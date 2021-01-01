真的假的？乾癬病患忌吃茄科類食物

編按：自然療法權威帕加諾醫師經過35年臨床研究發現，治療乾癬等皮膚病不需要用藥，只要避免攝取番茄、辣椒、馬鈴薯等「禁忌」食物，把握「80／20」食物酸鹼比例，透過「食療」來淨化腸道，就可以清除體內毒素，進而達到完全根治的效果。

乾癬病患一定要熟知茄科（nightshade）這個詞，因為它代表了一群他們最不該碰且應忌食的物質。茄科，有些讀者也許已熟知，它含有致命的毒素。大多數的人只認得顛茄素（belladonna），不過其用途僅限於醫學用藥。

諾曼．柴爾德斯博士（Norman F. Childers, PhD）正在進行一項史無前例的研究，他先前任教於羅格斯大學農業系，現今在附屬於佛羅里達大學，位於佛羅里達州的蓋恩斯威爾（Gainesville）的「食物與農業科學學會」（Institute of Food and Agricultural Sciences）繼續他的研究。他已匯集了大量的證據證明茄科類的植物對關節炎病患能產生危害，甚至可能是疾病的主因。我認為乾癬和關節炎是密切相關的疾病，因為我發現本書所倡導的養生法經常對這兩種病患同樣有效。就這個觀點，我在第十六章還會進一步討論。

茄科類植物

● 番茄

● 菸草

● 白馬鈴薯

● 茄子

● 椒類（香料用的黑胡椒除外）

● 紅椒粉

番茄。在我多年的研究生涯裡，我親眼見到許多乾癬病人都愛吃番茄。早在我接觸到柴爾德斯博士的研究結果之前，我就注意到番茄對我的病人的危害，而把它從病人的飲食中拿掉了。只要我一這麼做，他們的症狀便開始好轉，速度雖慢卻進步明顯。在我與柴爾德斯博士通信的期間，我得知他也得到相似的結果。因此，番茄和其衍生物（番茄汁、番茄醬等等）是所有該禁吃的食物中的第一名。

菸草。既然菸草也是茄科類植物，吸菸就該完全禁止，或者最起碼也要嚴格地限制。吸菸毒害呼吸系統，造成微血管收縮，以致引發心臟疾病；並且，其他的因素姑且不論，抽菸還會使身體酸化。就算你堅持抽菸，也該試著控制在一天只抽幾根就好。

一份最近的統計報告顯示，大約百分之二十五的乾癬案例都是在病人開始抽菸時發病的。若你還在迷惘，我現在就可以告訴你，二手菸的傷害與一手菸並沒有差別。

白馬鈴薯。「白」指的是馬鈴薯裡面的顏色，不管是外皮或內裡，白馬鈴薯都不該吃。一九八七年康乃爾大學做的一項研究結果指出，白馬鈴薯的皮含有一種稱為配糖生物鹼（Glycoalkaloids）的毒素。雖然一般人對這些物質可能有免疫力，然而對於有過敏體質的人來說，卻可能產生極嚴重的不良反應。此外，柴爾德斯博士下定論說，馬鈴薯皮含有大量的毒素。（番薯，或稱地瓜，屬璇花科植物，並不屬於茄科，因此它們無論是皮或肉，只要經烤或水煮或蒸熟都可食，但油炸則不建議。）

這裡是與凱西有牴觸的地方，他強烈建議一般大眾食用馬鈴薯皮，但建議不要吃馬鈴薯肉。然而，我們必須記得，我們是在面對乾癬，同一個東西也許不會對一般人造成影響，卻可能嚴重地影響乾癬病人。因此，我建議我的病人，白馬鈴薯皮連同肉都要戒吃。 茄子、椒類和紅椒粉。由於它們在乾癬病人身上會產生極嚴重的中毒反應，這些食物都必須忌吃。我的一位病人特別把他病症產生極大的改善，歸因於放棄兩樣他最愛的食物：茄子和椒類。辛辣、重口味的食物，特別是茄科類蔬菜當材料的，要嚴格地禁吃。（我相信印度乾癬的高發病率，大多是因為這個國家辛辣並重口味的飲食。）

(本文摘自約翰 O. A. 帕加諾著《不「藥」而癒！完全根治乾癬、濕疹、異位性皮膚炎：為什麼乾癬、濕疹一直治不好？關鍵就在「腸漏症」！只要避開禁忌食物，重整腸道健康，就能讓你擺脫痛苦，重獲新生！》，平安文化提供)

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