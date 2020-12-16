這些算「好」工作嗎？專家破解4大迷思

真實世界中的工作，比許多職場書籍所介紹的更加不可預測。

「多就是好。」

「每個人都有天職。」

「說它是工作，這是有原因的。」

這些話聽起來很耳熟嗎？在日常生活中，我們會接收到無數關於「好」工作和生活的訊息轟炸，這只是其中的一小部分。但由於我們有很多人都對星期一早上的到來感到畏懼，所以， 或許我們一直以來所學到的都是錯的。

你也許知道一份「好」工作該怎麼做，只是在做的時候仍然感到痛苦，心裡想著：「就只是這樣嗎？」這讓我們陷入一個惡性循環，渴望獲得更多（更高的薪水、更負盛名的職位、更大的房子和更好的車子），然後犧牲其他的需求做為代價，結果使我們變得更不滿足。我懂，因為我就是這麼走過來的。

我的故事並不特別。我二十多歲的時光，都花在追逐人們灌輸的工作迷思，而不是我真正認為有價值的事。如果我碰巧達成任何傳統上所謂的職業里程碑，像是獲得豐厚的獎金、不錯的加薪和晉升，我的臉上會燦笑幾個星期，縱情於杯觥交錯的盛宴，周旋於成功人士之間。

但很快地，生活會再度恢復正常―這意味著我得重新開始忍受工作的折磨，擔心下一次績效考核，而不是解決一些更重要的問題……例如，首先，為什麼我工作這麼努力？

問題是，我在完全沒搞懂的情況下，去認同許多有關成功事業的謬論。雖然我最終意識到自己的錯誤，但由於我犯了以新迷思來取代舊迷思的錯誤，我得要辛苦地努力修正自己的工作狀況。這些迷思的內容看似彼此相互矛盾，但卻都具有一個共同的基本定調，那就是：快樂和金錢無法兼得。如今我才知道還有更好的想法。

讓我們一起來破解這些讓我在職業生涯中躊躇不前的迷思，它們可能也是阻礙你找到正確的道路。

「工作完全是為了金錢和名望」

我記得小學三年級時，有同學問我父親的職位頭銜是什麼，賺多少錢。不幸的是，當年的職場並不流行所謂的親子日， 我從沒去過父親的公司，所以我不知道。更何況當時的我，只顧著整理收藏的棒球卡，對這種路人甲的事根本不關心。但那次與同學的互動經驗，讓我留下了金錢和名望，是職業中最重要的印象。

當然了，這麼想也沒錯。錢很重要，畢竟我們都需要一些現金來支付我們的生活費用，想要錢也不是壞事。正如商業理論家克雷頓‧克里斯汀生（Clayton Christensen）在著作《你要如何衡量你的人生》（How Will You Measure Your Life）中所解釋的，「重點不是金錢讓你工作起來不快樂，真的不是這樣。問題的根源， 在於當個人的生活基本需求獲得保障後，追求賺更多錢的欲望成了人生的首要目標，超越了其他的一切。」

克里斯汀生所描述的情形，正是我年輕時擔任銀行家所經歷的。那幾年，我錯誤地以為，如果薪水和獎金沒有讓我有百萬富翁的感覺，那我就要更努力工作，獲得更高的薪酬。但實際上，我玩起了一場註定失敗的遊戲，陷入多就是好的陷阱。在那之後的幾年裡，我看到許多客戶也犯下同樣的錯誤。

那麼，真正使人們快樂的是什麼呢？最著名的理論之一來自美國心理學家亞伯拉罕．馬斯洛（Abraham Maslow）在1943 年所提出的，所有人全部都有特定的需求，這些需求可以金字塔形的五個層級來描述（見圖2.1）。

