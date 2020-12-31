職場辛苦嗎？當成人生「節骨」的生長期

編按：一個創業家爸爸寫給新世代女兒的職場使用說明書，運用「五大思維」建構個人專屬的生涯藍圖，別讓工作束縛你的人生。他認為，要克服各種職場適應不良症，就必須先建立一套「工作思維」，將過往的思考方式轉換成屬於職場人的腦袋和態度，這套工作思維包括專業、關係、表現、目標及態度。

據說竹子播種後，前四年的成長變化非常微小，到第五年才會開始快速長大。竹子長得那麼高大，在大風大雨中不管怎麼搖晃都不會折斷，那都是多虧了竹莖上的「節」。據說如果天氣不好或水分不足，竹子就會停止生長，「節」會生成，也就是在惡劣天氣時，它們會積蓄力量，等到天氣好時迅速生長，如此反覆，使竹子長得筆直、不彎曲。

你是不是總覺得很辛苦呢？那麼，就把現在當作是人生節骨的生長期吧！總要經過一段緩慢的時間，節骨才會成長得更堅固。

據說孔子死時手中握著一本書，就是《周易》，那本書上綁的皮繩已經斷過無數次了，可見經常被翻閱。爸爸想告訴你那本書中的兩句話，希望你記得，遭遇困難時可以自我勉勵。一是「窮則變，變則通，通則久」，就算現在窒礙難行，還是要尋求變化、強化優點、補足弱點，讓自己變得強大。人遇到困難時才會真正產生力量，就把這段困難的時期想成你正在創造屬於自己的精彩故事。另一句話是「君子以獨立不懼，遯世無悶」，意即人在孤獨中會看見更廣大的宇宙，成長得更快。

在職場生活中遇到壓力或感覺辛苦時，不如給自己一段獨自享受的時間，怎麼樣？這也算是一種「沉潛」。可以去逛逛街，去書店裡翻翻書，也可以彈彈吉他或鋼琴，坐在咖啡店的一角聽音樂或看書，或是去熱鬧的市場逛逛，要不然去運動流汗也很好。爸爸通常會到附近的公園散散步，或到二手書店去逛逛。書店裡特有的書香很迷人，不知道從什麼時候開始，我發現寫作也很吸引我，寫著寫著不知不覺時間就過去了。

身邊還有一些人的例子，與你分享：我的同事A每天早上會給自己半個小時的閱讀時間，看到不錯的句子就寫下來，甚至背起來；同事B中午吃過飯後，會一個人獨自到公司附近的小公園散步；同事C下班後就立刻到公司對面的健身房報到；同事D在睡覺前會閉上眼睛回想一天發生的事，透過冥想為一天畫下句點。 女兒啊，你能夠享受孤獨嗎？只有自己一個人的時候你會怎麼度過呢？如果還沒有過這種體驗的話，爸爸強烈推薦你試試看，給自己一點獨處的時間。

(本文摘自許斗榮著《你可以投身工作，但不迷失自己：給在職場中迷惘的女兒，第一天上班就該懂的工作思維》，采實文化提供)

延伸閱讀

烏龜的秘密 讓平靜安穩由內而生

將「待辦清單」轉化為「多十分鐘清單」

讓10億人深陷的「錯失恐懼症」FOMO