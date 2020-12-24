卡特莫爾：曾懷疑賈伯斯在 皮克斯還能生存嗎？

編按： 作者卡特莫爾分享，身為一個「無中生有」、光靠創意而創造出百億美元產值的企業經營者，當遇到公司出現阻礙創造力的力量時，可以採取某些步驟保護創意及如何面對問題時如何解決，與讀者分享皮克斯經驗。以下摘自《創意電力公司：我如何打造皮克斯動畫》。

一九九○年開始，大約是我們搬到位於柏克萊北邊的里奇蒙角（Point Richmond）倉庫區的混凝土大樓那段時間，我們開始全心投入創意工作，替彩登特（Trident）口香糖和純品康納柳橙汁製作動畫廣告，並幾乎馬上就因具創意的內容獲獎，同時我們也繼續磨練技術和說故事的技巧。問題是，公司依舊入不敷出，一九九一年，我們裁撤了超過三分之一的員工。

一九八七年到一九九一年之間，賈伯斯忍無可忍，三度試圖賣掉皮克斯，然而他從來沒辦法真正割捨掉我們。微軟提議以九千萬美元買下我們，他沒有接受。賈伯斯想要一億兩千萬美元，他認為微軟的提議不只是侮辱，更證明他們不值得擁有我們。同樣的事情發生在工業與汽車軟體設計公司艾利亞斯（Alias）以及視算科技。賈伯斯向有興趣的買家開出很高的金額，而且寸步不讓。我漸漸認為他尋求的其實不是退場策略，而是外部驗證。他的理由是，如果微軟願意開出九千萬美元，那一定值得留下我們。不過他這個舉動讓我很難受，也有很深的無力感。

沒有賈伯斯，皮克斯不可能存活，但是那些年，我不止一次懷疑，有賈伯斯在，我們能不能生存。賈伯斯傑出能幹、鼓舞人心，能夠深入分析我們遇到的任何問題。但是他也很難相處，他瞧不起別人、自視甚高，還會威脅、甚至霸凌別人。從管理的角度來看，最令人擔憂的也許是他缺乏同理心。當時他根本無法從別人的角度看事情，完全沒有幽默感。在皮克斯，我們向來有很多愛開 玩笑的人，我們相信工作就是要開心，但賈伯斯完全不懂我們的玩笑。他開會向來不讓其他人發言，總是一個人滔滔不絕、長篇大論。有一次，我們準備和迪士尼高層開會，他提醒我們千萬要「聆聽，不要說話」，因為實在太諷刺，我忍不住說：「好的，我會盡量克制。」在場每個人都笑了，但是他沒有露出一絲笑容。我們走進會議室之後，賈伯斯整整一個小時都是場內的焦點，幾乎沒讓迪士尼的人說完一句話。

這時，我和賈伯斯相處的時間已經夠久，知道他不是天性不敏感，只是他還沒有想出如何讓大家看到那一面。有一次，他在盛怒之下打電話給我，說他拒絕發放薪資，我也氣得回電給他，警告他不能這樣做，他的態度才軟化。這可能是我職業生涯中唯一一次氣到用力摔門。即使後來皮克斯增值一倍，賈伯斯還是說我們一文不值。我愈來愈疲倦，甚至考慮辭職。

不過，在經歷這些試煉時，一件有趣的事發生了。賈伯斯和我漸漸找到共事的方法，也慢慢了解對方。還記得賈伯斯買下皮克斯之前，我問他如果有人和他意見相左，他會怎麼辦。他當時的回答自私到可笑的地步，他說他會繼續解釋他為什麼是對的，直到對方明白為止。諷刺的是，這很快變成我用在賈伯斯身上的伎倆。如果意見分歧，我會說明我的理由，但因為賈伯斯腦袋轉得比較快，他經常駁倒我的論點，所以我會花一個星期整理想法，然後再去跟他解釋一遍，他可能再次駁斥我的觀點，但是我會繼續回去解釋，直到以下三種情況之一發生：

第一，他會說：「哦，好吧，我明白了。」然後給我我要的東西；

第二，我發現他是對的，便停止向他遊說；或是

第三，我們的爭辯沒有結論，遇到這種情況，我會直接按照我的想法去做。

如果出現第三種情況，賈伯斯從來沒有質疑過我。他雖然堅持己見，卻也尊重熱情。他似乎認為如果我那麼相信一件事，那件事就不會完全是錯的。

(本文摘自艾德．卡特莫爾、艾美．華萊士著《創意電力公司：我如何打造皮克斯動畫》，遠流出版提供)

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