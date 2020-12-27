想到明天要上班就心情差？3階段消除焦慮感

將關心的角度從遙遠的未來挪開，改放在專注於現在該做的事、現在能做的事，不讓自己產生無謂的不安感。

你在星期幾時，特別會感到心情低落呢？

有些人是在上半週，有些人則是在累積幾天疲勞之後的下半週。我經常聽到的類型是「一想到明天是星期一又得開始面對工作，星期天的傍晚就會覺得心情特別低落」。

有人將這種現象命名為「海螺小姐症候群」 *，也就是在星期日的傍晚到深夜這段時間，一想到隔天又得開始上班而心情低落，甚至是身體出現不舒服的症狀。當然這並不是正確的疾病名稱，但會如此命名，也是有其道理的。

專注現在，而非未來

「明天開始又會遇到很麻煩的工作或是讓人痛苦的事……」內心感到不安是極其自然的事，這種焦慮不安的「內容」，還會隨著時代而改變。

古時候的人們所懷抱的不安是「今天不知道是否能平安無事的活下來」，主要是對於維持生命安全的不安感。

現代的不安則有所不同。人們的生活已經獲得更多安全的保障，不再時時擔憂自己的生命有危險，但取而代之的是，對於未來的自我實現、是否得到他人的認同，現代人的內心充滿了這種「莫名的不安」。

從前的不安是從「當下」的觀點出發，相較於此，現代人則是更加著眼於遙遠的「未來」，是對於自己的職業與生活方式感到不安。

活在現代的我們該如何消除內心的不安，可以做些什麼事呢？答案就是盡可能專注於「現在」這個時間軸上。將關心的角度從遙遠的未來挪開，改放在專注於現在該做的事、現在能做的事，不讓自己產生無謂的不安感。

三階段消除焦慮

雖說如此，突然要求自己「專注在當下」，我想應該很多人不知道該怎麼讓自己做到吧。「請務必試著寫在紙上」—透過書寫於紙上的文字，把充斥於腦中的不安思緒加以「可視化」，將無形的不安化為有形的文字。

比方說，假設你現在手上有好幾項工作，「那件事和這件事都必須處理，但不可能同時完成全部的工作」，你為此感到焦慮不安。在這種情況下，請你像這樣寫下來—

A 提交兩個月經費核算和上下班考勤系統輸入。

B 提交給客戶的簡報資料和報價單。

C 主管指示要完成的業績一覽表。

↓不知道該從哪件事開始做起。

像這樣把工作內容和「不知道該從哪件事開始做起」的不安，如實的寫出來。當把內心擔憂與工作內容「可視化」之後，就會變得容易排列優先順序了。

你可以根據自己覺得的優先順序來處理，如果應該最優先處理的工作是B，那就先從B開始做起。此處的重點在於，「雖然A和C都是必須處理的工作，但先不用去在意，只要專心處理B就好」，因為再怎麼掛心，也只是浪費時間罷了。

這個時候就算思考後續必須處理的A和C工作，也不可能同時並行，除非是相當幹練精明的人，所以在處理B工作時，就不要再想A和C。

無法專注在當下，是一切煩惱和不安的根源。

為了完成B工作，你不妨具體思考一下現在應該做些什麼。收集資料或是分析數據等等，集中精神專注在自己應該做的事情上，並逐項完成。等處理好B工作之後，接著再處理A工作，就這樣一項一項地消除「不安」。

透過文字將工作內容「可視化」，並排列優先順序。這麼一來，你對於公司和工作的憂鬱心情及不安感就會逐漸減少了。

POINT

「可視化」你的內心不安，就能有效消除。

寫下來，集中精神專注於「現在」該做的事並逐一完成，憂鬱心情不再纏住你！

譯註：「海螺小姐」是日本富士電視台的長壽節目，播出時間在星期天傍晚。

(本文摘自井上智介著《剛剛好的不努力：別讓「壓力」大過你的實力！建立「評價軸」找回自我價值，不再當「厭世喪班族」》，方言文化提供)

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