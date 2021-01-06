新手投資者訓練 先讀巴菲特寫的股東信

編按：投資法則第一條：不要賠錢！透過輕鬆的對話與理財達人父親的指導，投資新手丹妮爾與父親共同進行了12則的基礎理財練習，學習華倫‧巴菲特與查理‧孟格兩位投資界傳奇人物的價值投資法則。本文摘自新書《投資心智：邁向財務自由的十二則練習，風靡全美的人生增值術》

學法律的過程中，我練就了保持懷疑的本領。我查看投資大師挑選的公司時，發現有時候實在想不通他們為什麼買一些公司，有時候我就是不支持某間公司的使命。

我不願意盲目地依賴我爸或其他大師。投資專家都是聰明人，但投資的重點不是聰明，你要知道自己買的東西過10 年後會升值，而且你要有耐心熬過這10 年。很多專業投資者會因為恐懼而做傻事，查理．孟格也說過，要不是聰明人做這麼多傻事，他和華倫．巴菲特也不可能賺到這麼多錢。在此次投資實踐計畫中，我的任務就是不要成為做傻事的人。我爸相信這就是個人投資的成功關鍵──我要學會利用其他人可預測的非理性與情緒性短期決策，來替自己賺錢。

我感覺我漸漸能判斷自己有沒有能力了解一間公司了，不過我還沒測試這份能力。我必須加強我的投資實踐練習，也必須盡快認識自己的能力。我該怎麼建立好基線，當作研究投資的基礎呢？

我的投資密集訓練

「去讀華倫．巴菲特寫的股東信。」我爸第二次提出這項建議。「他過去40年來持續寫信給股東，這些是價值投資的好教材，而且讀起來一點也不乏味。」我上網搜尋「華倫．巴菲特致股東信」，找到波克夏海瑟威股東信的連結，可以下載PDF檔案，從1977年至今的股東信都在裡頭。我原本不曉得波克夏海瑟威這個名字的由來，後來才發現是華倫．巴菲特以一間名叫波克夏海瑟威的紡織品公司為載體，成立自己的投資公司。波克夏並不是基金，他只是用這間公眾公司購入其他公眾與私人公司而已。

巴菲特每年寫公開信給波克夏海瑟威的股東，這些被視為致股東信的最佳典範，因為你很少看到公眾公司的經理像巴菲特這樣寫信：他寫得開誠布公、直截了當，直接對股東坦承公司的經營狀況，其中包括失敗與成功的部分、未來計畫，以及公司的價值觀與願景。價值投資者都把巴菲特的股東信當作聖經。

我爸說得有道理，我應該讀讀這些股東信。讀過巴菲特聖經之後，我應該能奠定未來研究投資的基礎，所以我當然要來讀這些聖經。如果每天讀三封信，我可以花大約2週讀完1977年至今的致股東信，所以一回到博得市我就展開行動。

在學習瑜珈過程中，花好幾天專門練習某種能力，叫作「深度密集訓練」。為了把過去幾個月學到的資訊轉化成技能，我安排了這次為期2週的投資密集訓練，有耕耘、灌溉才有最後的豐收。這是我小時候在超覺靜坐社群學到的一句話，也是我時時謹記在心的座右銘。在靜坐冥想方面，這句話的意思是，我們必須用靜坐與冥想灌溉內心，這樣你花在自己內在的時間才會結成果實，你也能享受它為你帶來的好處。同樣的觀念投射到我的投資實踐計畫，就是提醒我要持續學習，關於第一定律投資法的知識是水與養分，練習與實踐是我的根，最後的財務自由就是果實。

我爸這麼欣賞巴菲特的致股東信，我當然也該讀一讀，而且我想強化我對市場的認識。

在法律執業方面，我告訴客戶的經常是業界常態：一般的約期有多長、一般的新創公司會遇到什麼狀況、新公司的共同創立者通常會發生什麼衝突、他們一般該準備哪些文件。我們處理過這麼多合約，自然該提供這些關鍵資訊供新創公司或創業投資者參考。我發現自己完全不了解股市的常態，在把自己的錢投進去之前，最好先了解一下狀況。

致股東公開信是基礎，那還有哪些教材可以參考呢？我決定倒退幾步，改掉每早醒來邊喝咖啡邊讀名人八卦的習慣，改成每早讀一份財經報紙。雖然犧牲八卦帶給我的平靜非常可惜，但加強投資技能應該對我有幫助。

好吧，不然我逼自己先讀完《華爾街日報》（Wall Street Journal）再略讀名人八卦好了。嗯，這樣聽起來好多了。

我上《華爾街日報》的網站一查，發現訂閱的價錢不便宜；我上《金融時報》（Financial Times）網站，結果它也差不多貴；《紐約時報》（New York Times）也一樣。天啊，要是我原價訂閱四、五份報紙，每個月就得繳100元了；每年花1,200元訂閱投資新聞實在是一筆不容小覷的投資，這會嚴重削減我的投資經費。

顯然在投資實踐計畫中，我不僅需要投入時間，還必須投資一些金錢。這麼一想，還有比支持有力的商業新聞媒體更好的投資嗎？比起證券交易委員會或其他監管機構，新聞界更能保護我這個小投資者，它能找到醜聞並將事情公諸於世，讓大眾看清投資界的黑暗。

我決定花錢訂《華爾街日報》，先看看自己到底會不會認真讀報紙再說；如果我認為花錢訂其他的報紙夠划算，我會再把它們加入閱讀清單。我在瀏覽器新增一個「投資」書籤資料夾，把我爸推薦的免付費網站加進去。

接下來2週，我的投資密集訓練就是每天讀「一加三」：早上讀一份《華爾街日報》的財經版，並在這天結束前讀三封華倫．巴菲特股東信。 巴菲特聖經還真和我爸說的一樣有趣。巴菲特很擅長對我這種普通人解釋財經觀念，這可是非常難得一見的能力，這也許是他成為常識投資大師的原因之一。

(本文摘自丹妮爾．湯恩、菲爾．湯著《投資心智：邁向財務自由的十二則練習，風靡全美的人生增值術》， 聯經出版公司提供)



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