢了一番，各方眾說紛紜，還真不知道到底能不能帶燒鵝入境，無論如何，這趟我是非去不可了。

很快地，命運的那一天到了，接近中午時分，我已出現在香港威靈頓道，還殘留著早起的一臉倦容，濃厚的睡意揮之不去。我獨自坐在鏞記燒鵝的店門旁路邊，等待開門營業。回想起前一日，科學家還大方地囑咐我：「到香港好好吃一頓，再帶隻燒鵝回來。」我怎麼可能吃得下呢？我唯一想著的是如果來這一趟，花了錢，卻沒把燒鵝成功帶回去，不知道科學家日後又將如何凌遲我。想著想著，鏞記開門營業了，我獨自點了滿桌美味，卻食不知味。離開前，我外帶了一隻燒鵝，時間接近傍晚，準備搭機返臺。

我在車裡狂笑，這工作到底還能有多荒謬？

場景來到機場。海關疑惑我為何當天出入香港，我一度緊張，只能推說是出差。後來理解，燒鵝本來就可以從香港帶出境，但問題是臺灣能不能接受入境？（我直覺是不行的呀。）我用手提行李攜帶著燒鵝，只覺得自己像是個私藏毒品闖關的嫌疑犯。在飛機上，滿腦子荒謬的念頭揮之不去，也不知道為什麼一份工作需要做到這種程度。

飛機很快就落地，我快步往海關出口移動。正準備闖關時，忽然出現海關人員，牽著好幾隻米格魯緝毒犬，開始穿梭在旅客腳邊聞聞嗅嗅。我頓時覺得自己面無血色、蒼白至極，彷彿身上真的帶了毒品一樣。忽然，米格魯來到一個婦女腳邊，不停竄動，海關人員圍上前詢問她，婦女驚呼：「我沒有帶違禁品，袋子裡是燒鵝！」沒想到竟然還有其他人跟我一樣！不一會兒，婦女就被帶離出關隊伍，趁亂之際，我混入移動的人群中，成功地將燒鵝帶出關。

最後，這隻得來不易的燒鵝，送到了科學家的口中。我永遠忘不掉他一臉滿足的表情，是因為燒鵝好吃，還是滿意我又完成任務了，至今沒有答案。唯一要提醒大家的是：根據臺灣法律，燒鵝是禁止攜帶入境的違禁品，當年（已近八年前）我做了錯誤示範，請讀者們不要學習，謝謝。

那日接近深夜，試菜完開車回家的途中，我終於忍不住在車裡狂笑不已，這份工作到底還能多荒謬？

後來，我學習到，從不需拒絕職業生涯中各種荒謬要求，但違法的事真的不要做。荒謬實為一位磨礪你工作能耐的良師，你不需為其設底線，只求認真地將荒謬進行到底。無論人生再遇到什麼樣的大風大浪，你的內核中，總有一個最孤獨的你，面無表情，用右膀抵住你的後脊，在耳邊小聲地告訴你：「撐住。」

到最後你能感覺，這個孤獨的你越是孤獨，你就越有力量。

孤獨力中級修煉 第五課：



●第一步： 職場中，我們都要明白，越變態的荒謬，才越是常態。因為職場本來就是主觀成分極重的權力關係場域。當現狀無法改變時，只能服膺並先跟著演下去。演著演著，不僅演技精湛，而且演得投入，當長出「同路人的氣味」時，成為團隊要角也就指日可待。

●第二步： 雖然說荒謬是常態，但過於荒謬的事物，終究是悖離人生常態且不可信仰的。此刻不妨將荒謬視為無物，或開啟自動導航模式，不去多想，整件事該有多荒謬，就將它進行到底，直到得出結果並圓滿結束。

●第三步： 將荒謬進行到底時，我們會在過程中，徹頭徹尾理解一個人的思想脈絡，同時到最後，你會訓練出「少見多怪，見怪不怪」的本領，也未嘗不是一種非常規的人生收穫。

(本文摘自張力中著《孤獨力：讓學習與思考更有威力》，方舟文化提供)

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