投資心理戰！認清投資中的非理性效應

編按：傳統金融理論假定市場參與者完全理性，但事實上投資人不僅會犯錯，提出還會以某種「可預測」的方式犯錯。知名行為金融專家詹姆斯．蒙蒂爾在新書《投資心理戰》引用心理學研究，指出投資人經常會出現的各種非理性行為，並提出幾種關鍵方法提醒投資人「不能」做什麼。

我希望自己已經藉由《投資心理戰》，確實地表達了為了解金融市場及牽涉其中的所有參與者之行為，結合心理學對於人類行為的洞見和有限套利的途徑，能讓我們收穫良多。金融世界處於過去三十年間皆由效率市場主導走向的範疇，我期待逐漸能朝更切實反映市場現況的思維邁進。

行為金融學的成長是如此飛快，也讓我難以決定究竟何時該停筆書寫。每一天，都有新研究成果發表，也讓我們的知識領域一點一滴地向外拓展。要說出「夠了」這兩個字，實在太難。我只能再次強調，行為金融學是一門活生生的科學，每天都在慢慢茁壯，我也勉勵所有對此學科感興趣者，繼續探索行為金融學的世界。

在《投資心理戰》中，我試著呈現此領域的務實本質，無論是闡述明確的交易觀念如買入高現金流、放空應計項目的交易方式，或透過量化角度去除投資過程中的偏誤。現實金融世界中有許多事件，根本無法透過效率市場觀點解釋。我曾請一些人試讀本書早期書稿，而我所獲得的其中一個閱讀反饋，就是要我多花一點心力在效率市場上。毫無意外地，這位評論者是一位學者（儘管他也認同行為金融學）。

《投資心理戰》之所以沒有納入太多效率市場觀點的原因，就在於這是一本由每天在市場上累積經驗的工作者寫的書。在我接觸過的所有客戶中，鮮少人（倘若真的有）認為市場是有效的，假如他們真心這麼認為，那麼這些人大概沒辦法做好投資工作。

機構投資者對我的最大質疑，或許在於行為科學文獻比較適合私人投資者。然而我希望這本書能讓他們明白，機構投資者並非總是理性。事實上，現行機構框架所存在的某些限制，恰好放大既存的行為特徵。基於此點，機構投資者應該留意到行為金融學與日俱增的重要性，更別提他們能如何利用市場中所隱藏的訊息來讓自己獲利（如同書中提到的資產配置）。

身為一位經濟學家，我總是被教導市場是分配資本的最有效方法。但如果市場並非有效，那還能發揮實際效果嗎？簡單來說，可以。假如投資人大量投入網路股票，拉高股價並將現金大量投注到這些股票上，這同時也意味著市場或經濟中的某些產業將無法獲得所需資金。這些問題絕非不值得花時間探討，但已超出我這本書的討論範疇。 本書所能教給讀者最寶貴的一門課，或許就是學會如何辨別捷思式偏誤，和自身的框架依賴。我明白自己也逃脫不了每個人都必須面臨的情緒偏誤。也許，我對行為金融學價值的評估，也是一種過度樂觀與過度自信的展現。然而這一切也只能交由未來的研究者評判了。

(本文摘自詹姆斯．蒙蒂爾著《投資心理戰：行為金融專家教你看透群眾心理偏誤，掌握獲利勝機》，今周刊提供)



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