脊椎矯正可幫助皮膚治療？自然療法專家這樣說

編按：自然療法權威帕加諾醫師經過35年臨床研究發現，治療乾癬等皮膚病不需要用藥，只要避免攝取番茄、辣椒、馬鈴薯等「禁忌」食物，把握「80／20」食物酸鹼比例，透過「食療」來淨化腸道，就可以清除體內毒素，進而達到完全根治的效果。

你能相信脊椎矯正有辦法直接幫助皮膚的治療，並活化負責排便與中和毒素的器官嗎？我說：不但可以，而且已經是事實了，尤其是全身性的脊椎矯正。

皮膚是一個器官，事實上它是全身最大的器官。人體中每一個器官的每一個細胞必須接受電（神經）能量才能維持健康的狀態，這個器官也是一樣的。皮膚的確是有它自己的神經分布，而如同波廷傑所說的：「生理學家們到現在為止最多只能確定，皮膚的結構僅僅擁有少得可憐的神經，來接受從胸椎和腰椎骨上方三節而來的神經支配。」

因此，從胸椎第一節往下直到腰椎第三節，總共十五個脊椎節段當中，脊椎與皮膚結構的關係，是由這些脊骨之間發出來的神經所連結起來的。根據這個解剖生理學上的事實，脊椎矯正確實對皮膚的結構有益處，無論是否有皮膚病都沒有差別。

理論彼此矛盾？

到現在為止，對於我所說的，或許你會有一些疑問。以下在前幾章用大篇幅討論過的幾個假定似乎有彼此矛盾的地方：第一、乾癬是起因於上腸道的腸壁變薄；第二、是長期便秘引起的；第三、不良的飲食習慣也是元兇；而現在則是脊椎錯位。以上這幾點陳述的合理性難道都一樣嗎？難道沒有一個病因適用於所有的案例嗎？

讀者們必須明白的是，這些乾癬的各式病因可能彼此交錯。由於某種原因，所有的乾癬病人當中唯一明顯的共同變數，就是乾癬病人的身體無法在體內處理毒素的累積，正常的情況下能清除毒素的器官已經無法有效地運作，以至於皮膚─身體的第二道防線──被迫上場操刀。假若我們把乾癬定位成一種症狀，而不是一種特定的疾病，我們就不會去尋求一個單一的病因，而是去仔細檢視各樣的原因。病人累積毒素的原因該是由治療的醫生來判定的，只要醫生解開這個謎題，就能明智地進行指定的治療。這樣，只要時間足夠，後續多半都會有療效出現。

整脊：基本原理和技巧

通常當人們在某個脊椎部位感到疼痛時，便會考慮找有水準的整脊師或整骨醫生來幫他們做脊椎矯正。這很好，因為大多數像這樣的案例確實需要矯正，並且若脊椎錯位是主要的病因，則問題幾乎都可以解決。

然而，很少人會明白特定的器官的功能也可能需要脊椎的矯正，尤其是腹腔裡的內臟，因為當一個或一個以上的器官運作不良，通常病人並沒有任何疼痛的跡象。當然，可能會有其他的徵兆，如黃疸、不適或頭痛，但人們不太容易將這些症狀與脊椎聯想在一起。我相信這就是為什麼有些病人無法理解脊椎矯正對乾癬治療有益處的一個原因，他們對於整脊師或整骨醫生在處理疼痛時所扮演的角色較為熟悉，而對於他們能矯正脊椎以釋放使腹腔器官能正常運作所需要的神經能量，較不清楚。若能很快地參考一下眾所公認的解剖和生理學課本，或許大家便能接受脊椎矯正在乾癬治療上確實占有極重要的地位，並且也能認同這樣的智慧。脊椎矯正對消化道、腺體中心和皮膚本身可能帶來的益處，的確值得大家認真地來考量。

想要嘗試去證明是否確實有半脫位的狀況，最後總是以挫敗收場，原因是，許多案例都無法在臨床時找到證據。然而，臆測是可以的，病人是否反應良好才是最重要的，說實在的，這也是病人唯一在乎的。波迪隆（J. E. Bourdillon），北美操作治療醫學院（North American Academy of Manipulative Medicine）的前院長以及位於英格蘭的格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）的前顧問骨科醫生，在他的著作《脊椎操作》（Spinal Manipulation）中成功地提醒了我們，復健治療師的主要目標向來都只在於實際的療效，而不是科學的分析。現代對科學的偏重使得我們很容易就忘記：「只不過在幾個世代以前，醫學還只是門藝術，而大多數的醫學和外科治療都是根據實務經驗的療效，而不是堅不可摧的科學理論基礎。」

為什麼脊椎矯正對於乾癬病人如此至關重要呢？因為它不但可以促進修復腸壁使其恢復到正常的完整結構，也就是解除病症的關鍵；此外，還可能達到乾癬病人最渴望的：永遠斷根。若整個乾癬的症候群是起因於脊椎半脫位，那麼，矯正這些半脫位就是為了對抗這個疾病所發動的第一波攻擊。因此，根據邏輯和理論，我的結論是，若病人做了必要的脊椎矯正並徹底實行養生法要求的其他所有的方法，永遠斷根是有可能做到的。 只有時間以及更深入的研究才能為達到永遠的斷根提供解答。然而，在實行這套另類的療法時，有一件事是可以肯定的，就是：若能成功，病人便知道他們從此便可以將病情控制住了。

(本文摘自約翰 O. A. 帕加諾著《不「藥」而癒！完全根治乾癬、濕疹、異位性皮膚炎：為什麼乾癬、濕疹一直治不好？關鍵就在「腸漏症」！只要避開禁忌食物，重整腸道健康，就能讓你擺脫痛苦，重獲新生！》，平安文化提供)

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