夜貓子也能做得到！從「早起」開始改變生活

早上時間不夠，下午效率低落，晚上的時間必須留給家人？改變你的生活，就從早起開始！

自從有了兩個寶貝女兒之後，時間就被切得很零碎，再也不是以前那樣全部的時間都是自己的，想怎麼安排就怎麼安排。就算寶貝開始上學了，早上也得喚她們起床、洗臉刷牙、更衣、吃早餐，再開車送兩個寶貝出門上學，回到家已經差不多9 點了。

如果是沒有教課的日子，這時才開始工作，3 小時不到就12點了。吃個午飯，休息一下，下午快2 點我就會再坐回電腦前；問題是：下午精神真的不好。根據之前寫作五本書的經驗來看，下午時段的我精神不好效率又低，寫出來的文章品質差，隔天還是得重新校訂，只能回一些Email 或其他不用動什麼腦力的工作；更不用說5 點一到，就又要準備去接小孩了。

晚上當然都是屬於孩子的時間，陪她們吃飯、小玩一下、做功課，10 點以前送上床；就算有時孩子們沒要求我們陪著睡，等到一切都搞定後，差不多已經是晚上10:30 了！接下來的時間確實是自己的，只是累了一天也不太想動筆寫作或做事，上網逛FB 舒壓一下，轉眼就已經是午夜12:00 了……。仔細計算一下，一整天有效率的工作時間，竟然只有早上那3 個小時！

有好一陣子，這就是我日常的時間安排。寶貴的每一天，就這麼在低效生活中度過。

孩子起床前，你有自己的時間嗎？

最直接的改善方式，當然是早起，讓自己在叫孩子起床前，能夠多出一段工作時間。

一開始，我試著在06:00 起床。嗯……效果還不錯，經過一夜休息，早上的腦子果然比較清楚，非常適合寫作。對我而言，寫作是最花腦力和精神的行為之一，頭腦不清醒時，也許還是能夠閱讀或聆聽，卻一定寫不出什麼好東西，所以在出版了幾本書之後，寫作效率已經是我用來測試精神狀況和效率的重要指標。如果寫得出東西，表示那時精神狀況還不錯。

但是，06:00 起床有一個大問題：一不小心，兩個女兒也會被我吵醒，然後就會跑來找爸爸，雖然這是甜蜜的負擔，但接下來也就無法工作了。所以，就試著再提早半個小時起床，看看效果如何。一開始，05:30 起床的感覺很好，寶貝們那時都還睡得很熟，不太會被我的動靜吵醒；而且早上氣溫涼爽，心思很平靜，工作效率及寫作進度果然更好！但是一進入工作模式，時間就過得很快，常常一篇文章正寫到中後段就得中斷（啊，該叫小孩起床了！）。所以就再試著更早一點，也就是05:00 起床。這一來，時間長度似乎剛剛好，往往可以好好寫完一篇文章，也剛好在連續工作兩小時後讓自己還有點休息時間。

既然發現早上更有生產力，那麼，除了創造清晨兩個小時更有生產力的時段，是不是也可以延後吃午飯的時間，再拉長生產力較佳的時段呢？一有這個想法，我就開始推遲吃午餐的時間；依工作狀況而定，早的話是下午一點，晚的話是下午兩點。

做了這兩個調整後，寶貝上學前的5 ∼ 7 點，就有兩小時高效工作時間，送完他們上課後的9 ∼ 13 點，又能再有4 小時工作時間。在午餐之前，就已經可以有6 個小時的黃金時間，可以投入工作或重要任務。也就是這樣的時間安排，讓我只在半年多一點的時間裡，就寫下了總共17 萬8 千字、在2019 年上半年度成為商周出版暢銷冠軍書的《教學的技術》。然後在2020 年的一年內，又完成突破銷售紀錄的「教學的技術」線上課程，同時完成博士研究計畫，又出了一本書。重要的是，每天為女兒做早餐，接送她們上學，一點都沒有忽略對家人們的陪伴。

早起的鳥兒，真的都有蟲吃？

等一下，先別急著下定論，我猜想你心裡面會有幾個問題！

你想的也許是：「可是我早上爬不起來啊！即使勉強爬起來也頭昏腦脹，只想再睡一下，怎麼可能一起床就進入有效率的工作模式？」這個我懂，過去我也曾在起床沒多久後，又在書桌前睡著，沒辦法很快進入工作狀態。

下一個問題也許是：「下午呢？那麼早起來，中午過後不是更累嗎？下午的時間要怎麼安排呢？」

最後的問題可能是：「我是一個上班族，工作時間不是我能更改的。這樣早起的工作方法能用在我身上嗎？」

怎麼早起？或者說怎麼科學化與無痛地早起，又怎麼有效醒腦、讓自己快速進入工作模式？這其實都是有方法的，我自己當然親身實踐過，徹底驗證效能！也就是這些方法，幫助我從一個夜貓子，轉變成一個晨型人。年輕時的我常會賴床，現在變成不用鬧鐘就能自動起床。這些都是有方法，有技術的！在後面的文章我都會一一說明，你一定也都學得會。至於上班族如何應用這些生活技術來改變生活，後面也有一篇文章來談應用的方法。

這裡先說重點中的重點：在改變工作時間的安排後，我非常滿意現在的生活方式。

現在的我，標準的一天是5 點起床，在早上的黃金時間集中工作，用6 到7 個小時專心處理手邊的工作及任務。等到13:00 ∼ 14:00 吃午飯之後⋯⋯嗯，我就「下班」休息了。

是的，在午飯之後，我就不再工作了！

我知道你可能有點無法想像，但仔細計算一下，從早上5 點到下午2 點，大概就是平常整天的工作時間。而接下來的時間，我就真的只放鬆、運動、午睡、閱讀，或完全放空、什麼事都不做……；既然下午本來就沒什麼效率，何不就讓自己好好休息呢？偷偷跟你說：每天下午都有一段完全屬於自己的時間，真的讓人很開心啊！ 這樣的生活是怎麼安排的，為什麼工作時間沒有特別長，卻還能有更好的產出？接下來就讓我慢慢細說、娓娓道來吧。

(本文摘自王永福著《工作與生活的技術》，商周出版提供)

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