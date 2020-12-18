柴契爾夫人說法 掩蓋國家發行貨幣能力

實際上，聯邦政府的稅收幾乎從來就不足以抵銷其所有支出。赤字支出是常態，華盛頓特區的每個人都知道這一點。

現在，快四十年了，人們仍然記得英國首相柴契爾夫人（Margaret ­atcher）在一九八三年的一次演講：「除了人民自己賺的錢，國家沒有任何資金來源。如果政府希望增加支出，則只能向你借錢或徵稅。」這是柴契爾的說法，即政府的財政像個人財務狀況一樣，受到了限制。為了增加支出，政府將需要籌集資金。她補充說：「我們都知道，這世界上沒有公共資金。只有納稅人的錢。」如果英國人民希望國家給他們更多，他們將不得不承擔政府的開銷。

柴契爾的話是無心的錯誤，還是精心設計的言論，讓英國人民不會向政府提出更多的要求？ 我不確定。無論她的動機是什麼，柴契爾的言論都掩蓋了國家發行貨幣的能力。三十多年後的今天，英國、美國和其他自己發行貨幣的國家，其領導人仍宣稱納稅人是政府資金的最終來源。英國前首相梅伊（­eresa May）最近說，政府沒有「神奇的搖錢樹」。這些政治人物告訴我們，除非他們拿走我們更多的錢，否則政府將無力負擔現有計畫的進程，更不可能資助目標遠大的新方案。

對我們大多數人來說，政府必須增加稅收以增加支出的想法，聽起來似乎很合理。政治人物也知道這一點。他們也知道，我們大多數人都不想繳更多的稅，因此他們讓自己陷入兩難，為了贏得選票，又要誓言做大事，但同時又不能要求人民掏出更多的錢。舉例來說，川普（Donald Trump）向美國人民承諾，美墨邊界的圍牆由墨西哥買單。民主黨人士則堅稱，他們眾多遠大計畫的財源來自於億萬富翁和華爾街的銀行。某個地方要生得出資金，對吧？ 實際上，我們弄反了。但是，在矯正我們的思維之前，讓我們先了解一下一般的想法，以便兩相比較。

還記得之前提到的，我們最了解的是自己的財務狀況，我們知道我們要先有錢才能花錢。因此，聯邦政府必須先集資才能支出，這個邏輯在直覺上似乎正確。根據我們的經驗推斷，除非我們先有資金，否則我們不可能拎著新鞋走出百貨公司，也不可能開著一輛嶄新跑車離開經銷門市。按照傳統思維，政府有兩種資金來源：向人民徵稅，或向人民借款。稅收使政府能夠從有錢人那裡收取資金，這表示稅收也可以被視為是人民轉帳給聯邦政府。如果政府需要支出的錢比收到的稅更多，則可以向儲戶借款來籌集更多資金。無論哪種情況，這樣的想法都是政府在花錢之前要先籌集資金。這就是我們大多數人了解的政府財政運作方式。稅收和借款在前，支出在後。好記的口訣是（TAB）S：在支出（Spending）之前先徵稅和借款（Taxing and Borrowing）。

因為我們被訓練成這樣思考，以為政府像我們每個人一樣，在花錢之前要先「找到錢」，所以每個人都很喜歡問：錢從哪裡來？ 對於當選的官員，我們期待他們可以提供一份藍圖，把他們預定花費每分每角的來源都清楚詳記。即使是思想最進步的候選人也擔心，如果提案增加了赤字，他們會被生吞活剝。因此，借錢幾乎從來就不是一種選擇。為了表明他們的政策不會增加赤字，他們找尋可以將更多的稅收從經濟中擠出來的方式。他們通常針對那些容易拿得出錢的人，例如，桑德斯參議員堅持認為，如果有金融交易稅，公立學院和大學就可以免除學費；參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）則聲稱，只要對超過五千萬美元的財富徵收二％的稅，就有足夠的資金來償清九十五％的學生債務，並且有錢可以支付全面性育兒津貼和免費大學教育。這兩種政見都認為，只要向美國最富有的人徵稅，就能支付一切。但我們接下來會看到，政府總是能夠資助新的方案，而無須增加稅收。增加赤字不應被視為禁忌。稅收至關重要，但是沒有理由認為政府投資經濟的唯一方法就是提高稅收。

實際上，聯邦政府的稅收幾乎從來就不足以抵銷其所有支出。赤字支出是常態，華盛頓特區的每個人都知道這一點。選民也知道。這就是為什麼許多政治人物認為國會必須趕快整頓財政，以免為時已晚。民主黨為了表明他們遵循這個「好」傳統，致力讓收支平衡，在議長南西‧裴洛西（Nancy Pelosi）領軍下，於二○一八年恢復了一項預算規定，即隨收隨付（PAYGO）。在這個規定下，為了新的支出而舉債，在技術上變得不可能。如此一來，（TAB）S簡化成稅收和支出（T）S。因此，立法者面臨巨大的壓力，需要用新的稅務名目來支付任何提議的新法案。 這是好的政治策略嗎？ 這是好的經濟學嗎？ 聽起來確實有益於預算編制，但整個方法從一開始對於聯邦政府實際支出方式的理解就不對。實際上，一切都弄反了。

(本文摘自史蒂芬妮．凱爾頓著《赤字迷思：現代貨幣理論和為人民而生的經濟》，如果出版社提供)

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