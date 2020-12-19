2021 國運解析》台股趨勢 熱錢派對持續 強者恆強

台灣經濟卦象 雷地豫卦

【雷地豫卦】是2021年台灣整體經濟發展的卦象。這一卦說的是「進可攻，退可守」，許多事情該發生的已經發生了，而最可貴的是發生之後機會的掌握，那就是「化危機為轉機」。

《易經》說了「利行師」指的是要努力不懈，而「雷出地奮」則象徵雷霆萬鈞從地而出，代表的是絕處逢生，以及「順以動」自然就是順勢而為了。從這些種種訊息看來，這是個充滿機會的年，不疾不徐，按部就班，就有成果。

就「辛丑年」太歲五行氣數角度來說，這一年的經濟發展並不理想，不過就「熱錢派對」沒有結束，反而獲得了聯準會的加持看來，投資人需要提防的不會是「通縮」問題，而是衍生性的「投資陷阱」。再加上台灣經濟運又占得了【雷地豫卦】，保守心態可以預見，但等待機會與創造機會的氣氛，卻值得關注。

台股投資卦象 山天大畜卦

【山天大畜卦】是2021年台股投資求財卦象。經過疫情肆虐之後的市場是十分詭異的，2020年現在陶文撰稿之際是上漲875點，漲幅7.30％，年線底下的3,503點的驚人長下影線，十分壯觀。帶著此種訊息進入2021年，市場上出現了分歧的聲音，樂觀者認為台股在「基本面好、殖利率相對高、匯率強」的優勢下，指數遙指2萬，甚至3萬點。想想也是如此，【山天大畜】本來就是個具有「大大畜養」的卦象，養精蓄銳，蓄勢待發。對於事務的執行而言，代表的是大步向前，勇往邁進，容易獲得預期中的成就與收穫。對於股市投資求財而言，也是如此。

用樂觀角度看待盤勢，的確還有持續發展的空間，只不過影響整體發展趨勢依舊是國際財金動向，因為《易經》說「食祿在外」，指的就是台股很難脫離國際財金趨勢之外。

然而，市場上還是有保守的聲音。從「辛丑」太歲角度來說，社會上和市場上「保守」應該會是主流意識，再加上【山天大畜卦】中的「艮卦」本來就具有「謹慎、保守」的特質，因此如樂觀者所說得欣欣向榮恐怕是不容易，再加上卦象中的多空架構中多方並不討喜，因此謹慎面對這一年的投資求財的確是必要的認知。

綜合而言，【山天大畜】並沒有釋放吉與凶的訊息，而是透露著整體市場的趨勢特質，以及運作的方式和方向。大者恆大，強者恆強，是【山天大畜卦】要說的現象。也就是說，在2020年引導台股往上衝的關鍵標的，在2021年還會在繼續釋放領導的能量，即便在2020年的第四季出現式微態勢，2021年還是值得期待。

再就卦象中的「政治」與「政策」依舊影響股票市場，因此「熱錢派對」的魅力不宜小覷，派對一天不結束，空頭就沒有出頭的一天。整體而言，2021年台股的大盤趨勢容易以「微笑型」方式呈現，也就是第一季和第四季容易出現相對高點。低點則比較容易出現在夏季。

再從主導卦象盤勢的元素是「法人」看來，台股的漲跌依舊需要看外資的臉色，而也可以肯定台股是外資不可能遺棄的肥肉。至於點數的部分，由於2、7、8、9是關鍵數字，而卦象中的支撐力道雖然不明顯，氣勢卻十分有力，大盤急挫的機率不大，只是卦象中的空方壓力也不輕，因此比較容易出現的發展模式還是在於區間。就卦象而言，12,800點將會是盤勢的區間中心部位，上下震盪空間約800點。不論指數的變化如何，8與9是關鍵數字，而卦象又趨向樂觀，因此盤勢的區間中心部位將會提升至13,800點，上下震盪空間約800點。

類股方面，則以宅經濟為最優先，其次是電子、網通、雲端、電池、生技、營建、資產、生活、運輸…等概念股為佳，至於5G雖然依舊有未來，可以布局，但需要時間與耐心。

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