社區燈光越亮 罹患乳癌機率越高

2008 年,以色列本古里安大學地理與環境發展系副教授克魯格(Itai Kloog)等人曾研究社區燈光與乳癌的關係。他們利 用衛星照片,分析以色列境內 147 個社區的燈光亮度。結果發現,住在社區燈光最亮地區的婦女,罹患乳癌機率,比住在最 暗地區的女性高出 73%。

這樣的結果令人覺得很諷刺,人們原以為夜光、路燈會帶來安全,沒想到竟然是更加危險,甚至威脅身體健康。住在夜光汙染最低的地區,反而是越安全,至少可以遠離乳癌的隱憂。這又證明了「擁抱暗黑」對健康的好處。

可是,只有以色列如此嗎?其他地區有無類似現象?

2010 年,克魯格等人隨即發表以國家為單位的研究。結果顯示,居住在夜間燈光最亮國家的婦女,罹患乳癌機率,比住在最暗國家的女性多出30%到 50%。這說明了夜光汙染造成 乳癌罹患率升高,是全球性的現象,以色列並非特例。這項研究結果也可用以解釋為何夜空汙染較少的中非地區,其婦女乳癌發生率也較低,每 10 萬人有 27 例,而北美地區則是 92 例。

在克魯格發表了「社區燈光越亮,乳癌罹患機率越高」的理論之後,為驗證這個重要的理論,以色列海法大學自然資源與環境管理系教授波爾諾夫(Boris A. Portnov)等人以美國康乃狄克州為研究區域,並於 2016 年發表結果。他們指出,相 較於夜光最低的區域,夜光最亮區域婦女罹患乳癌的風險高出 63%左右。值得關注的是,這項夜光與乳癌發病率的關聯,在停經前婦女身上是最強的。

同樣根據衛星數據來分析戶外燈光亮度,加州大學舊金山分校醫學院教授赫爾利(Susan Hurley)等人在 2014 年也有類似發現。他們針對加州106,731 位女性教師做分析。結果發現,居住在戶外照明為前五分之一亮地區的女老師,乳癌罹患風險 高出 12%;若是停經前老師的風險,則高出34%。

在 1995 年到 2010 年間,共發現 5,095 個轉移性乳癌的確診案例,相當於每年 0.318%的罹患率,也就是每 10 萬人有 318 例,遠高於全美國各州平均的 92.9 例。

這是否意味著加州的夜光汙染較全國平均更為嚴重?抑或教師的工作量較重,需要入夜加班,批改報告、作業、試卷 等,所以夜光曝照較一般婦女來得多,進而導致乳癌罹患風險較高。這些都有待進一步的研究與瞭解。

人造夜光增加男性攝護腺癌風險

夜間人工照明不只會提高女性乳癌罹患率,也會增加男性發生攝護腺癌的風險。這兩種癌症都與荷爾蒙密切相關。

2013 年,冰島大學醫學院教授希掛搭都地亞(Lara G Sigurdardottir)等人的研究發現,在冰島地區,睡眠品質差的男性罹患攝護腺癌的機率,比睡眠品質好的男性高出 2 倍。同年,美國國家航空暨太空總署疲勞對策實驗室主任菲林伊凡 斯(Erin E. Flynn-Evans)等人研究指出,上非日班(non-day shifts)的男性,攝護腺特異抗原(prostate-specific antigen,簡稱 PSA)的濃度特別高,發生攝護腺癌機率也比較高。

除了睡眠品質、輪班工作之外,LED 路燈藍光也成為男性罹患攝護腺癌的危險因子。2018 年,國際權威期刊《環境健康展望》(Environmental Health Perspectives)的研究指出,接觸 室外 LED 藍光,可能會提高罹患乳癌或攝護腺癌的風險。

這篇論文名為〈評估西班牙夜間人工照明與乳癌和攝護腺癌風險的關聯性〉(Evaluating the Association between Artificial Light-at-Night Exposure and Breast and Prostate Cancer Risk in Spain),調查了巴塞隆納與馬德里 11 個地區的人造夜光,並結合西班牙、英國與加拿大等國 24 位學者的研究成果。 該報告指出,從 2008 年到 2013 年為期 5 年的追蹤中,攝護腺癌及乳癌的攀升,與戶外 LED 路燈的藍光多寡有正向相關。LED 路燈散發出的藍光,降低褪黑激素的分泌,增加與荷爾蒙有關的癌症罹患風險;其中,女性罹患乳癌的風險高出 47%,男性罹患攝護腺癌的風險多出 105%。這些戶外燈光的 光譜證據,主要來自國際太空站(International Space Station) 所拍攝的照片。

