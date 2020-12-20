雙魚正偏財提升 巨蟹大膽圓夢 2021年投資運勢解析

白羊座( 3/20～4/20) 經營人脈磁場 累積貴人籌碼

人緣桃花年。在木星護持下，白羊們的2021年將會十分精彩，只要方法運用得當，貴人籌碼將會獲得積累，而未來的整體運勢也有機會獲得改變，這是一種人緣磁場進行良性共振後的結果。

人對了，一切都對了！土星也在白羊們的人際關係宮位上使勁，由於位於交友宮的守護星對土星釋放出三合相位磁場於是2021年將又會是個近悅遠來的一年。換個角度來說，不論是傳統舊有的社團人脈，還是身邊不斷出現的新人脈，都值得組織儲備起來。再從守護星的開創磁場角度觀察，發覺不論是人緣桃花的播放，還是人脈磁場的經營，都需要主動，也就是刻意。

天王星的能量持續，代表高科技電子類股依舊是理想標的，只不過由於土星的刑剋，以及水星的合相，高科技類股中具有新題材的轉型股，將會是2021年營造投資財富的好標的。

對於一般白羊來說，商務行銷宜靈活運作，疫情之後的世界改變了，無線商業模式已然取代大部分的傳統模式。投資行星和偏財星的合相，透露出有利可圖的訊息，而國際財金動向與國際政治變化值得密切關注。

金牛座( 4/20～5/21) 忙碌不能窮忙 險財也需紀律

心想事成是一種祝福，對於2021年的金牛們而言卻是一種渾然天成，只因為有了木星的照拂。這將會是個忙碌的一年，不只是為了事業，同時也為了人際關係事務。

這一年，木星給了金牛們的禮物是忙碌和漂移，因此運作稍有偏頗很可能就成為了窮忙。而土星則提供了壓力，只不過由於流年星盤上的土星合相了火星，於是此種壓力反而容易成為造就一番事業的原動力。

你是在工作，還是在做事業？這是個很實際的問題，金牛們曾經想過嗎？對於金牛們來說，這是個容易得到深切體驗的一年，因為這一年的事業會很忙，很有成就感，也會有很多考驗。事實上只要牢記，生活是為自己而過，事業是為自己而做，只要設妥目標，朝向目標前進的工作，就是事業。

小財靠儉，大財靠險。對於2021年的金牛座而言恰恰相反，即便是險財也需要計畫與紀律。對了！就是紀律這檔事，不但適用於股市投資求財，同樣也適用於商場與事業的經營。人云亦云，是人都知道要迴避，偏偏就容易成為今年的防不勝防。這是個大利買房年，機會出現了就該牢牢掌握。

雙子座( 5/21～6/21) 異動變化快速 順勢是必修課

太歲木星在雙子們的驛馬宮來回快速地奔馳，以比往常快一倍的速度，從驛馬宮直奔事業宮，再從事業宮逆行回到驛馬宮，代表這是個變化與異動快速的一年，想要讓運氣獲得同步提升，就有必要調整已然很快速的星座節奏。不過還是值得提醒的是，在木星快速地奔馳的節奏中，土星所提供的步步為營訊息不宜小覷，回歸現實面那就是隨時檢視，調整，再出發。

異動磁場旺盛的2021年，順勢是雙子們必修課程。順當下的勢，最重要是順大環境的勢。蹲好馬步，5月14日之後大顯身手，6月20日開始偃旗息鼓，養精蓄銳，10月18日重振旗鼓，一舉成功圓夢。值得提醒的是，想成功要有本事，而提升本事最直接、最好策略就是學習。

名利相倚的流年，雙子們與其苦心求財，不如先求名，有了名，利自然隨之而來。企業雙子宜關注在如何打響企業或產品招牌，投資求財則宜以大而穩的標的為佳。對於一般雙子而言，較為理想的穩固財運好策略，將會是考取證照如求功名一般，再不然就要學習一身好本事，有了名才會有利。

巨蟹座( 6/21～7/22 ) 整合可用資源 放手大膽圓夢

對於巨蟹座而言，2021年是個大膽圓夢的流年，放手規劃期望的未來，目標愈明確，達成機率愈高，因為關鍵流年星盤中充滿著可使用的資源，就看巨蟹們如何整合利用了。就時間來說，從現在開始到2021年5月14日是關鍵時段，資源做好了充分的整合，接下來就是落實，只要在6月30日之前有了答案，巨蟹們的夢已然完成了八成。

既然是大膽圓夢的流年，巨蟹們就甭客氣了！事業磁場有了冥王星的加持，代表容易因為專業的學習和合作而獲得蛻變。幸運的木星也提供了發展的能量，這是個值得努力的一年。傳統的方式和老朋友的資源值得掌握，只因為土星在資源宮位上與火星合相，同時也透露出積極不著急的訊息。

偏財氣息十分旺盛而活絡的2021年，對於商務買賣與業務行銷的巨蟹座而言，將會是個業績長紅，財運亨通的一年。即便是一般薪資族也有機會因為專家的幫忙而獲利，換言之，偏財運雖然活絡，不過還是需要透過合作或專家的協助。股市投資求財，宜將焦點擺放在權值股上。

