企業裁人 上司逼退5種嘴臉

員工的心是雪亮的，這些逼退看在眼裡，寒在心裡，有了好機會就會辭職他去，留不住好人才，公司的競爭力便會逐日降低。所以辭掉員工，還是要顧到合情合理合法才是。

企業裁人，逼退是一個常見的手法。有人說：「我走過最長的路，就是HR（人資）的套路。」其實不然，HR不過是執行死刑的劊子手，真正背後使眼色唆使「殺人」的是老闆。也有部門主管會用到逼退的方式，他們只能自己動手，還叫不動HR來做這件「髒事」。所以一般來說，HR是無辜的。

為什麼要用逼退的方式？

重點來了，好好講不行嗎，為什麼非要走到逼退這步田地，鬧得大家都下不了台，雙方都難堪到極點？原因簡單到只有兩個：

1.不想給錢

就是不想付資遣費，或是不想結算舊制退休金等。有的是企業經營困難，連付薪水都難，遑論付資遣費；有的是企業沒有付資遣費的認知與習慣，認為勞基法過他的陽關道，我走我的獨木橋，帝力於我何有哉？有的是老闆吞不下這口怨氣，心想員工做得爛，憑什麼還要付錢請他走人？

2.不想開口

我們都聽過這句話：「請神容易，送神難」，尤其今天勞動權益高漲，多數人都會主張自己的權利，不輕易妥協，像是到勞動單位檢舉、投書媒體、到網路爆料、請議員出面斡旋、召開記者會等，沒有一件事是企業不怕的。再加上勞動單位的立場是向「弱勢」上班族傾斜，等於助陣演出小蝦米對抗大鯨魚的劇碼，企業必須做出各種舉證，障礙重重，使得送神一路並不好走。 像是打算辭退員工卻遭到反咬一口的情形，企業不僅百口莫辯，還越描越黑，跳到黃河也洗不清，有可能砸掉自己的招牌，划不來啊！於是有的企業就「走上歧途」，換成檯面下運作，想要殺人於無形，比如用盡各種手法逼退員工，讓員工自請離職，企業就可以順勢避開可能的爭議與風險。

逼退的手法有哪些？

逼退的手法不少，像是搬走空調，讓員工一邊工作一邊「烤肉」；或是爆員工的料，自導自演寫黑函給公司；或是不准午休、一天三次打卡；或是明明不加班做不完事，硬是規定準時打上班卡，但是不管下班卡..很多企業多年未有創新，卻在逼退上展現無與倫比的創造力。

歸納起來，常見有以下的逼退方式：

1.閒死你

重新分配工作，把工作拿走，讓員工沒事做。說得好聽是要員工有時間多思考策略，但是凡有提議都被打回票說「再想想」。這對於有企圖心的人來說，是難以言喻的凌遲，也看不到未來，當然自動走人，不為難公司。

2.操死你

很多人是因為工作太多、工時太長而離職，問題是其他同事卻可以上班逛網拍，下班準時走人，所以重點不在於勞動過度，而是勞逸不均。既然能者多勞，為什麼公司寧願讓能者在多勞的情況下離職？這一點都不合邏輯，裡面就可能有鬼！也許是一種逼退手法，只是讓人自我感覺良好，以為「我有能力」罷了。

3.冷死你

原來在核心圈內，負責重要職務，突然調離原本崗位，放到窗邊位置，成了日本人說的「窗邊族」，有會議不通知你、有案子不用你。即使窗外高溫三十八度，窗內依然結凍滴水，這個冷板凳根本坐不久。

4.難死你

逼退的徵兆未必是冷凍不用你，而是反過來重用你，說要給你更大的挑戰，但是不給錢不給人，理由是要你跳脫框架，激發出無限潛能；或是說環境變了，把考核標準訂高，要求在短時間有高成長。一旦交不出成績，就以不適任為由，天天辱罵你，威脅你。時間久了，健康大受影響，能不走人嗎？

5.窮死你

過去你享有諸多福利，像是加班過了時間、拜訪客戶等公務，搭計程車報公帳；或是住家離公司遠，開車有停車場可停；或是業績達到目標，有優渥的獎金可拿……一夕之間全部撤了，一個月差上幾千元或幾萬元，荷包大幅縮水，偏偏才訂了新屋、買了新車，周轉不過來，怎麼辦？答案是只能換工作。

