冬至吃「黑食」補腎氣抗嚴寒

冬至，時值陽曆12月22日或23日。冬至是個非常重要的節氣，也是一個很重要的節日。

冬至的由來和曆法有著直接的關係。古有「斗指戊，斯時陰氣始至明，陽氣之至，日行南至，北半球晝最短，夜最長也」之說，這段經文從陰陽學觀點闡述了冬至的到來是陰氣盛極而衰，陽氣開始萌芽的時候。

冬至養生之飲食調理

冬至數九吃「黑食」

冬至時天氣已經極為寒冷。根據中醫學「五行學說」和「天人相應」觀點，在這樣的天氣裡，宜多吃黑色食品。因為在嚴寒的日子裡，食用黑色食品正符合傳統養生學的「天時」、「地利」與「人和」原則。

在與人體五臟配屬中，內合於腎，在與自然界五色配屬中，則歸於黑，腎與冬相應，黑色入腎。現代營養學家也指出，食品的顏色與其營養關係極為密切。隨著食品的天然顏色由淺變深，其營養成分也就越豐富。故黑色食品可補養腎氣，以抗嚴寒。如黑米可益中補虛、健脾暖肝；黑豆、黑芝麻中的營養素可降低膽固醇，有助於維護正常血液循環；黑木耳中豐富的鐵質可改善貧血怕冷症狀；海帶、紫菜、髮菜富含褐藻膠、碘、鈣等成分，有助於軟化血管，改善血液循環及促進甲狀腺激素的合成與分泌，從而利於抗寒。

同時，與其他一些溫腎壯陽食品不同的是，黑米、黑豆、黑芝麻等黑色食品不僅營養豐富，為諸多食品之冠，而且大多性味平和，補而不膩，食而不燥，對腎氣漸衰、體弱多病的老人，冬季怕冷、陽氣不足的婦女，以及正處在成長發育階段、腎氣不足的少兒格外有益。

冬天吃出一份美麗

冬天是女人休養生息的季節。女人以血為本、陰中含陽，細膩的皮膚、豐滿的身材都離不開良好的營養。但是在寒冬，陰氣盛於外，真陽藏於內，陰氣封殺、衛陽遏阻，最容易導致人體氣血運行不暢、新陳代謝減緩、營養不良，而且由於冬季天氣乾燥，汗液和油脂分泌功能抑制，皮膚缺水少油，失於滋潤，出現乾燥、皺紋，甚至發生皸裂。因此，隨著寒冬的到來，女人必須更加善待自我，合理調整飲食，在吃出一份健康的同時，吃出一份美麗來。

冬季氣候寒冷乾燥，要想吃出水嫩皮膚，可以選擇食用蜂蜜、豬皮和黑芝麻。

蜂蜜

蜂蜜中含有各類豐富的生物活性物質，能改善皮膚的營養，有效緩解冬季皮膚乾燥缺水少油的狀況，使皮膚在乾燥的冬季裡依然保持細嫩光滑。而且蜂蜜中還含有鋅、鐵、鈣、鎂、鉀等多種為人體健康美容所必需的微量元素，因此，經常食用蜂蜜可使人面如桃花。

豬皮

《神農本草經》稱豬皮能「和血脈、潤肌膚」。現代研究發現，豬皮中含有大量維持皮膚儲水功能所需的膠原蛋白和硬化蛋白。常食豬皮能增加蛋白質的攝取量，防止皮膚缺水，保護皮膚的彈性，預防皮膚鬆弛和皺紋的出現。

黑芝麻

黑芝麻中含有豐富的胱胺酸和維他命B、E，可增加皮脂分泌，改善皮膚彈性，保持皮膚細膩。芝麻中含有豐富的維他命E、不飽和脂肪酸，能滋補養顏、延緩衰老。

冬至養生之起居宜忌

冬季著裝美麗莫「凍人」

既然冬季要藏，那就一定要藏得澈底，可是由於愛美心理，一些女士不但不「藏」，反而還露不少。為了使自己保持女性的魅力和線條美，在隆冬季節，她們常常著裝偏少，甚至穿裙子過冬。這一習慣對人的健康是十分不利的。

在寒冷潮溼的冬季穿裙裝，雙腿會出現發涼、麻木、痠痛等症狀。尤其是那些皮下脂肪偏少的女性朋友，更容易被寒冷空氣侵襲，引發關節疾病。腿部受到寒冷空氣刺激後，下肢血管就會收縮，造成表皮血流不暢，脂肪細胞發生變化，大腿部位的皮下脂肪組織容易出現一個或多個杏核大小硬塊。硬塊的表皮呈紫紅色，摸上去較硬，有痛癢的感覺，嚴重時還出現皮膚潰爛。這就是醫學上所說的「寒冷性脂肪組織炎」。此外，女性下體長期遭受寒冷空氣侵襲後，還容易引發一些婦科疾病。

