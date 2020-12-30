收入無法突破 是因為對「錢」產生罪惡感？

編按：TED演講《富比士》菁英教練娜婀．希伯特，分享自己的成功祕訣。根據科學研究， 如果心情愉悅，抱持「正向心態」，就會採取正確行動，比較容易實現願望。因此她認為，管理思維慣性，是與成功對頻的首要原則。

亞隆做生意的收入老是無法突破上限，只要生意興旺一點，便會忍不住一直將錢送給朋友與家人，否則有錢會令他愧疚。我們挖掘他的金錢觀，他這才意識到那正是他父親一貫的行徑，他父親家境貧窮，非常重視家庭價值，會資助家人。亞隆接收這些信念，行為也毫無二致，即使他沒有刻意決定這麼做。

從這些實例可以看出金錢觀的威力強大，也不理性。

同時，可以看出我們學到的金錢觀，主要來自我們親愛的父母，以及在我們成長過程中與我們關係密切的人。大致上，金錢觀是在童年建立的，烙印在我們心裡。我們每個人的內在，都有一些阻撓我們發財的扭曲觀念。有時，跟自己說「有錢」會害我們變邪惡反而落得輕鬆，不會去費事地創立新事業，從中得到更深刻的滿足。因此，我們抱持負面想法的目的是維護我們的「安全」，即使那些想法令我們窒息，還讓我們不能發揮真正的潛能。

其實金錢是中性的。金錢只是一種能量，所以稱為金流（currency）。就某個意義而言，金錢其實不存在。你把代表五英鎊、十英鎊、五十英鎊鈔票的紙拿在手上，那都只是那張紙象徵的價值。紙的本身不值一文。那些紙之所以重要，是因為我們在那張紙上附加了價值。當你登入網路銀行，只是看到螢幕上的數字，但這些數字卻有本事引發你的恐懼與焦慮，或是相反的情況，是令你快樂。這些反應都來自你對金錢的想法與信念，所以深入探究你自己的金錢觀很重要。

把感受和想法一律寫下來

現在要請你做一件事。去拿一枝筆和筆記本。我要你寫下你理想的年收入數字。寫好後，我要你看著紙頁，拿著筆，在數字後面加一個零。

好了嗎？

現在，看著新的數字。假如我現在叫你今年一定要賺到這個金額，你作何感想？當你注視這個數字，你有什麼感受和想法？

全部寫在同一頁。不管再怎麼愚蠢或瑣碎，一律寫下來。

現在，你建立的全套信念已經擺在你眼前，這是挖出你金錢觀的絕佳起點。這些信念一直造成虛妄不實的限制，壓抑你賺錢的潛力，現在時候已到，該找出這些可惡的信念是哪來的了。

斬斷負面信念的源頭

我懶得管「不斬來使」的俗話是誰掰的，我現在要告訴你：斬殺來使的時候到了。你得找出你的信念從何而來，然後把灌輸那些信念給你的人給斬了，當然，是象徵意義上的斬殺。原因在於那不是屬於你的信念。那是別人的信念，而他們一片好心，將那些信念移植給你，現在那些信念搞砸了你的顯化魔力。一旦你認清了自己投胎的時候並沒有那些信念，便可以展開放下那些信念的程序。

你在前一項練習，可能寫了類似以下的想法：

● 「 我不夠聰明，賺不了那個錢。」

● 「 打死我都不知道要怎麼賺到那個錢。」

● 「 我不要（或不需要）那些錢。」

再挖深一點：質疑你的收入無法多一個零的所有原因。或許，你覺得家人會批判你，或朋友會跟你要錢，或是多出來的稅金會嚇死你。找出這些理由非常重要，畢竟目前你就是依據這些理由，在擬訂你賺錢的行動。許多人其實具備坐擁金山銀山的潛力，卻因為相信了那些信念而一直苦哈哈的。

不論是金錢、感情或飲食習慣，總是可以從最早的記憶找到一些線索，讓你知道自己的負面信念是哪來的。如果我的個案說他們不夠聰明所以賺不到錢，或是不夠漂亮才會沒人愛，我都會請他們回想在十二歲之前，初次浮現那種感覺的情況。這通常可以清楚指出這些不理性信念的源頭。

我要你回顧你的童年。你聽說過什麼關於錢的說法？你的父母跟你說，錢不是長在樹上嗎？還是你一向都聽到「我們日子很寬裕。」這句話？辨識自己最常聽到什麼樣的金錢觀，便可以察覺自己為何相信某些想法。或許你跟我以前一樣，聽信了「有錢人都很壞」的說法。

在此列出你對財富可能抱持的負面信念：

● 有錢很邪惡。

● 有了錢，就沒朋友。

● 有錢的壓力很沉重。

● 想要有錢，就得犧牲與家人共處的時間。

● 有錢的話，稅金就重。 你懂我的意思。

(本文摘自娜婀．希伯特著《與成功對頻：成功需要努力，更需要心靈能力，你的思維慣性，決定你的人生與命運》，采實文化提供)

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