圖／新樂園提供

當一個人基本需求得到了滿足，會繼續往金字塔更高層級的需求前進―包括愛、名望和自我實現。儘管隨後有其他許多關於人類需求和快樂的研究，但大致所得的結論相同：僅解決安全和財務問題，無法得到自我實現。這便是產生空虛感「就只是這樣嗎？」的原因， 覺得自己像隻倉鼠一樣不停跑轉輪。

即使在投資銀行工作時期，一遍又一遍體會到這種空虛的感覺，我仍然害怕有所改變，因為我認為這就像自願認輸、放棄―違背我所知關於成功和快樂的一切。事實上，如果不是因為改變就發生在自己身上，我可能永遠不會願意改變自己的道路：在這一行裡工作了七年，一步步爬上公司高層之後，一次大規模裁員讓我意外失去了工作。

雖然這種突發事件讓人恐懼又不舒服，但也給了我時間和空間，重新定義一份好工作對我來說的意義是什麼。在女友（現任妻子）和朋友的鼓勵下，我逐漸能夠改變心態，降低金錢和名望的優先地位，不再認為那是工作最重要的部分。結果，我終於轉換成另一種更符合個人世界觀的工作，同時又增加了個人理財方面的副業，滿足我企業家的本性。

現在，每當需要做出職涯上的重大決定時，我都會在腦海中播放電影《魔球》（Moneyball）中的一個片段，提醒自己在銀行業中學到的知識。電影裡有個場景，是布萊德．彼特飾演的棒球隊經理比利．比恩（Billy Beane）說：「在我生命中曾經以金錢為優先做過一個決定，我發誓永遠不會再做同樣的事。」是的，布萊德．彼特，我深有同感。

「工作的目標是一步步在公司往上爬」

在我的職業生涯早期，我相信職業是線性的―意思是說，你在初階職位盡忠職守，磨練自己的技能，最後逐步晉升至高位。聽起來很合邏輯，對吧？畢竟人人都說，工作的目標是一步步爬上公司層峰。

我把早我幾年進公司的同事，視為未來發展的模範，認為我的薪酬待遇和生活程度將遵循他們的步伐。以金融術語來說，我試圖用過去的表現來預測未來的結果，但這不能保證我們生活中的任何方面（包括職業生涯）。

但我意識到，這樣的設想和許多大學剛畢業的專業人士沒兩樣。即使我們預期職業應該是線性發展，但通常不會如此― 也不應該是這樣。實際上，從職業中獲得最大利益的人，通常所走的路徑看起來會比較像之字形，而不是直線。他們的職業發展可能包括暫休、轉行、降級甚至是接受減薪……這些過程促使人們能夠發展技能，更加了解自己的興趣，提高職業滿意度。

以《紐約時報》派駐最高法院記者亞當．利普塔克（Adam Liptak）為例。利普塔克超過三十年的傑出職業生涯一直是線性的。自法學院畢業後，他到一間頂級律師事務所擔任了四年訴訟律師。但是利普塔克並沒有選擇走一條成為律師事務所合夥人的傳統道路，他決定選擇一條不同的路，轉職為企業內部的法務人員，最後成為一名法律記者。若當初利普塔克自我限制，只選擇能夠獲得更多薪水、更高職位的道路，或傳統上外界所認為的「好」工作，他的事業就會截然不同，他也可能覺得沒有那麼滿足。

「我每次轉換職業，薪資都被降級，但每換一個工作，我都變得更加滿足，獲得的快樂也比前一個工作更多，」利普塔克說，「我想，從純財務角度來看，我做的選擇很愚蠢。但生活並非單純是經濟。」

利普塔克的故事告訴我們，真實世界中的工作，比許多職場書籍所介紹的更加不可預測。你不需要每年都加薪或晉升。事實上，這麼做，反而等於畫地自限，阻礙你原本可以抓住的機會，使你無法獲得更高的職業滿意度。

如果放開心胸，接受不遵循傳統路徑的機會，也許暫時要接受較低的薪資。但是，如果有足夠的財務跑道，你便可實行， 轉換工作―讓你找到熱愛的工作，也很可能增加你的長期職業收入。

