極端不確定下做決策 如何運用「集體智慧」

編按：在充滿不確定性的時代，如何預測？如何決策？知名經濟學家約翰‧凱與莫文‧金恩，提出「極端不確定性」概念，清楚地分析我們在面對未知的未來時，可能犯下的錯誤與避免的方法。他認為，一般習慣以機率來思考問題是不夠的，那會使我們誤以為自己的預測力還不錯，因而造成當今許多的問題。與其瞎掰數字自圓其說，我們應該採取「敘事思維」因應其他可能未來及不可預測事件的商業、政治，與個人策略。

在極端不確定下做決策需要多種技能，這些技能很少集中在一個人的身上。成功的領導者因為有顧問協助擬定問題而受惠。

路易十四有國務大臣尚－ 巴蒂斯特． 柯爾貝（Jean–BaptisteColbert）的輔弼，羅斯福非常依賴抱病的外交政策顧問哈里．霍普金斯（Harry Hopkins），甚至乾脆讓他入住白宮的一間臥室裡。尼克森之所以能保留一點聲譽，主要是有季辛吉的支持。即使是自信滿滿的柴契爾，談到自己的助手兼副手威廉．懷特洛（William Whitelaw），她也說：「每位首相都需要一個懷特洛。」

在不確定性下做出成功的決策，是一個協作的流程。得出最佳解釋之後，應該讓那個解釋訴諸公評，並準備好在新的資訊出現時，改變指引的敘事。喜歡奉承的人所犯的錯誤（例如小布希規劃伊拉克戰爭，或雷曼執行長富爾德導致公司的毀滅），與不怕誠實批評的人所締造的成就（史隆打造出全球最成功的公司通用汽車，甘迺迪因應古巴導彈危機的挑戰）形成了鮮明的對比。

小布希政府中的共和黨思想家認為，在伊拉克迅速建立證券交易所是穩定與民主的核心構件，但這是從先驗主張所構建出來的敘事，而不是因為他們對伊拉克的政治與文化有具體的了解。我們應當特別注意來自「通泛」的解釋、意識形態、宏大理論，或根據抽象推理的形式公理所衍生的刺蝟敘事。在日常生活中，我們經常得面對獨特的情況，需要多元化的方法與模型因應。

有些專家其實可以解釋越南近代史、遊擊戰戰術的微妙細節，並為美國決策者評估一九六○年代印度支那戰場上發生的真相。但幾乎沒有人去諮詢這些專家，當他們試圖提供建議時，也遭到鄙視。因此，決策者只聽到他們想聽的資訊。沒多久，他們就什麼也不想聽了。美軍入侵伊拉克的歷史也是類似的情況，還顯現出一個極端的對比：一方面，小布希政府針對軍力、弱點、選擇做了詳細的評估，同時倫斯斐等人在精心策劃及執行軍事行動之前，也提出真正嚴苛的拷問。但另一方面，他們對於後海珊時代伊拉克的政治完全缺乏類似的了解與規劃。

集體智慧和溝通型理性

如果我們的知識僅僅局限在自己透過觀察或計算可核實的事情，那的確很有限。我們因應極端不確定性的能力也會受限。如果我們的知識只來自個人經驗，我們做出正確決定的能力也會受限。同樣的道理也適用在多數非人類的物種上，只要問那些試圖讓寵物服藥治病的人就知道了。即使是智力與人類最接近的其他靈長類動物，也會對一些非常規的問題感到困惑不解。牠們有時能解決簡單的謎題，但沒有能力處理疑團。

身為人類，我們因應極端不確定性的能力來自社交學習力，以及比其他物種更擅長溝通的能力。我們是社群動物，我們透過教育與經驗獲得知識，我們在那些知識決定的情境脈絡中管理極端不確定性，我們與他人（朋友、家人、同事、顧問）一起做重要的決定。

「群眾智慧」這個詞指出了一個重點，但忽略了另一個重點。群眾總是比個人知道得更多，但有價值的是個體知識的總和，而不是知識的平均。由於知識和經驗占了集體智慧的壓倒性多數，加上專業化的明顯必要性，在回答多數關於未來會發生什麼事、或特定行動會有什麼後果這種問題時，遵循邏輯與理性要求的理性人會回答：「我不知道，如果這很重要，我會設法找出答案。」

回想一下民航機的例子：一架民航機上有兩名飛行員、一名機組人員、五百名乘客。地面上有維修人員及空中交通管制員的協助。萬一遇到問題，還可以徵詢專家的建議。飛機的飛行不是透過不斷對數百人進行民意調查而行的，而是透過一個有紀律的流程，並善用眾人的專業知識與經驗，但那些人很少在飛機上。

