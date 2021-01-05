未來學家預測 數位原生代5大特色

編按：未來學家鮑伯．約翰森指出，下一個十年，會出現巨大變化，一些現象都會變得越來越明顯，包括貧富差距、資產差異、網路戰爭、網路犯罪、全球氣候變遷等。未來將會出現全球性的混雜，難以分類。到時候就需具有全光譜思考力的心態，才能夠搞懂來龍去脈。

孩子們天生就擁有全光譜思考力，但成年人、學校和社會卻用教育、考試、科技和文化，硬逼他們放棄這樣的思維。要是成年人使用全光譜思考力去了解真正的數位原生代，那就更能夠貼近真實的世界。

數位新住民可以貢獻的就是我們的人生智慧。年紀真的有差，隨著我們年紀漸長，可以學著以更深刻的態度來審視事物。年輕不見得就比較厲害，但年長亦然。傳統的世代劃分（如Z世代）太一刀兩斷，不足以了解正在發生的年齡譜系。

基於我們逐漸認識數位原生代，我們提出以下的預測。這是我們最近為南新罕布夏大學所作的預測，預測的內容是二○三○年入學的大學生。我們找出未來形塑年輕人最重要的力量，從現在往前推十年，再與全體真正數位原生代與其行為做連結。

筆者對數位原生代的預測

這些跨越了二○一○年轉捩點的年輕人，是第一波真正的數位原生代。他們在數位化世界的驅力下成長，在職場中，將能用以前世代不曾見識過的方式來使用數位媒體。這些年輕人已經讓我們過去學到的知識、工作方式、以及組織方式出現變革。他們是學習者，但他們的學習方法卻獨樹一格。對於大學或是研究所文憑的價值，他們可能抱持著懷疑的態度（未來十年將會重新清算學位的經濟價值），但是，他們知道自己不會想要揹負學生貸款，蹈父母或其他學生的覆轍。這輩的年輕人，很多都有著研究者琳達．史東（LindaStone）所稱的「持續性一心多用」（continuous partial attention），這一點本身有優點也有缺點。往好的方面想，這讓他們可以同時進行數件工作，並一直維持著注意力，按數位新住民的說法，這叫「多工」。相對的，通常一個人同時做的事情越多，也就越難全部都做好。我認為，數位原生代會和我們有以下的不同之處：

一、真正的數位原生代會擅長於人類與電腦的合作。人工智慧、機器學習和機器人等，正快速拓展智能機械的角色，藉以進入人類所有工作的每一個面相。這樣人類與電腦的合作，正在重塑人類學習的方式，改造我們創造價值的方式，以及我們打造生活環境的方式。

像是虛擬助理、軟體機器人（bots）、以及角色化身等等的數位代理人，都會為我們工作，會充分利用每一個人所擁有的龐大數據組合。演算法，是定義電腦代碼處理的規則，已經能夠進行判斷、建議並下決定，管理我們的時間規劃、金錢使用、知識取得以及社交資本。以後，機器人會替我們工作，不只是體力的代勞，也有思想上的代勞，並與人類搭檔進行這類的工作。

這一代的年輕人具有發現並參與人機混合學習社群的能力，因此往往分散在全球的網路之中。上課和受教育的方式會轉型為新型態的學習社群，也會出現新方法來認定這些學習社群的經歷。年輕人也會策略性的面對智能機械，有時是管理這些機械，有時則被這些機械所管理。學習過程中有一部分是如何成為電腦代理人，這些工作者兼學習者需要一方面指揮電腦代理人，一方面也要受到電腦代理人的指揮。

二、真正的數位原生代會有自己的個人經濟體。因為將來全球年輕人的失業率依然居高不下，新平台會視工作為「打工經濟」（gig economy），包括顧問、自由接案、Uber 類的工作者、網際網路名人等，越來越多人會依自己的技能組合、資源、以及公開身分來建立個人的經濟體。教育的重要目標會是訓練所有年齡層的人都能夠建立正向、永續的個人經濟體。「教育理想網*」的米爾頓．陳（Milton Chen）就呼籲大家，要個人化「自我教育」（ed-you-cation），讓自己能夠適應工作與學習結合的世界。真正的數位原生代會精通學習兼賺錢的藝術，而教育機構則會從以收費為基礎的學習提供者，轉成視比例抽成的學習仲介者。困難的是，要如何翻轉工作的即期模型創造個人的事業，或是使用現有平台來行銷個人專技和知識給所需群眾；教育機構則需要重新定義自己的服務內容，以支持這些新的、非制式化的生涯走向。

三、真正數位原生代會重視未過濾譜系的人口架構。長久以來，人口分類已經被運用在各種層面，從分眾市場到入學政策等，但是根據年齡、族裔、性別、健康狀態、以及地理位置為類別所做的分眾方式將來都會退場，改由譜系式身分取代，因為未來科學的高解析度將會讓我們看到，即使是最基本的遺傳標記（genetic marker），其所涵蓋的特質也包含了一整個譜系之多，不是簡單如男女、高加索人、非洲人、亞洲人的分類就可以概括。同時，由演算法進行配對的軟體搭配龐大的個人資料庫，保證能夠找出非常符合個人需求的產品、服務和體驗，從而對學習者、工作者、以及組織創造新的期望值，同時也帶來新挑戰。

