辦公室生存術 用「期間限定」和討厭鬼打交

藉由改變認知，哪怕是一點點也好，試著讓自己的心情變好吧。

如果可以的話，每個人都想要只和自己合得來的人相處。但是，一旦踏入社會之後，不是自己想怎樣就怎樣，也必須和討厭的人往來。

想方設法試圖改變對方討人厭的地方，為此耗費相當多的精力和時間，常見的結果就是什麼都沒改變。正是因為如此，千萬不要試圖改變他人。

先前我已經說過很多次—為了你自己，最好是改變自己的想法，而不是改變別人。

藉由改變認知，哪怕是一點點也好，試著讓自己的心情變好吧。

終點看得見，撐下去的理由

然而，討厭的程度因人而異，從「總覺得討厭」的程度到「若繼續待在一起，精神上無法忍受」的程度都有。此外，改變自己的認知也需要時間。如果是尚可等待的情況那就還好，但是有時總會遇到緩不濟急的情況。

身為精神科醫師，我認為世界上沒有任何的人或工作值得你以犧牲自己為代價。就如同我先前也曾提過，最好可以保持物理上的距離，但是實際上在公司裡往往很難做到這一點。

在這種時候，請務必採取的方式就是「期間限定的思維」。

無論多麼痛苦的事情，看得到終點和看不到終點，會讓心態完全不同。

身為職醫，經常和長時間加班的人面談，其中有很多人告訴我：「雖然這個月很辛苦，但是我知道下個月中旬這項業務就會告一段落，所以才能夠繼續努力。」

另一方面，卻也有人說：「覺得負擔很重，不知道工作何時才能結束……。每天滿腦子都是工作的事情，晚上也睡不著。」

是否知道結束的時間，對於壓力的感受，差異是如此之大。這個道理也適用於人際關係。接著就來看看過去我擔任職醫時遇到的例子吧。

讓人寬心的「期間限定」

S：「上次也跟你提過，我跟主管合不來，心很累……」

我：「啊，面談之後，我已經轉達公司，看看是否能讓你換部門……」

S：「我們公司是小公司，就現實來說，很難讓我換到別的部門。」

我：「這樣啊，那位主管好像是會職權騷擾的人呢。」

S：「是的，因為他是高壓專橫型的人，我跟他合不來。再這樣下去的話，我的精神狀態恐怕會變得不正常，所以我也考慮要換工作。」

我：「嗯，要改變對方很困難吧。」

S：「醫生，你之前也建議過我，你說最好是改變自己。但是，人不是那麼簡單就能改變的。」

我：「那就不如放棄吧，適時看開也很重要。因為合不來的人就是合不來，就看你能忍耐到什麼程度。」

S：「你的意思是？」

我：「那就採取『期間限定』的方法吧。你現在的狀態就像是進行一場看不到終點，極為嚴酷的馬拉松。再這樣下去，可以預見總有一天身體會垮掉。所以趁還有體力跟精力的時候逃跑，這樣的想法很重要。」

S：「沒錯，如果是有期限的話，似乎還能夠努力看看。兩年內會有兩次定期人事異動的機會，可以寄託在這兩次機會。如果兩年內主管或是我都沒有調動職務，到時候再來考慮換工作。」

我：「我認為這樣的想法很好，這個世界上沒有任何工作值得你弄壞自己的身體也要繼續做下去。」

S：「謝謝醫師，我覺得心裡舒暢許多，那我就在這段期間內努力！」

上述的互動對話絕非罕見的內容。只要是擔任職醫的人，類似的對話內容應該在一年當中會重複出現很多次。

就是有這麼多人因為人際關係而煩惱，也經常因為人際關係而產生改變人生的想法。

那麼，這種將「期間限定」的相處付諸實踐的員工，後來變成怎樣的情況呢？其實絕大部分的人都還不至於到換工作的地步。

當然，這當中也有一些人是轉職不順利，不得已留在現在的公司。但是就我所知，像那種「想要換工作卻無法如願」的案例並不多。若要問是怎麼一回事，經過一段時間之後再次面談時的對話內容，答案就在其中。

○「 抱持著『反正遲早會辭職』的想法與主管相處之後，心情反而變得輕鬆，意外的是變得容易貼近對方的感受。」

○「無意中發現主管也跟我一樣煩惱。」

決定在限定期間內相處，人的內心就會產生餘裕。

到目前為止，你只看到對方討人厭的那一面，不過在改變心態之後，開始能夠綜觀整體，進而看到對方不同的那一面。

你不必執著於現況，甚至忍耐著直到內心傷痕累累為止。如果你對於那股壓力無計可施，那就趁能夠逃開的時候趕快溜之大吉吧！

假使無法現在馬上逃離，給自己一個限定的期間，不失為是一個有效的方法。只要自己決定期限即可，不妨現在就試試！

POINT

遇上讓你感到疲累的人卻又無法馬上逃離時，就用「期間限定的思維」試著創造出內心的餘裕。

(本文摘自井上智介著《剛剛好的不努力：別讓「壓力」大過你的實力！建立「評價軸」找回自我價值，不再當「厭世喪班族」》，方言文化提供)

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