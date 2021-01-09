不是宅！在家工作更有生產力的五個秘訣

在家工作有效率的第一個關鍵，就是要固定你的工作時間！

辦公室工作有辦公室工作的優勢，在家工作有在家工作的好處；共同的評估指標只有一個：最終你產出了什麼成果？

2020 年因為COVID-19 疫情的關係，越來越多人開始有機會在家工作。

不用進辦公室，雖然看起來很不錯，不會遇上塞車、風吹雨打、也不用趕著打上班卡，想什麼時間做事就那個時間做事，沒人管、沒人在旁干擾，日子看起來好像更自由了……。但很多在家工作者都早已發現，一陣子之後，做事效率和生產力似乎也會一路走下坡。

過去的十幾年，身為職業講師和簡報教練，除了上課時需要在客戶的訓練教室待上一整天，平常沒課就大部分在家工作。透過這樣的工作模式，我完成了五本書，包含《教學的技術》、《上台的技術》、2 本Joomla 架站書，以及與憲哥合寫《千萬講師的50 堂說話課》。2020 年也同時完成博士論文計畫書，取得博士候選人資格，並推出了一個成功的線上課程「教學的技術」，還完成了你手上的這本書。可以這麼說，雖然都是在家工作，但生產力也維持一定的水準。

為什麼我能避開在家工作者擔心的「無效率」現象呢？

自己在自家，自律方自強

如果你剛開始成為在家工作者，或是已經在家工作很久，卻希望能進一步提升工作效率及生產力，我整理了過去的經驗，濃縮成這一篇「在家工作更有生產力的五個秘訣」，希望可以幫助你在家工作更有生產力：

1. 固定工作時間

2. 寫下重要工作

3. 排除工作干擾

4. 掌握工作節奏

5. 學習效率工作

接下來我們一個一個來看，怎麼樣執行及落實這些秘訣。

1. 固定工作時間

在家工作的第一個問題，就是不用通勤、不用打卡、也沒有人管。這一來，是不是什麼時間想工作就工作、想休息就休息？當然不可以！在家工作有效率的第一個關鍵，就是要固定你的工作時間！

以我為例，很多人都知道，我平常都一大早就起床，像寫這篇文章的當天早上是04:00 起床，然後我會用一個固定的儀式喚醒自己（沖澡＋泡杯 Espresso），大概花掉半個小時的時間，然後就開始工作。一般而言，我都是05:10 ∼ 05:15 開始工作，一直工作到7 點，加起來大概有100 分鐘，是我的第一段工作時間。

之後轉換成爸爸模式，喚醒和送小孩上學。9 點回來，簡單的早餐後，09:30 就又開始工作，至少工作到12:30，有時會到13:30 ∼ 14:00，這邊大概又有4 ∼ 5 個小時的工作時間。星期一到星期五，都是如此。

別誤會了！我並不是說一定要大清早起床，重點是要自己設定好工作時間，不管是8 點開始或9 點開始，反正到了那個時間，就要坐在你的工作位置，開啟一天的工作，找出你最有效的黃金工作時間，把它固定下來！就是因為在家工作自由，才更需要自律！有了自律，才會讓你更有生產力。

2. 寫下重要工作

在家工作有生產力的秘訣二，就是在開始工作之前先在紙上寫下每天最重要的三件事情，你可以參考前面「寫下你的工作」的章節。寫下這三件事情不會花掉你很多時間，差不多就2 ∼ 3分鐘吧，卻可以讓你接下來一整天的工作都更有目標。如果可以，請在精神最好的時候處理這三項裡最重要的那一項，然後才做第二項、第三項。

你可能會想：「才三件事……也太少了吧？」請注意：如果你每一天都可以完成最重要的三件事情，那麼，一段時間下來一定也會累積很好的生產力。如果你的工作速度很好，也許可以強化成四件事、五件事……；如果手邊事情真的很多，就算一天做不完，也可以花一些時間全部記下來。但是，不管你寫了20 項、30 項，或是50 項……，你一次就只能做一件事！記得，還是先挑出最重要的三件事情，一個接一個處理！這麼做，就可以確保你做的事情不是窮忙，不是瞎闖，而是非常有方向性地朝正確的目標前進。

每個星期，我還會把這個星期最想完成的三個目標寫下來，貼在書桌前明顯的地方，然後每一天在開始工作時，想想「今天的待辦事項，對完成每週的工作有沒有幫助」。記得一定要寫下來，不然一開始工作後，常常會有很多新的任務出現，然後就會打亂了你原來的工作節奏。寫下重要任務之後，你才可以專注，然後每天累積一點點期望的成果，最終有更好的生產力。

3. 排除工作干擾

在辦公室工作時，周邊總會有不少干擾──從開始工作到完成前，會有同事來找你討論、長官找你開會、臨時插進來的任務、外面打來的電話……。那麼，在家工作的干擾總是比較少了吧？其實並沒有，如果你沒有適當的管控，在家工作的干擾也不會比較少。

第一個干擾是來自於手機或電腦，例如不斷傳來叮叮叮的Line 或FB message、跳出畫面的Email 來信提醒，有人乾脆一邊開著FB 畫面一邊工作……這些其實都是干擾，會誘惑你分心，需要你用意志力去抵抗。