「每個人都有一份天職」

另一種迷思是：每個人都有一份真正的天職，這種說法很危險。在我二十多歲的時候，曾隨意查看其他一些不屬於金融界範疇的職位，許多職位聽起來很有趣，但不能說那是什麼「天職的召喚」。因此我便停止了探索―放棄了那些現在回想起來，原本可以幫助我了解自己職業道路的選擇。

不單是我，天職的迷思經常引導人們前去尋寶，試圖找到「命中注定」―一種實際上並不存在的理想工作。真相是， 人們可能在自己的一生中，甚至是在當下，同時具備各種不同的熱情，想要去追尋。

暢銷書作家兼葛萊美獎製片人得主―卡比爾‧賽加爾（Kabir Sehgal）就是這樣的人。賽加爾並沒有大海撈針，而是同時從事四種不同的工作。他經常會將許多傳統職業（包括海軍軍官、投資銀行家和公司策略家）與創造性的工作相結合，例如寫書、創作和製作音樂。

「兩種職業勝過一種，」賽加爾說。「從事兩種職業，使你能夠發揮自己的好奇心，內心會感到更加充實。我發現，相較於只做一份職業，兩份職業你可能會做得更好。」

雖然你不必為了跟上賽加爾的步伐而多找三份工作，但你也不必為了找到能夠滿足你所有需求的工作而感到壓力。這就是為什麼在本書後面，我們將用整整一章專門介紹如何進行副業。

「做你所愛」

我們都聽過這樣的話：「做自己喜歡做的事，你的生命就永遠沒有一天是在工作的。」這個迷思可能造成人們會去從事符合自己興趣的職業，而沒有考慮其他財務和生活方式的需求與價值觀。失去銀行工作之後，我也曾經迷惘，想知道是否需要在財務與生活兩個優先事項之間進行選擇。但正如我的故事所顯示，只要你願意採用創新的方式，將自己的所愛融入工作， 就可以在職業興趣和生活方式需求之間取得平衡。

個人理財專家史蒂芬妮．歐康諾（Stefanie O’Connell）是《破產人生真美麗》（_e Broke and Beautiful Life）一書作者，在我的業界，她是另一位能夠跳脫思維框架，實現個人事業和財務目標的人。從小到大，歐康諾一直夢想能在百老匯演出。因此她從紐約大學畢業後，便懷抱熱情，追求自己的夢想，多年來，到處尋找機會。最後她找到一齣數百萬美元預算的音樂劇的工作，預計在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）演出，這簡直就是她夢寐以求的工作。唯一的問題是，她每個月的收入只有1600 美元。任何熟知紐約市房地產的人都知道，僅僅是房租就能很快吃掉她的所有收入。

「我一直在做自己喜歡的事，但卻犧牲了生活中的許多其他面向，」歐康諾說。「我放棄了一切，從基本的財務保障，到與親朋好友千載難逢的慶祝活動。」

對歐康諾而言，經過最終權衡，她認為根本不值得―但這並不意味著她願意接受一份沒有成就感的工作。藉由個人理財業務，歐康諾仍運用自己的公關演說技巧，定期為公司和其他團體代言。她也繼續表演的副業。

「我目前的設定，使我能夠創造所需的財務穩定性，同時過著自己想要的生活，」歐康諾解釋。「不但可以根據自己的情況，靈活調節演出活動，並且終於能夠騰出時間去做自己關心的其他事情，例如旅行，與親朋好友共度時光。」

歐康諾的故事告訴我們，即使並非從事「夢寐以求的工作」，你仍可以熱愛自己的事業。事實上，敞開心胸，接納其他可以實現個人愛好的方式，你經常可以發現更大的財務穩定性和整體快樂程度。

(本文摘自羅傑．馬、珍．羅伯茲．馬著《財務自由實踐版：打造財務跑道，月光族、小資族也能過自己想要的生活》，新樂園出版提供)

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