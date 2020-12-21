藍光傷眼更傷身 數位宵禁全家動員

無論是大人或小孩，只要「宵禁」時間一到，就馬上停止使用所有的電子設備， 這點很重要。

睡前近距離滑手機、用平板電腦或筆記型電腦，映入眼簾的可見光，尤其是藍光、深藍光，不斷傷害視網膜細胞，造成過度的氧化反應。長期下來，不只是眼睛發炎，還有黃斑部病變或視網膜剝離等問題。

藍光不僅傷眼，入夜之後，更會傷身。於是，有志之士開始呼籲「電子宵禁」的必要性，甚至有人建議越接近晚上睡覺時間，越要減少光線刺激，包括手機、平板電腦最好都別用。事實上，大病初癒的創新工場創辦人李開復，就力行晚上 9 點後盡量不碰手機、電腦，這讓他好睡多了。

入夜開燈滑手機，抑制褪黑激素分泌

藍光，不但出現在白色燈光中，也普遍存在於智慧型手機、 平板電腦、電腦螢幕及電視機，更是導致現代人嚴重失眠並失去健康的一大主因。簡單來說，只要是白光，不論是來自電燈、手機或電腦螢幕，便含有藍光或紫光。

如果光源所含的藍光越多，其色溫(K)就越高。例如冷白光或藍白光的色溫約 6,500 K以上，純白光的色溫大概介於 6,000K 至 6,500K 之間。一般智慧型手機、平板電腦的背光都是純白光，所以色溫也都接近 6,000K 到 7,000K 左右(如 P.124 圖七)。

根據我們 OLED 照明研究團隊的研究，在近距離使用手機、平板電腦時，其純白光照入眼睛的強度，約為 2 到 10 勒克斯之間，將會抑制 23%至 53%的褪黑激素分泌量。若是徹夜使用的話，則會抑制約 30%到 88%的褪黑激素分泌量。

如果在入夜之後，開燈滑手機，或是追劇看電視，即使只有一個半小時，也會影響褪黑激素分泌的情況。 我們以 OLED 手機螢幕的背光為例，唯有將整體亮度調得夠低，像是從 100 勒克斯調降至 10 勒克斯，並且，讓色溫從 6,000K 調降到 1,800K，顯著去除藍光所帶來的傷害。此時， 褪黑激素分泌量受到抑制的情況，也就可以從原來的67%驟降 到 7%。儘管如此，為了健康著想，入夜後滑手機、看電視追劇，最好還是能免則免。

實施數位宵禁，需要全家總動員

根據美國國家睡眠基金會調查，9 成的美國人承認在晚上上床睡覺前，會使用 3C 電子產品;而小孩子也經常利用電子媒體，來幫助他們睡前放輕鬆。該基金會特別提醒:「如果您是這當中的一員，您可能沒有意識到這會讓人難以入睡。然而， 這確實會令人難以入眠。事實上，睡前使用 3C 電子產品，可能會刺激生理和心理，對您的睡眠產生不利的影響。」 美國國家睡眠基金會指出，在睡覺之前看電視、滑手機、使用平板電腦、筆記型電腦或其他電子設備，除了抑制褪黑激素的分泌外，還會延遲我們體內的生理時鐘，導致令人難以入睡。 這主要是因為這些電子設備發出短波長的人造藍光，促使該入睡的人，反而提高警覺性。因此，晚上使用 3C 電子產品越多的人，就會越難以入睡或熟睡，結果失去了隔日起床後該有的警覺性。久而久之，這些負面效應會逐漸加劇，最終導致嚴重的慢性失眠。

其實，眾多文獻也指出，孩童睡前使用電子產品，容易出現以下現象:

一、 睡眠時數變少，白天打瞌睡變多。

二、 臥室內裝有電視機，睡覺時間較晚，較難入睡，且睡眠時間較短。

三、 熄燈後仍在發送簡訊或電子郵件，白天嗜睡情況大增，即使每週只有一次亦然。

四、 使用電腦做作業的負擔增加，難以入眠的問題更加嚴重。

五、 功課要求、社交需求及娛樂消遣等，都誘發更多夜間使用電子產品的時間。

照理來說，小孩子與大人不同，通常是一躺下來就睡著，完全沒必要數羊。原因很簡單，小孩子分泌褪黑激素的速度既快又量多，根本不用煩惱失眠問題。但隨著數位產品越來越普及後，如今失眠已不再是老年人的專利，許多年輕人或國高中生也都出現睡眠不足的情況。

由於達不到基本的睡眠要求，許多莘莘學子除了面臨長不高、容易肥胖等問題外，就連學習力、創造力及情緒管理，也都受到了影響。因此，瞭解夜間光線對睡眠的影響，是協助家 長解決孩子使用數位產品難題的第一步。

接著，為全家人啟動「數位宵禁」。無論是大人或小孩，只要「宵禁」時間一到，就馬上停止使用所有的電子設備， 這點很重要。根據美國國家睡眠基金會建議，可以嘗試在晚 上睡前 30 分鐘、1 小時或 2 小時前，設定「宵禁」時間。雖然「宵禁」時間越早越好，但最後還是得依各個家庭實際運 作狀況而定。 以我自身經驗為例，自從開始體認到 3C 產品螢幕發出的 藍光既傷眼又傷身後，我除了會調低螢幕的亮度外，也會調減 螢幕設定的藍光。更重要的是，睡前不用 3C 電子產品，成為我一覺到天亮的最佳良方。

(本文摘自周卓煇著《擁抱暗黑：光電學家教你健康好眠的實用手冊》，商周出版提供)

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