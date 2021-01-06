矽靈究竟靈不靈、好不好？

對於髮質強健的人來說，矽靈並非必要，而油性頭皮或髮質的人，矽靈無疑會成為生事的累贅；如果是長頭髮、毛躁髮的人，矽靈或許可以幫得上忙。

洗潤同步的雙效洗髮精用久了以後，弊端逐漸暴露出來。畢竟洗頭髮的目的是洗淨頭皮，潤髮則是柔順髮絲，預防毛躁。洗髮、潤髮、護髮產品的使用目的不同、作用部位不同，硬是將它們混合使用，想要「畢其功於一役」，反而造成頭皮洗不乾淨，髮絲沉重不舒爽，也讓很多人把頭皮問題歸咎於矽靈的「毒害」。

然而，關於矽靈的「毒害」，目前歐美的消費安全相關科學會等，還未有矽靈會導致癌症、落髮、刺激皮膚的證據，包含歐盟、美、日等國亦均未禁止使用於化粧品中，所有結論都認為，在現行法規的用量限定下，矽靈產品是可以安心使用的。

持平而言，對於髮質強健的人來說，矽靈並非必要，而油性頭皮或髮質的人，矽靈無疑會成為生事的累贅；如果是長頭髮、毛躁髮的人，矽靈或許可以幫得上忙。矽靈究竟靈或不靈，完全看消費者能否辨明自己的需求。

(本文摘自黃琇琴著《解碼頭皮生態力，超前掌控關鍵5％的不老源頭：頂尖細胞專家黃琇琴博士教你：終結敏弱、油落、禿白 髮界迷思三部曲》，一方青提供)

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