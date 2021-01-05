投資不可怕！父親給女兒的12則理財練習

編按：投資法則第一條：不要賠錢！透過輕鬆的對話與理財達人父親的指導，投資新手丹妮爾與父親共同進行了12則的基礎理財練習，學習華倫‧巴菲特與查理‧孟格兩位投資界傳奇人物的價值投資法則。本文摘自新書《投資心智：邁向財務自由的十二則練習，風靡全美的人生增值術》

在我們開始之前

假如你是完美父母，那歡迎盡情批評我，否則請給我一點同情──你要知道，這本書之所以誕生，是因為我過去沒能將自己的看家本領教給女兒。不曉得你有沒有聽過以前那些故事，鞋匠的小孩沒鞋穿、農夫的小孩沒牛奶喝，而這本書一部分是在說，投資者的小孩不會投資。

別這樣，這也不是我的錯，從我女兒丹妮爾數學夠好（可能是小學四年級吧）開始，我就想教她投資理財，因為我從1980年開始投資，到2006年寫了第一本書──《有錢人就做這件事》──之後我也成為投資理財教師。事情其實很簡單：我希望丹妮爾能過得快樂，而有足夠的錢做她想做的事，就是快樂的一環。

我知道我必須自己教她，因為除了偶爾幾本書與我教授的課程之外，沒有人將真正的投資當成可行的理財策略在教。人們常把資金分散和持有當作投資，但實際上那漂亮的包裝裡頭不過是投機買賣，每年讓華爾街那些騙子和滿口讒言的財務顧問賺上1,000億元（譯註：單位皆為美元。）。

買賣你不了解的股票和債券稱不上投資。華倫．巴菲特（Warren Buffett）說過，投資是買入能製造遠低於自身價值的現金流量的資產，例如用5塊錢買1張10元鈔票。換句話說，真正的投資，是用你購買資產的價錢與買下的現金流量價差，儘可能確保你會賺錢；其他的都叫作投機買賣。

除了投資以外，我也希望丹妮爾能學會換汽車輪胎，理由也同樣顯而易見。她兩種技能都不想學。

但後來她拿到第四張學位文憑，畢業後找到工作與公寓，一切都變了。她突然得面對繳稅、學貸與抵押貸款，也赫然發現即使是在優秀的事務所工作、賺不少錢的律師也很難存到錢。她終於動筆計算，發覺自己除非要當一輩子的薪資奴隸，不投資的話幾乎不可能存到夠她做選擇的一筆錢。

她問我該怎麼辦，我把我寫的兩本書給她讀。她讀完（算是讀完了）以後告訴我，那種書是寫給已經想學投資的人看的，她不想學投資，只想讓問題消失。就這樣，她踏上了一場學習理財的旅程，也就是這本書。

丹妮爾想了幾週，最後得到結論：如果連她都能對投資產生興趣、學會投資，那誰都做得到。她提議錄製播客，記錄我們關於投資理財的對話，而這次實驗的小白鼠就是她自己。我打從心底相信播客計畫只會以災難收場──導師的想法動不動就被他聰明又對投資存疑的女兒引爆，哪有人想聽這種投資播客？結果想聽這種東西的人多得出奇。我們的播客持續在商業理財類名列前茅，聽眾的來信也源源不絕。

顯然有很多人直覺地喜歡丹妮爾經典的英雄冒險故事，跟隨她探索未知的瘋狂世界，認識這個輸可能是贏、盟友可能是敵人的投資世界。我再怎麼努力也沒辦法逼她喜歡上投資，幸好她能自己找到投資的熱情，身為有理念的資本主義者，「票選」她重視的事物。我沒想過她會如此害怕犯錯、害怕虧錢，因為我在投資時從沒感受到這樣的恐懼，這也是我第一次將這份恐懼惦記於心。身為越戰老兵，我的態度向來是：「又沒有人對我開槍，有什麼好怕的？」所以過一段時間我才肯相信，丹妮爾不願意投資真的是恐懼的緣故。明白這一點之後，我終於能體會數千、數萬個和丹妮爾一樣非常想管理自己的財政未來，卻遲遲不敢跨出第一步的人是什麼心情。丹妮爾用自己的方式面對恐懼、打敗了壞蛋，現在她帶著希望之光與通往勝利的地圖回來了。

現在是勝利的時刻。這不僅是用錢投下符合自己價值觀的選票之刻，還是學會面對股災、不再害怕賠錢的好時機。現在股市生機蓬勃，不過包括我在內，一些經濟學者和投資者認為美國很快又會進入經濟與市場的衰退期。大部分的人以為衰退期不適合投資，但事實恰恰相反，這反而是低價買下好公司的大好時機。我的任務是幫助人們認識今天的市場，教大家不論市場成長與否、哪裡有戰爭、哪個總統上任、媒體與投資大師怎麼說，一樣收穫龐大的經濟利益。

這本書是我們得到的解答。投資者的小孩終於開始投資，為未來做足了準備。接下來，該教她怎麼換汽車輪胎了。

(本文摘自丹妮爾．湯恩、菲爾．湯著《投資心智：邁向財務自由的十二則練習，風靡全美的人生增值術》， 聯經出版公司提供)

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