事實證明，代議制民主之所以是最好的政府形式，是因為管理得當時，它利用的是整個社會的集體智慧。我們相信飛行員的能力與經驗，但如果我們請他解釋飛機的運作原理，我們可能會大失所望，就像我們問貝克漢微分方程式一樣。好的判斷和好的解釋是不一樣的。一個人為自己的判斷與決定所提出的理由，不見得能說明那個決定是怎麼做出來的，他自己也不見得知道那個決定是怎麼做出來的。但我們可以從那些投入困難實務的人所做的有效決策流程中學習（例如那些在火場、戰場或路邊搶救生命，或體育成就達到顛峰，或一眼就能辨識真偽的人）。那些人可能非常擅長自己做的事情，但不善於解釋他們做的是什麼。克萊恩的研究中最激勵人心的故事之一，就是一位消防隊長在火場崩塌前的幾分鐘，突然把一位救火員拉出現場─他察覺到他和同仁所認為的最佳解釋不太對勁，但又不確定到底是哪裡出錯了。在一個傑出的決策者底下問「這感覺對嗎？」，是非常有價值的。欽佩這種專業知識，不等同於稱讚那些「憑直覺」做決定的人。憑直覺做決定的人不過是大言不慚，或仗著資歷來證明自身判斷的好壞罷了。

在當今的大型組織中，決策往往是選最容易證明的事情，而不是選正確的事情。長期以來，中階管理者一直把「沒有人會因為買IBM 電腦而遭到解雇」掛在嘴邊，那也是IBM 技術上並不起眼的個人電腦之所以熱賣的關鍵因素。對採用IBM 電腦的管理者，以及雇用這些管理者的組織來說，風險的含義並不相同。

「好的流程促成好的結果」這種錯誤假設在公家機關十分普遍。在公家機關中，好往往意味著漫長，涉及許多對結果幾乎沒有責任的人，也充斥著模糊的公平概念（執著於代表性及統計歧視的議題）。過程已經變成政策，對結果造成傷害。

在法庭上，法官當然必須為他的裁決提出合理的論據。但在那個場合上，就算有創意的法官會盡可能用決定反映出他認為是正確的想法，他還是得用法規與先例所要求的用語來表達論據。

梅西耶與斯珀伯所使用的「溝通型理性」一詞，指的是一個人向他人表達自身的觀點與判斷，尤其當對方是打算相辯的對象，或必須落實最終決定的人。8 我們不該假設那樣的表述會為他的觀點、判斷或決定描述「真正的理由」，甚至不該假設那些表述有「真正的理由」。而且，「溝通型理性」一詞也因文化而異。法官用一種方式來表達法庭的裁決，逮捕嫌犯的警察用不同的方式來表達他的訴求；執行長用一種語言風格來宣布決定，部落首領用的是另一種語言風格。

一般而言，做一個決定比說明那個決定是什麼更為重要。我們從克萊恩的研究中了解到，那些必須做出生死抉擇的人，不會花時間去評估一份選項清單，他們會迅速找到一個夠好的選項。那個選項通常已經夠好了，如果不夠好，他們就會換另一個。反之，我們兩人都遇過很多委員會把審議工作無限期延長，只因為大家對最佳行動有眾多不同的意見。

不過，我們在群體中往往可以做出更好的決定，因為在極端不確定的世界裡，群體比任何個體成員擁有更多的資訊。當委員會的成員各抒己見、而不是貢獻他們的獨特知識；當委員會成為一種分散責任、而不是為結果承擔責任的機制時，委員會就是在浪費時間。一個領導者體認到，他的團隊成員身分是以其卓越的責任感著稱，而不是以卓越的智慧著稱時，他才是位有效的領導者。

幾千年來，哲學家一直在思考人類推理的本質。但直到最近，神經生理學才開始闡明大腦運作的物理與化學流程，我們透過這些流程來解讀我們看到的東西，並決定採取行動。演化心理學描述了這些流程是如何在幾千年間發展出來的，以幫我們在極端不確定的世界中做選擇與決定。我們意識到自己對人類的真實思考方式知之甚少時，感到羞愧；看到經濟學以外的科學家開始知道的事情這麼多時，也感到羞愧；或許最令我們感到羞愧的是：這些研究迄今對經濟學的影響竟然還這麼少。

(本文摘自約翰‧凱、莫文‧金恩著《極端不確定性：為不可知的未來做決策》，八旗文化提供)

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