因此，冬季著裝應以健康第一，美麗第二。在寒冬季節一定要謹慎穿裙裝，同時注意衣褲穿著要寬鬆暖和，使皮膚免受寒冷和刺激。 對於一些因熱愛裙裝而已經患上疾病的人，建議馬上去醫院就診，以免貽誤了治療時機。

冷水洗臉溫水刷牙

在寒冬的清晨，許多人都喜歡用熱水洗漱，認為可以增加體溫幫助驅寒。但是俗話說：「冷水洗臉，美容保健」、「溫水刷牙，牙齒喜歡」，其實，冷水洗臉、溫水刷牙對健康更為有益。

冬天時堅持用冷水洗臉，可改善臉部血液循環、改善皮膚組織的營養，增強皮膚彈性，減緩或消除面部的皺紋，對大腦神經還有興奮作用，從而使人頭腦清醒、精神振奮、視力加強。但冷水溫度不能太低，以略高於10℃為宜。

用溫水刷牙同樣也好處多多。經常給牙齒驟冷驟熱的刺激，長久會引起牙髓出血和痙攣，甚至導致牙周炎、牙齦炎、口腔潰瘍等病症。一些醫學專家對牙齒生態的調查研究顯示，刷牙的水溫在35℃～36℃最為適宜。用35℃～36℃的溫水漱口，不僅會讓人感到清爽、舒服，還有利於清除齒縫內的食物殘渣和細菌，達到護牙潔齒、減少口腔疾病的目的。

冬至養生之防病抗病

寒冬謹防心肌梗死

每年的12月份至次年2月份，是心肌梗死發生率最高的時期，特別是在連續低溫、陰雨綿綿和大風的天氣，急性心梗發生率更是顯著增高。這是因為寒冷刺激人體的交感神經，引起血管收縮，並使血液黏稠度增高，導致血栓形成，阻塞冠狀血管。病變的冠狀動脈遇冷收縮，致使血管閉塞，導致心肌缺血缺氧，從而誘發心絞痛，重者發生心肌梗塞。

因此，寒冬時期，人們在日常生活中需要多方面的注意，以防心肌梗塞的發生。

1.當心氣候變化

在嚴寒或強冷空氣影響下，冠狀動脈會發生痙攣並繼發血栓，而引起急性心肌梗死。所以當天氣急劇變化時，冠心病患者要注意及時保暖，或適當加服硝酸甘油類擴冠藥物進行保護。

2.切忌暴飲暴食

暴飲暴食會加重心肌耗氧，並使血液中糖、脂肪含量增高，血液黏稠度增加，容易導致冠狀動脈阻塞，由此加重或誘發心肌梗死。

3.謹慎洗澡

洗澡時水溫最好與體溫相當，水溫太熱會使皮膚血管明顯擴張，大量血液流向體表，可造成心腦缺血。洗澡時間不宜過長，洗澡間一般密閉悶熱，在這樣的環境中人體的代謝率較高，極易缺氧、疲勞，老年冠心病患者更應當注意。

4.不要搬抬重物

搬抬重物時必然彎腰屏氣，這對呼吸、循環系統的影響非常大，是老年冠心患者誘發心肌梗死的常見原因。

此外，老年人還要定期進行心血管系統體檢，在醫生指導下選用溶栓、降脂、擴血管和防心肌缺血、缺氧的藥物，避免心肌梗塞的發生。

體虛不要隨便進補

冬季，當一些人出現疲勞、倦怠、氣短、汗多等症狀，覺得自己身體太虛時，就會根據古人「春夏養陽，秋冬養陰」的養生原則，主動服用一些補藥來補養身體。但是有不少人在服了補藥後，卻出現腹脹、頭暈、流鼻血、大便祕結等不適現象。這說明，冬天體虛不能隨便進補。

的確，補藥是用於治療各種虛症的滋補藥，可以改善機體功能，增強人的體質，但是補藥種類多樣，有補血、補氣、補陰、補陽等多種不同的功效。服用補藥，只有補得對路，才能補得有效。而且俗話說，「是藥三分毒」，補藥也一樣。不管是多好的藥，如果服用不合理、不適宜，不僅達不到補養身體的目的，還會出現適得其反的結果。因此，補藥不能亂服，在服用補藥前，必須先弄清自己「虛」的性質，以便對症下藥。