被逼退造成的身心創傷

喬喬是一名手做老師，專門到各家社福機構教導弱勢族群學習一技之長，像是手工皂、文創蠟燭等。她聰明能幹、熱心助人，收入比一般上班族高。她說： 「這一切要歸功於我二十六歲就被失業。」 讀大學時，喬喬是顆勁量電池，總是活力滿格，同時兼任幾個社團的幹部，辦活動很活躍，屬於風雲人物，因此跟校裡各個處室職員熟稔，畢業後就被留下來，在一個系辦公室做行政。做了三年，一直是系主任的得力助手，大小事都倚重喬喬，共事愉快，也很有成就感。

第四年就走樣了，這年是金融海嘯隔年，政府為了出手拯救大學畢業生一出校門就面臨失業的窘境，祭出22 K貼補計畫，於是三十五歲未婚的主任用了三名新人。按照喬喬的說法，這三名新人每天穿著低胸上衣、熱褲或迷你裙，說話嗲聲嗲氣，很會撒嬌，電力強勁十倍，從此她大權旁落，不再被正眼瞧一下。

主任交代她帶好這三位新人，負責最後的檢查與修改，變成她一個人扛下四人份工作，經常加班到晚上十二點，還帶工作回家繼續做。這段時期，喬喬要負責五十位老師的排課與大小事，像是幫老師打字與印出考卷、與廠商議價、與各處室連絡等，另外還有一千五百名學生的選課、退課…… 冷凍半年後，人事主任說喬喬的考績被打最差、遲到早退嚴重，要她直接辭職，而事實是喬喬沒有一天是遲到早退，可是人事主任一退六二五，指稱這些都是主任要辭掉她的理由。於是喬喬去見主任說明，但是連續三星期都見不著，主任都等到喬喬外出辦事，才踏進辦公室，存心不想跟她談。 其他老師見狀，提醒她做事別一板一眼，而是要睜一隻眼閉一隻眼。對此，喬喬的結論只有一個： 「我不是因為不認真被解雇，而是太認真被解雇。」

山雨欲來的五個嘴臉

對於一個剛畢業三年多的年輕人來說，從受寵到失寵，從高峰跌落谷底，不僅天差地別，還落個被辭退的下場，任誰都難以招架。本來個性活潑開朗、做事積極認真的喬喬變了，經常一個人傻傻坐上一整天，眼淚失控地趴躂趴躂掉，後來才得知這可能是憂鬱症的前兆。不僅沒法睡覺，還開始喝酒，足足有兩個月。

這時候喬喬的父親心臟病復發住院，讓她不得不打起精神照顧父親，散去的七魄三魂才得以歸位。不久，喬喬的健康也出了狀況，進了醫院，開刀把子宮拿掉。經歷三番兩次的劇變，喬喬反而堅強起來，去讀了心理研究所，再把事情思前想後一遍，決定不為別人的錯誤懲罰自己。

從此陰霾散去，陽光露臉，喬喬重新找回自己，不再被年輕時的失業經驗給綁架。從喬喬的例子看來，會發現不同的老闆或主管在逼退時，態度截然不同。

只要注意到老闆或主管的態度變了，並且出現以下五種反應，請提高警覺：

1.天天狂飆怒罵。

2.不時冷嘲熱諷。

3.長期避不見面。

4.說話特別客氣。

5.有針對性地帶風向。

很顯然，喬喬的系主任是屬於長期避不見面，而且借刀殺人這類型的主管；比起以為可以把人罵跑的老闆主管，顯然道高一尺，不落人口實，做到全身而退。最魔高一丈的老闆主管是過去不苟言笑、難以親近，現在卻會主動點頭打招呼，一方面減少他自己的罪惡感，另一方面降低辭退之後員工的反彈，再聰明不過了。

不過長期來說，逼退一點都不聰明，反而是最笨的做法。員工的心是雪亮的，這些逼退看在眼裡，寒在心裡，有了好機會就會辭職他去，留不住好人才，公司的競爭力便會逐日降低。所以辭掉員工，還是要顧到合情合理合法才是。

(本文摘自洪雪珍著《失業教我們的事：想吃雞腿，就別勉強啃雞肋》，商周出版提供)

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