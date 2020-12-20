孫子兵法應用》比起強者 「無形者」更能倖存

無法因應變化的組織 終將滅亡

戰場上的情勢，在眨眼間即風雲變色。指揮官得看清變化，瞬間判斷該如何部署兵力。

「故兵無常勢，水無常形，能因敵變化而取勝者，謂之神。」（虛實篇）

陣勢不會有固定的形式，唯有因應敵情隨時變化而獲得勝利者，才稱得上用兵如神。

商業的世界同樣以前所未有的速度，分分秒秒變化不息。進入數位時代後，技術越來越進步，IoT（物聯網）、AI（人工智慧）等科技誕生，不少熱銷商品轉眼間便可能遭到淘汰。

拿數位化革命來說吧。以往享受音樂的主流方式，不外乎使用唱機播放黑膠唱片，然而數位化的過程中，CD問世，黑膠唱片漸漸失去主流地位。如今使用者更可以直接從網路上聆聽樂曲，所以CD也漸漸式微。

甚至有些企業來不及搭上數位化浪潮，因而退出市場。

例如數位相機發明後，傳統相機底片也漸漸從店面消失。許多跟不上時代變化的底片廠商一一殞落，例如美國伊士曼柯達公司最後便淪落到破產的結局。

至於日本最大的底片商富士底片則成功轉型，將主力商品從相機底片轉移到醫療影像與內視鏡等領域。

業界第二大的柯尼卡（今柯尼卡美能達），也成功將主要產品轉移到多元印刷系統上。

在這個變動劇烈的時代，必須具備「敏銳察覺時代動向，並順勢改變自己」的能力。

因此，整個組織與個人的思維都必須保持良好彈性，這就是孫子提及的「無形」。

「組織僵化、經營者和管理者對情報敏感度下降、不懂得挑戰求進步的公司，到頭來只有走上滅絕一途。唯有不斷隨著環境改變自己，時時重生的公司，才能存活下來。」

(本文摘自安恒理著《假如孫子是現代上班族》，今周刊提供)

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