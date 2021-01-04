未來將會懲罰類別化思維 獎勵全光譜思維

編按：未來學家鮑伯．約翰森指出，下一個十年，會出現巨大變化，一些現象都會變得越來越明顯，包括貧富差距、資產差異、網路戰爭、網路犯罪、全球氣候變遷等。未來將會出現全球性的混雜，難以分類。到時候就需具有全光譜思考力的心態，才能夠搞懂來龍去脈。

未來將會出現全球性的混雜，難以分類。到時候就需具有全光譜思考力的心態，才能夠搞懂來龍去脈。下一個十年，會出現巨大變化，一些現象都會變得越來越明顯，包括貧富差距、資產差異、網路戰爭、網路犯罪、全球氣候變遷等。

混雜的未來將充斥各種有害的假訊息（不盡然是蓄意）、誤導人的假消息（蓄意）和不信任。在這樣的未來，硬將新威脅或契機塞進舊思考類別中會很危險。所幸，新的全光譜思考力，在下一個十年間會逐漸成為可能。為了成長茁壯，全光譜思考力會成為必要的思考模式。



以古老的民間故事為例。有一箱雞蛋，任由你作主做成不同的料理，然而，蛋一下鍋拌炒，就不能反悔了，到時，也只能將就已經炒熟的蛋想辦法，變換不同口味做成各式加蛋料理。

在混雜的過程中，很多被卡住許久的東西都會被打碎，有些則會被解開。當前社會有許多負責拌炒的人散布在我們身邊，屆時他們也不太能把已經混雜的東西恢復原狀。

在我所預測的這個未來世界中，會因為出現大量混雜而發生意想不到的後果，同時也會出現許多有創意的新選項，那是過去世界所不存在的。未來會變得更讓人難以揣摩，但是多數人，包括領袖級人物也一樣，都還沒有準備好。

過去我們慣用的分類方法，只有在新的契機和威脅正好符合舊式理解時才有用。但是，如果將人刻板化、或將新經驗太過快速和過分的簡化，就會有危險。人們企圖劃分類別，為的是了解事情，可是分門別類卻太容易產生膚淺或是錯誤的理解，有時候，分類還會醜化或是貶低他人。

全光譜思考力其實不是新發明，反之，我們的老祖先可能比我們還常用這種思維模式。甚至可以說，小朋友生來就具備這種思維模式，是大人硬逼他們接受標籤、僵化的知識，以及考試制度、電腦自動填空，以及二進位式的運算方式，導致最終一切都簡化為零或一。

將來，為了要用簡單說法讓大家可以了解混雜的現象，我們周遭會充斥過度簡化的說法，尤其是偏激政客和極端宗教團體更容易如此。當未來世界紛紜雜沓，一時間會讓人摸不著頭腦，無以為名，眾人窮於應付之餘，隨便冠上讓人安心的標籤就很難抗拒，但這卻很危險。

全光譜思考力雖然朝向加強數位化的世界進步，但與其說它是進步，毋寧說它退後一步，回到類比的運行。

為搖滾樂團披頭四製作唱片知名的製作人喬治．馬丁（George Martin）和披頭四開始展開合作時，樂團正想要突破，因為他們對現場演出樂迷瘋狂吶喊感到不耐。馬丁就是善於運用全光譜思考力的人，雖然當時還沒有這說法，但他的思考模式讓他得以跳脫現場演出的框架，他想出了融合類比和數位的模式，他不想讓唱片模仿現場演唱的模式，他想要創造的是完全不同於現場演出，甚至某方面超越現場的音樂，他的想法跳脫了二元性。可惜我們的時代卻不然，我們從類比轉換為數位，卻犧牲了愛好黑膠唱片樂迷所喜好的聲音品質。我們可以效法喬治馬丁和轉型後的披頭四的音樂態度，創造出一個新體驗譜域，既具有類比的細膩度，又有數位的威力和精確。

未來，會更容易在各種不同的全光譜思維間進行思考，而不只限於一種譜域。人類的大腦慣於以古鑑今、將新事物塞入舊有窠臼中，但下一世代的工具和網絡將有助於訓練人類的大腦學會新把戲，也就是全光譜思考力。

二○一八年十月四日，我在紐約市的腦神經領袖高峰會（NeuroLeadership Summit）上發表論文，講評人中有一位哥倫比亞大學的腦神經科學家凱文．歐克斯納（Kevin Ochsner）教授，他認為我的演說具有前瞻性，能夠讓我們大腦所預設的上述功能「擺脫一直只在當前打轉的窠臼」。

他說：人類的大腦，因為演化所致，會不斷的進行歸類，再預測下一步，目的是為了讓人類遠離危難，獲致安全。雖然，人類的大腦其實不具備預測未來的能力，卻總是妄下預測，尤其狀況不明時，大腦的預設反應是擔心害怕，要不就戰、要就不逃，只能擇其一。人類大腦的功能是在古代就被設定好的，這個設定讓我們不停的針對未來做出預測，但是因為大腦總是以古鑑今，這可能在將來為我們製造很多問題。

不久的將來，人類會不得不訓練古老的大腦學習新的花樣，不能再只是從事莽撞、草率的分類，而必須要有審慎的全光譜思考力。有時候，分類甚至還會被當作武器，以合理化暴力；有時候，分門別類是為了裝懂。；但也有時候，分門別類是為了要醜化、貶低他人。

全光譜思考力能夠幫助大家用從未來往後看的眼光來構思策略（我稱之為現在、未來、下一步），這是大家如果想在混雜的未來中成功的話，現在就非常迫切要開始著手的。

現在有許多人，包括最受歡迎的政界和宗教界領袖，都只從自己非常有限的領域、框架裡思考。但是，也已經有些領導人物，開發出能夠跨越不同框架思考的能力，這些人才是值得我們關注的對象。

分門別類的思考模式不太能夠做到明察秋毫、見微知著。全光譜思考力則既能見微知著，又是可以細分拆解的。儘管緊張關係依然存在，因為文化本身就對於類別很敏感，而且還會刻意去強化類別的差異，但是全光譜思考力提供的可能性之多，讓它可以持續擴張。

比如說，現在我們會說上線或下線，但在未來世界裡，隨著連線種類和形式增加，兩者之間越來越難分得清楚。往後十年，上線和下線之間會出現不同程度的中間譜域。現在，多數人是下線狀態，上線的是少數人；未來，則會變成多數人會是上線的狀態，下線成為少數。到時候，要是硬要區分上線或下線，就會讓人覺得你脫節；到時候，「登錄上線」這種話對大部分人來說會很陌生，聽得懂的大概只有年紀很大或是跟時代脫節的人。

當然，分門別類這種事是不可能會消失的，而且如果一個新狀況正好完全吻合簡單的舊類型時，那拿來使用也還過得去。可是，過分簡化的類型、標籤、通則化和刻板化，則是自曝其短──草率和危險。在一個全光譜思考力的技巧和能力非常普遍、常見的世界裡，種族歧視、性別歧視以及各種偏見、歧視都很難自圓其說。

(本文摘自鮑伯‧約翰森著《全光譜思考力：善用網路新工具，擁抱數位原生代。廣角經營，致勝未來》，遠流出版提供)

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