2021 台灣國運卦象 「山水蒙卦」如何解讀？

歹年冬 五行失序

「辛丑」太歲五行結構透露出一個訊息，那就是這是個典型的「歹年冬」。原因別無其他，只因為「五行嚴重失序」，以及太歲星的氣勢遭到包覆，這是60年少見一次的「歲星入墓年」。如果用接地氣的方式來說，如果趨吉避凶策略不到位，這將會是個「一籌莫展」的流年。

現實世界中最好的流年是太歲星「五行兼備」並且「相生有序」，辛丑牛年只出現了「金」和「土」元素，五行嚴重不均衡，再加上又出現了「入墓」的現象，這是個非常需要正確趨吉避凶策略的一年。

首先代表「機會」與「行動」的「水星」，不但嚴重不足，還出現被太歲星箝制的現象，因此這一年最需要的旺運策略就是學習。和朋友一起學習，為自己的理想而學習，為了轉變生命而學習，開始行動好運勢就會獲得啟動。

其次是，代表「財富」的「木星」不見蹤影，因此這是個需要賺錢的技巧與策略的流年，從代表智慧和開創的「水星」下手，同樣會是學習，然後就是轉型。對於一般人而言，「木星」代表財富，同時也代表「目標」，因此與其盲目追求轉變，不如設妥目標，並且規劃好執行的節奏，按部就班實現為佳。

再就2021年的「天星」現象解讀整體趨勢。2021年關鍵天星盤中，所有的行星都落在星盤的右側，代表外在的環境影響了我們自己的一切，包括生活的方式，思想決策的型態，事業運作的模式。可以直接判斷的是，這是個不容易仍擁有自己堅持的流年，因為世界在變，環境在變，而且不斷地變。

和辛丑太歲不謀而合的現象是學習。火星和土星的合相，透露出傳統加創新的學習，才能夠走出屬於自己的路來。太陽和金星會相於「第七宮」，冥王星釋放合相磁場，代表廣結善緣是重要旺運策略。事業方面，可以和朋友一起合作創業，但就是不可以人云亦云地隨意更動事業跑道。水星和天王星的合相，又象徵只要順勢而為，這一年將會辛苦有成。

整體而言，2021年是個不能獨自活在自己世界裡的流年。前述的太歲與天星流年現象，可以用在個人流年運勢的提升，也可以用在國運、經濟與投資市場的判斷，且讓我們繼續看下去。

風調雨順是每年的期望，對於辛丑年而言，天候方面水氣比較少，但不是於乾旱，往年高溫的情形雖然依舊容易出現，不過這一年的平均氣溫會比往年要低。應該說，2021年的冬天會來得比較早，也容易出現寒冬現象。整體而言，辛丑牛年比較傾向於「風調雨順」，秋季的澇害還是需要提防。

辛丑年的五行特質比較傾向於「自我茁壯」型態，由於辛丑太歲的健康星並不理想，因此國際上疫情的有效控制還有努力的空間，也因為如此，狀似鎖國的現象不容易出現大幅度的開放，這個時候就算不想「獨善其身」也不行。在國際政治上，台灣仍舊屬於讓國際羨慕的國家，而兩岸之間的彼此測試現象容易獲得舒緩，不過值得提醒的是，自己的國家還是要靠自己保護，因為辛丑太歲的五情結構中，朋友是靠不住的。

國運卦象 山水蒙卦

【山水蒙卦】是2021年台灣國運卦象。這一卦有兩種意含，其一指的是危險，那就是「山下有險，遇險而止」，說的是對於不可預知的冒險舉止，應適可而止；另一種說法與啟蒙有關，也就是說台灣有機會如雨後春筍，很快速地讓世界更知道台灣。

就卦象而言，這將會是個社會中堅階層十分努力的卦象，也可以看到許多中小企業在轉型尋找新的商機，而也將會獲得成果。換言之，透過【山水蒙卦】可以看到政府也在積極在為經濟而努力。經過疫情驟變之後的今年，占得此卦是喜悅的，是充滿希望的，因為一切都有機會重新開始。

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