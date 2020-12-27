蘋果和好市多如何靠投資員工 賺更多？

編按：市場沒有一定規則，思維框架決定策略選擇。擅長以簡單模型解決複雜問題的暢銷作家西奈克，將有限與無限賽局的概念運用在個人與團隊，本文摘自其新作《無限賽局》。

曾任Burberry前執行長和蘋果電腦前零售業務資深副總裁的阿倫茲（Angela Ahrendts）說，太多的領導者「把員工看成是成本」，尤其是在零售業，人員流動率非常高，普遍的邏輯都是：「為什麼要投資不會留下來的人？」這是對企業經營非常有限的看法。

許多有限思維領導者因為想省錢所以不投資員工，卻忽略了這麼做會產生的額外成本，因為雇用新的員工來填補職缺是花錢的。失去資深員工、等待新員工受訓、慢慢適應新文化，這些都會影響生產力，加上高流動率的工作環境通常士氣低落，令人不禁好奇省下來的錢是否真的划得來。阿倫茲也很好奇，於是她統計了數據，結果連她自己都感到驚訝。蘋果公司照顧員工實際會增成本是：零。

蘋果提供所有全職零售員工與全職公司員工相同的福利，包括全額醫療和牙醫保險，如果想在工作之外的時間進修，還有多達二千五百美元的教育費用。蘋果是最早為新進員工提供每小時十五美元最低工資的公司之一，全職零售員工也與其他員工一樣可以購買公司股票。上述這些增加的成本，都因為公司徵才和培訓成本降低而抵消。

多數過度裁員的公司日後要重新填補職缺時又必須增加花費，但主管在報告某次裁員省下多少錢時，通常都沒考慮到這些日後出現的費用。許多大型零售商需要很多招聘人員不斷填補離職空缺；蘋果僅需要非常少的招聘人員來處理零售分店的人資業務。

當然有人會認為，與多數零售業者相比，蘋果每名員工可以為公司賺的錢更多，所以蘋果有能力支付更高的工資。但好市多給收銀員的平均時薪是15.09美元，還有401(k)退休福利計畫和健康保險，他們發現流動率降低、生產效率提高，並不會產生額外的成本。此外，當員工感覺到被照顧，客戶往往會享受到更好的服務，這又能讓銷售額增加。

如果實際增加的成本是零，那我們對待員工的方式就完全是思維上的問題。因為思維，蘋果和好市多的平均留任率高達90％，其他零售業者的平均留任率只有20％至30％。有限思維組織把員工看成需要被管理的成本，無限思維組織則把員工當人，人的價值無法像機器一樣被計算。投資員工不只是提供高薪和良好工作環境，也代表必須真正關心員工，理解員工與所有人一樣，都有抱負、恐懼、想法和意見，都會希望感覺到自己很重要。這對有限思維領導者來說可能是風險，他們認為低廉工資和減少福利要容易計算得多。但是，照顧員工可能真的值得一試，當公司讓員工覺得自己很重要時，員工團結起來能做到的是再多錢也買不到的。

(本文摘自賽門．西奈克著《無限賽局：翻轉思維框架，突破勝負盲點，贏得你想要的未來》，天下雜誌提供)

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