此外，服用補藥的量也需適度，如果服用的補藥超過了人體胃腸的消化、吸收能力，就會出現「補」得過盛，導致「上火」。

關節疼痛不多飲酒

冬天氣候寒冷，容易導致關節屈伸不利。有些老年人，甚至年輕人，常會感覺關節疼痛。寒冷會格外加重骨關節炎患者的疼痛症狀，嚴重損害患者生活品質；寒冬時，一些患有關節炎的患者認為喝酒是個很不錯的保健方法，一則可以驅除寒冷，二則可以活血利關節。然而事實並非如此。實際上，喝酒並不能減輕關節疼痛，反易加速鈣質流失。酒的主要成分是乙醇，它產生的熱量很有限，人們喝酒後有體溫上升的感覺，這是由於交感神經興奮，加速了機體的代謝，放出了能量。但這是短暫的，隨著血管擴張，熱量大量丟失後，反而會讓人感到寒冷。而且長期飲酒還會加速骨鈣的流失，導致腳軟無力，關節不利，腰背疼痛。 因此，在冬天，關節疼痛的患者不應將飲酒視為一種保健方式。要緩解病痛，除了進行正常的治療外，還應攝取足夠的營養物質，充分日照，適當運動，以不感到疲勞為度。

冬至養生之精神調養

冬至宜靜神少慮

中醫把人的心理活動稱之為「神明」，與自然界的太陽相應。太陽之所以能永放光芒，是因為遵循了生、長、收、藏的四時節律。人的精神活動也應隨著四時節律的變化而變化。冬至時分，生命活動開始由盛轉衰，由動轉靜。此時在精神調養方面，應做到靜神少慮，以保證春來時有旺盛的精力，達到延年益壽的目的。

靜神少慮，也就是最好什麼都不想，即使在想著什麼，也不要到處宣揚，應該把一切心事都藏起來。這也是冬季「藏精」的內容之一。如果冬天想的事情多了，勞心勞神，到了春天就會引起神經衰弱、記憶力下降、腦功能減退等一系列精神方面的疾病。因此，冬至養藏之時，應靜神少慮，以保精養神。《素問·四氣調神大論》指出：「使志若伏若匿，若有私意，若已有得。」就是要人們避免各種干擾刺激，不為瑣事勞神，淡泊寧靜，含而不露，祕而不宣，給人恬淡之美。

靜坐定心養生法

冬天養生之精神調養講究靜心養神，但是當今時代，是一個凡事講求效率的時代，面對快速的生活節奏，現代人承受著無形的生活壓力及困擾，身心容易產生焦慮感，很難把心靜下來。

對於忙碌的現代人來說，靜坐養生法不失為一個定心的好方法。即每天選擇一個寧靜的環境，穿著寬鬆的衣服，盤腿坐下，然後調息，靜坐幾分鐘。 調息，就是讓呼吸由粗重轉為和緩細微。平穩的呼吸，是讓身體、心靈平靜的關鍵之一。靜坐養生法對於安定心神、消除緊張、降低生活的壓力都大有裨益。

清代養生家曹庭棟記載了靜坐的方式：「平居無事時，入室默坐，常以目視鼻，以鼻對臍，調勻呼吸，毋間斷，毋矜持，降心火入於氣海，自覺便身和暢。」明代醫學家龔居中在《紅爐點雪》中談到靜坐之功時說：「遇閒暇則入室盤膝靜坐，心無雜想，一念視中……久久行之，百病不生。」

清心寡欲，寵辱不驚

嚴寒的冬季，寒風凜冽，萬物凋零，陽氣衰微，陰氣盛極，人體的新陳代謝也處於相對緩慢的程度，人容易情緒低沉，因此，冬季養生，要著眼於「藏」。具體到人體的精神活動，就是說人們冬季要學會調養情緒，把神藏於內。要使「神藏於內」，就要加強道德修養，做到清心寡欲，寵辱不驚。

清心寡欲，就是要節制對私欲和名利的奢望。古人云：「酒色財氣四道牆，人人都在裡邊藏，若能跳出牆外去，不是神仙也壽長。」不良的欲望和心理均會導致人體氣機失常，而氣機失常將導致人體生命活動的受損。清心寡欲則可減輕不必要的思想負擔，使人變得心地坦然，心情舒暢，從而促進身心健康。 寵辱不驚，就是以一種得意淡然、失意泰然的超然態度看待任何事物，做到一切都順其自然。這種平和的心理狀態能將人體血液流量和神經細胞的興奮度調至最佳狀態，並使一切苦悶的情緒一掃而空，從而達到無憂無愁、身心健康的目的。

(本文摘自許承翰著《跟著節氣養生： 夏天做空氣浴，秋天洗冷水澡……顛覆想像的四季養生！零成本的自然保健法 》，崧燁文化提供)

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