身分數據的散布創造出一種需求，就是大家都需要創造一個可攜式的學習證書線上資料庫，而這些學習證書則都是從日常生活中即時紀錄下來，存在你的證書資料庫裡的。教育機構屆時應該把握機會身先士卒，來定義這些即時個人證書資料庫應該怎麼記錄、呈現，又該如何獲得認證，同時，教育機構也要創造一個平台，供學習者可以查閱並分享自己的證書資料庫。

困難的是，在成千上萬沒有類別的個人市場中該如何打造具競爭力的個人品牌？除了教育機構要提供累積學習紀錄的服務，雇主面臨的挑戰則是，在國際化、難以分類的人力市場中，如何成為獨具慧眼的伯樂。所以，此時他們的挑戰是要設計出具有預測能力的模型系統，能夠幫他們鎖定符合未來譜系式多樣需求的候選人。組織、機構要從員工─學習者的網路中結合各種召募平台來設計預測系統。

四、真正的數位原生代能在變形組織中茁壯成長。數百年來，社會都是以中心化的方式組成，而且往往是由讓社會覺得可以安定、有效、多產、文化上有聚合力的層級式組織所構成。但是，分散的基礎建設很多是建立在分散網路科技上，因此可以讓大家依活動的規模來組織，這會讓其所形成的組織有時比中央化團體的架構小很多，有時則又比其大很多。分散式組織於是逐漸變得精於變形。

在分散運算的時代，如果想要彈性的在多重工作中交雜進行，就必須要把自己想成不一樣的人。同樣的，教育機構也要重新調整組織架構，才能充分利用分散自主式組織以及智能合約（smart contracts），讓這些新工具可以將其任務說明中所載明的價值充分體現出來。

二○一八年二月，佛羅里達州的帕克蘭市（Parkland）瑪約莉．史托曼．道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生了可怕的校園槍擊案，美國的年輕人非常快速的組織起來呼籲大眾關注，這件事可說是非常鮮明的例證。記者戴夫．考倫（DaveCullen）當年曾經報導過科倫拜（Columbine）校園槍擊案，這次他也前來報導，並看到這群真正的數位原生代快速自行組織的情形，他這麼描述：

艾瑪．龔薩雷茲（Emma Gonzalez）打給BS ；大衛．霍格（David Hogg）打電話到《美國成年人》（Adult America）節目；抗議活動就此展開。卡麥隆．凱斯基（Cameron Kasky）立刻召集一支由話劇社小朋友和一群正在崛起的社會活動者，共同組成一支活潑的樂團，帶他們去他家客廳，就這樣籌組了一場運動。在僥倖逃出瑪約莉．史托曼．道格拉斯中學校園槍擊案的四天後，二十多位勇敢的小朋友宣布這場大膽的「為我們的生命遊行」（March for Our Lives）活動。一個月後，這次的示威成為美國史上規模第四大的遊行。

另一個非常讓人印象深刻的例子則是葛莉塔• 通貝里（Greta Thunberg），這位屬於自閉症譜域的瑞典小女孩，以十五歲的年紀催生一場「週五未來」（Fridays for Future）的全球性運動，希望能夠處理氣候暖化的問題。這場運動發起不到一年，通貝里總共召集了一百萬學生在每週五走出校園，並在達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）上演講，還被提名諾貝爾和平獎。如果一個真正的數位原生代能這麼快且強力散播這類訊息，那表示世道真的不一樣了。

五、真正的數位原生代會相信他們主宰著自己的世界。我們正在使用數位感應器和網路快速改寫我們的星球，還創造出模仿真人和物體的「數位分身」（digital twins）充斥在數位實境。這些數位實境讓我們得以模擬近程和長程的未來，挑戰當前世界，以創造普及的模擬教學（simulation literacy），透過這樣的模擬教學，讓每個人都有能力參與未來的控制系統。通常，他們這一代會重視體驗勝於物質，所以他們會選擇和人共享、租借、或是認捐訂購的方式，而不喜歡購買、擁有。

模擬教學必須要成為一般教育的核心，而不能只是用在技術專長的訓練上，而且這類教學方式必須要延伸到十二年國教以上的高教去。為了要建造基礎的模擬工具，並且讓雇主共同創造多樣的模擬生涯路徑，教育機構與科技公司之間必須要合作。學習者進入大學的心態也不再一樣，他們會更帶著玩電玩遊戲的心情，他們的專注力主要是受到情緒牽引，而對學習的期待，則是在高級且強烈的交混式實境*（blended-reality）介面的科技支持下前來學習。早期教育性電玩讓人失望的表現，到那時候都已不復存在。

職場模擬則會給上班族新的挑戰，讓他們因此熟練新的學習方式、合作方式、以及管理作業和系統的方式。教育機構在這時就有機會和產業合作，共同在模擬世界中開發出新的職涯道路，此外還有模擬學習服務，這部分可以幫助學生在模擬職場中蓬勃發展。模擬教學會讓組織機構受到衝擊，因此為既有資產和程序開發出數位分身，進而在真實世界中使用這些控制系統。

真正的數位原生代非常擅長全光譜思考力，即使他們的大腦跟我們大家都一樣，也會不斷把事物歸類。真正的數位原生代會挑戰社會秩序。

(本文摘自鮑伯‧約翰森著《全光譜思考力：善用網路新工具，擁抱數位原生代。廣角經營，致勝未來》，遠流出版提供)

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