獅子座( 7/23～8/23 ) 大力投入學習 知識轉成財富

學習是為了讓生命更精彩！對獅子座而言，2021年學習氣息非常強大，也值得大力投入，除了專業地位可望因而獲得提升與鞏固，事業價值與財富的翻轉更毋庸置疑。回歸現實面，將知識轉換成財富或創造工作的價值，讓流年的正向能量得以獲得霸氣擴張的機會，那是守護星之王者風範的呼喚。加油吧！讓2021成為王位再現的流年。

工作運勢十分理想，這是一種回歸基本面的流年，積極吸收蛻變的智慧，務實地檢視與調整，不斷地練習與行動，獅子們將會掌握住蹲下後高高躍起的暢快能量。亞里斯多德說：「讓你卓越的不是行為，而是習慣，是重複的習慣造就了我們。」重複地做，做到專精，工作運將躍升為事業好運勢。

不要將所有雞蛋擺在同一個籃子裡。這是投資家的哲學，同時也告訴獅子們要學會時間分配的策略。偏財運勢頗旺的今年，對於投資、商務與業務獅子而言，是難得的好流年。不過對於一般獅子而言，恐怕只有等待中獎了。專家說「不投資，會變窮！」最起碼投資自己，讓自己不只擁有一個收入管道。

雙女座( 8/20～9/23 ) 偏財運勢理想 經商有利可圖

木星於2021年在雙女座的「工作宮」以極為快速的腳步行進，2020年12月19日進入「工作宮」，於2021年5月14日就離開「工作宮」，一年的行程，不到半年就走完。由於這段期間的磁場是屬於正面的，代表的是辛苦有成，也代表機會十分活絡，更代表見好便收。

機會是留給準備好，並且願意展開行動的人。雙女們事業運勢最理想的時段是上半年，由於存在著一種積極主動的能量，因此這是個典型的行動年。更換跑道，值得考慮，不過先決條件是豐富與旺盛轉移，千萬不可以是無奈與逃跑式的異動。企業雙女，對於事業與產品的轉型宜積極進行，以免失去競爭力。

投資運勢理想的今年，值得努力執行，只不過標的的選擇十分重要。權值股、政治概念股和債券型標的，都值得雙女們關注。偏財運勢也十分理想，經商買賣有利可圖，不過合作是佳策良方，只是未必是實質的合作，而是一種智慧與技術的學習，安排專家顧問或參加專業學習都是好策略。

天秤座( 9/23～10/23 ) 關注國際財金 掌握投資機運

流年關鍵星盤中的幸運之神落在天秤座代表遊戲與歡樂的宮位上，代表天秤座將會擁有個幸福而美好的流年，雖然土星也在這個宮位上釋放壓力，不過這是一種掌握住學習機會，就有機會讓生命進行美好蛻變的寫照。

不過值得提醒的是，這樣的美好意境需要儘早牢牢掌握，因為幸運之星在這一年的移動速度極快，因此有理想就該勇敢地實現它，有夢想就該保護它，讓美夢成真。

一動不如一靜，因為一種每況愈下的磁場隱藏在工作宮位。雖然如此，天秤們還是以計畫性的方式變動，那就是按圖索驥逐步蛻變。對於事業而言，這是一種換個角度觀察的寫照，對於企業天秤而言，這也就是所謂的轉型。另外，提升專業的學習，需要獲得安排。

投資運勢十分活絡，股市投資求財宜以國際財金動向為依歸，具有轉型題材的傳產標的值得關注，另外債權型基金也是今年財利標的，電子類股雖然具有偏財能量，不過卻和市場趨勢息息相關，選對了才能夠賺大錢。商務行銷財利運雖佳，不過需要靈活的策略順勢而為。

天蠍座( 10/23～7/22 ) 充電重新出發 有利終場勝出

不論天蠍們有多忙，2021年是個靜下心，放緩步伐，讓腦袋充電換個心境，就像再強的賽車手都必須中途更換輪胎一般，為的是整場賽局的勝利。換言之，木星照拂這一年，最為理想的旺運策略就是調整步伐，重新出發，千萬別辜負了木星所提供的勝算能量。

木星代表的是幸運，同時也象徵成長，而學習是讓成長可以更快速的方法，藉著學習架構接下來的人生目標，而有意轉換跑道的天蠍們也可藉此機會找到確切目標與行動力。值得提醒的是，此種更換零件再出發的機會，必須在5月14日之前掌握並完成布局。

流年關鍵星盤中，事業星位於辛苦有成的位置上，而強勢的冥王星給予正向的助益，這就是事業也容易出現強勢蛻變的象徵。而最為理想策略，就是向上鏈結。2021年是最為理想的購屋置產年，不但吉屋可望覓得，同時價碼也容易如願以償。投資運勢也十分順遂，鎖定和國際政策有關的標的，容易找到冷門的財富。短線奔波並不容易獲利，淪為追高殺低族就不妙了。高科技概念、消費型金融是財利標的。