最簡單的建議是：移開或直接排除這些干擾。在你工作的時間裡，先把手機拿到別的房間、關掉Email、不開FB⋯⋯，就專心、用心地處理你手邊的工作，不要讓這些東西留在你看得到、聽得到的地方，消耗你的專注及意志力。所有的訊息或Email，都可以在工作告一段落休息時回覆，或像我一樣集中在中午時間（準備休息）前回覆。你該聚焦的是你的工作產出，而不是動不動就放下工作來回應訊息或Email。

第二個干擾是來自家人。在進入工作階段前，我會跟家人說一下，然後把書房的門半關起來，表示目前是工作狀態；到了休息時間我會打開門走出書房。當然了，這個方式只適合用在大人與大人之間！

如果家裡另有還沒上學的小孩，那就真的……沒辦法了。記得疫情剛開始時，整整有兩週孩子們都待在家裡，那時在家工作的效率真的大幅降低，只能透過早上早起（04:40 起床），趁孩子們還沒起床時，趕快執行手邊的工作。孩子起床後，也只能和孩子約定好「你們先玩一下，給爸爸30 ∼ 50 分鐘，然後爸爸就陪你們玩」（我的兩個女兒也知道爸爸會設定計時器、而且說到做到）。用這樣的方式來排除干擾，聚焦工作。

4、掌握工作節奏

前面有談過我常用的兩種工作計時法：15 分鐘計時及番茄鐘計時，這兩種工作計時法都是用來掌握工作節奏用。不管你喜歡哪一種，我更好奇的是：你計時過你的工作嗎？你知道回一封Email、打一份計畫書或是寫一篇文章各自要花幾分鐘嗎？

因為我經常工作計時，所以我知道，寫一篇1000 字的文章我大約要花一個小時，回兩封Email 大約要15 分鐘，處理一份課程計畫書大約是20 ∼ 30 分鐘。寫完一小段學術論文……兩個小時就過去了。

會這麼清楚地知道時間，是因為我都採用「工作計時法」，不管是「15 分鐘計時工作法」，或是「番茄鐘計時法」，都會讓你感受到時間的流動。有時你會發現，什麼事都還沒做，設定的時間就快過去了，而計時還有一個好處：在每段工作時間截止前，經常會衝刺一下，所以利用計時衝刺一下，也會逼著自己更有效率。

不管是用番茄鐘工作法、或是15 分鐘計時工作法，最重要的是：試著找出你習慣的方法，親身實驗它！因為不管用哪一種方法，都比「沒方法」或「沒節奏」來的好！

5. 學習效率工作

不要只是埋頭苦幹，而是偶爾要抬起頭，學習一些不同的工作術，讓自己在工作效率、時間分配及注意力管理上，能夠持續不斷突破！跟這些主題有關的書不少，我推薦以下幾本：

• 《杜拉克談高效能的5 個習慣》（The Effective Executive 暢銷新裝版，遠流出版）

如果一輩子只能看三本書，這本書是我最推薦的書之一。好書歷久彌新，50 年前杜拉克大師是最早提出「知識工作者」的人，書裡談到五個高效能的習慣，對我印象最深刻的是其中談到：了解你的時間，定期記錄自己如何運用時間，然後分析，哪些是有產出的？哪些是可以請人代勞？哪些又是不必要的？

書裡還有一個重要的觀念是：整合零碎時間，為重要任務留下一個半小時不受干擾的完整時間。這個觀念至今還影響著我！甚至許多現今流行的觀念，像早起工作、少就是多、聚焦長處……都早就出現在 1967 年初版的這本書中！真是經典好書！

• 《搞定》（Getting Things Done，商業周刊出版）

時間管理經典好書，發行也快二十年了（初版2001），很榮幸能為2016 繁體中文版撰寫推薦序。這本書影響我最大的核心觀念是：大腦是用來處理事情，不是用來記事情的！把事情倒出來寫在紙上，會大幅度減低心理壓力，接下來再依重要順序去處理它。包含我前面談到的「寫下重要事項」，也是受這個觀念的影響。

• 《一流的人如何保持顛峰》（PEAK，天下雜誌出版）

核心公式：成長＝壓力＋休息，用科學的研究告訴你：怎麼樣面對壓力？怎麼樣有效休息？包含刻意練習、一心一用（有注意到杜拉克也提到了嗎？）、移除干擾（前面我們原則三有提到）、甚至午睡的最佳時間（25 分鐘）、以及固定工作時間（我們前面談到的原則一）及有效工作節奏（我們提到的原則四）。從這本書中，我真的學到了很多東西。

• 《生時間》（Make Time，天下文化出版）

這本書，可以說是近期我看到時間管理與個人績效管理最好的書之一，裡面談了四大重點：精華（清楚你的重要目標及產出）、電射（專注投入及排除干擾）、提振精神（運動、休息、飲食）、反省（記錄追蹤調整）。嚴格說起來，算是把前面三本書的精華做一個濃縮，也完全符合我們前面談的四大重點。

你不是宅，是在家工作

辦公室工作有辦公室工作的優勢，在家工作有在家工作的好處，而唯一可以用來評估的共同指標就是：最終你產出了什麼成果？

如果因為疫情或其他不同的原因，讓你從到辦公室上班轉換成必須在家工作，也許上述這更有生產力的五個秘訣──固定工作時間、寫下重要工作、排除工作干擾、掌握工作節奏、學習效率工作──可以讓你既擁有在家工作的舒適（和安全），也能更有產出地完成你想要的工作。

(本文摘自王永福著《工作與生活的技術》，商周出版提供)

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