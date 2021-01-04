每天做好養菌三件事 頭皮健康如新

凡是使用於頭皮上的，無論是各種植萃精油，還是美容美髮品內含的油脂、蛋白質、或殺菌防腐劑，都會影響頭皮菌相，帶來或好或壞的改變。

● 第一件事：頭皮注重保濕

表皮葡萄球菌對水分特別敏感，保水性良好的健康角質層有助於穩定表皮葡萄球菌的生長。而適當運動刺激發汗，也可以抑制金黃色葡萄球菌，並且營造適合表皮葡萄球菌居住的保濕環境。

● 第二件事：體表溫度維持在 30℃

皮膚常在菌駐守在皮膚最表層的 1mm 左右，所以對外界溫度的變化十分敏感，而 30℃ 左右是有利於表皮葡萄球菌、痤瘡丙酸桿菌和馬拉色真菌生長的溫度。因此，天冷時以帽子、圍巾保暖，天熱時擦汗散熱，都是友善頭皮菌相的保養方法。

● 第三件事：每星期的頭皮休息日

凡是使用於頭皮上的，無論是各種植萃精油，還是美容美髮品內含的油脂、蛋白質、或殺菌防腐劑，都會影響頭皮菌相，帶來或好或壞的改變。髮膠、髮雕、髮膜這類美髮造型品，勢必對頭皮的呼吸與菌相產生一定的負擔，天天使用不僅堵塞毛孔，也會破壞常在菌的生態。如果用的是殺菌、去油、去汙力強的洗髮精，也可能在無意間造成傷害，建議每星期應至少給頭皮一到兩天的休息日。

頭皮微生物平衡共生

原來我們的頭皮上住了許多不同類型的微生物（常在菌），有病毒、有細菌、有蟎蟲⋯，各有存在的必要、沒有好壞之分，只有大家平衡共處才能滋養頭皮的健康。因此，我們對於頭髮的照護就顯得更為重要，過多的染、燙、護髮行為都會破壞頭皮菌相的數量造成失衡，引發頭皮過敏、紅腫、頭皮屑、異常掉髮⋯⋯

(本文摘自黃琇琴著《解碼頭皮生態力，超前掌控關鍵5％的不老源頭：頂尖細胞專家黃琇琴博士教你：終結敏弱、油落、禿白 髮界迷思三部曲》，一方青提供)

延伸閱讀

新冠肺炎蔓延 我們應該除掉蝙蝠嗎？

診療間裡的偽醫學 維生素D不只是維生素

加工肉品致癌？蔬菜硝酸鹽與亞硝酸鹽更高