人馬座( 11/22～12/21 ) 家庭田產運佳 進場賞屋良機

人馬們的守護星就是木星，而木星就是太歲星，這是為什麼人馬們的幸運指數與樂觀指數本來就比其他星座高的原因。

然而即便如此，人馬們還是會遇到每四年一次的調整運，比較詭異的是，此種調整運在2021年提前到來，只因為守護星行進速度極快，在5月14日之前，完成人脈策略計畫，則6月20日至10月18日之間，才有足夠的能量調整步伐，讓自己進入「快速成功」的流年軌道中。

溫馨提醒，這一年請記得和老朋友聯繫，因為他們會提供人馬們最穩固的貴人能量。

有道是「走老路子，到不了新地標」，工作運勢雖然也同步吉利，不過如果沒有新的轉變，恐怕將會把好運氣磁場給浪費了。

金錢運勢頗佳，重點在於專注，鎖定一個具有未來性的強勢權值股，守著陽光，守著股票，就有機會守得財利滿倉。

一般人馬則是掌握專業，努力考取證照，營造正財來源。對於有意購屋置產的人馬而言，這是個大利進場賞屋的好流年，只因家庭運佳，田產運更是理想。

山羊座( 12/21～1/20 ) 投資速戰速決 執行階段獲利

對於山羊們而言，2021年將會是個很有成就感的流年，因為在流年關鍵星盤中冥王星，不但提供了好運勢的養分，同時也合相山羊們的事業宮。

不過有趣的是，星盤中的行星們都落在山羊們流年關鍵星盤的生活宮位，與外界鏈結的宮位則是空白的，這是個很有趣的現象。代表山羊們這一年很在乎事業，卻更在乎生活恬適、樂趣，更況且冥王星也合相朋友宮位的金星，這是一種魚與熊掌的意境，也是一種微妙的槓桿現象。

在事業上山羊們的2021是幸運的，是成功的，只因為冥王星給了成功的養分，不過冥王星同時也提出了「專注」的需求。職場得意，錢場暢意，情場恐怕就要留意了。並不是運勢特別不好，而是穩固的力量稍嫌不足。

木星的照拂，山羊們的財利運勢是活絡的，而山羊們的賺錢手腳也要靈活，只因為木星的行進速度十分快速。速戰速決是投資理財需要的智慧，再好的計畫，再好的標的，5月14日之前需要執行階段獲利策略，見好便收。另外要提醒的是，為人可以慷慨，對於錢財千萬慷慨不得。

寶瓶座( 1/20～2/18 ) 吉星木星進駐 2021幸運滿點

天下第一大吉星「木星」進駐寶瓶座，這是2021年的大事，因為這一年被稱為「寶瓶年」。代表12年一次的當家作主出現了，寶瓶座成為2021年的「爐主」。換言之，寶瓶座是2021年最幸運的星座，只因有了被稱為「太歲星」的「木星」照拂，而這也是東方命理所說的「太歲可座，不可向」， 而「座太歲」的寶瓶座就該借助「太歲星」的能量全力以赴讓夢想成真。

運氣雖然100分，卻未必適宜更換跑道，只因為土星釋放穩固的正向能量，代表的是穩建中逐步發展，不過在火星的正能量加持下，「轉型」成為了穩建中尋找到新生機的重要策略。

財利運勢的運作，需要劃分為上半年與下半年，6月20日是分野點。上半年商機無限，好運也沒有上限，只需要妥善規劃再依照計畫執行與調整，財富、事業都有機會如願以償。下半年後，財利能量出現阻礙，不適宜有太大的投資與變化。投資求財宜以國際財金趨勢為依歸，有意購買屋宅的寶瓶，可望覓得吉利好宅，不過這些都是上半年的事。

雙魚座( 2/18～3/20 ) 靠專業星加持 正偏財都提升

2021年對於雙魚們而言，將會是個心想事成的幸運年。不過雙魚們的行動要快速，因為5月14日至6月20日之間將會是清單實現期，然後就是「過了這個村，就沒下個店」。因此在雙魚們看到這篇文章的時候，就該立刻列清單，並清楚列出落實的時程。

另一個值得告訴雙魚們的幸運訊息，就是土星所釋放的吉利能量，讓雙魚們擁有「成家立業」的穩健機會。在西方星座中土星被稱為第一大凶星，不過在東方古星座卻被認為是「勵志行星」，相位理想的時候好運氣將會以穩健踏實的方式逐步實現。值得一提的是，雙魚們有必要放遠目標，這一年的努力，年底至2022年將是成果收成年。

先賺到專業財，才能夠賺到機會財，這是一位投資專家的心得。由於偏財星有了專業星的合相加持，雙魚們的偏財運不是等待機會，而是運用專業創造機會。股市投資求財方面，就需要事先推估市場趨勢，做好準備，財利翻倍。有意思的是，這個專業星同時也照拂的雙魚們的正財宮，代表正偏財都將因為專業而提升。

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