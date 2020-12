這些算「好」工作嗎？專家破解4大迷思

真實世界中的工作,比許多職場書籍所介紹的更加不可預測。

「多就是好。」

「每個人都有天職。」

「說它是工作,這是有原因的。」

這些話聽起來很耳熟嗎?在日常生活中,我們會接收到無數關於「好」工作和生活的訊息轟炸,這只是其中的一小部分。但由於我們有很多人都對星期一早上的到來感到畏懼,所以, 或許我們一直以來所學到的都是錯的。

你也許知道一份「好」工作該怎麼做,只是在做的時候仍然感到痛苦,心裡想著:「就只是這樣嗎?」這讓我們陷入一個惡性循環,渴望獲得更多(更高的薪水、更負盛名的職位、更大的房子和更好的車子),然後犧牲其他的需求做為代價,結果使我們變得更不滿足。我懂,因為我就是這麼走過來的。

我的故事並不特別。我二十多歲的時光,都花在追逐人們灌輸的工作迷思,而不是我真正認為有價值的事。如果我碰巧達成任何傳統上所謂的職業里程碑,像是獲得豐厚的獎金、不錯的加薪和晉升,我的臉上會燦笑幾個星期,縱情於杯觥交錯的盛宴,周旋於成功人士之間。

但很快地,生活會再度恢復正常―這意味著我得重新開始忍受工作的折磨,擔心下一次績效考核,而不是解決一些更重要的問題……例如,首先,為什麼我工作這麼努力?

問題是,我在完全沒搞懂的情況下,去認同許多有關成功事業的謬論。雖然我最終意識到自己的錯誤,但由於我犯了以新迷思來取代舊迷思的錯誤,我得要辛苦地努力修正自己的工作狀況。這些迷思的內容看似彼此相互矛盾,但卻都具有一個共同的基本定調,那就是:快樂和金錢無法兼得。如今我才知道還有更好的想法。

讓我們一起來破解這些讓我在職業生涯中躊躇不前的迷思,它們可能也是阻礙你找到正確的道路。

「工作完全是為了金錢和名望」

我記得小學三年級時,有同學問我父親的職位頭銜是什麼,賺多少錢。不幸的是,當年的職場並不流行所謂的親子日, 我從沒去過父親的公司,所以我不知道。更何況當時的我,只顧著整理收藏的棒球卡,對這種路人甲的事根本不關心。但那次與同學的互動經驗,讓我留下了金錢和名望,是職業中最重要的印象。

當然了,這麼想也沒錯。錢很重要,畢竟我們都需要一些現金來支付我們的生活費用,想要錢也不是壞事。正如商業理論家克雷頓‧克里斯汀生(Clayton Christensen)在著作《你要如何衡量你的人生》(How Will You Measure Your Life)中所解釋的,「重點不是金錢讓你工作起來不快樂,真的不是這樣。問題的根源, 在於當個人的生活基本需求獲得保障後,追求賺更多錢的欲望成了人生的首要目標,超越了其他的一切。」

克里斯汀生所描述的情形,正是我年輕時擔任銀行家所經歷的。那幾年,我錯誤地以為,如果薪水和獎金沒有讓我有百萬富翁的感覺,那我就要更努力工作,獲得更高的薪酬。但實際上,我玩起了一場註定失敗的遊戲,陷入多就是好的陷阱。在那之後的幾年裡,我看到許多客戶也犯下同樣的錯誤。

那麼,真正使人們快樂的是什麼呢?最著名的理論之一來自美國心理學家亞伯拉罕.馬斯洛(Abraham Maslow)在1943 年所提出的,所有人全部都有特定的需求,這些需求可以金字塔形的五個層級來描述(見圖2.1)。

圖/新樂園提供

當一個人基本需求得到了滿足,會繼續往金字塔更高層級的需求前進―包括愛、名望和自我實現。儘管隨後有其他許多關於人類需求和快樂的研究,但大致所得的結論相同:僅解決安全和財務問題,無法得到自我實現。這便是產生空虛感「就只是這樣嗎?」的原因, 覺得自己像隻倉鼠一樣不停跑轉輪。

即使在投資銀行工作時期,一遍又一遍體會到這種空虛的感覺,我仍然害怕有所改變,因為我認為這就像自願認輸、放棄―違背我所知關於成功和快樂的一切。事實上,如果不是因為改變就發生在自己身上,我可能永遠不會願意改變自己的道路:在這一行裡工作了七年,一步步爬上公司高層之後,一次大規模裁員讓我意外失去了工作。

雖然這種突發事件讓人恐懼又不舒服,但也給了我時間和空間,重新定義一份好工作對我來說的意義是什麼。在女友(現任妻子)和朋友的鼓勵下,我逐漸能夠改變心態,降低金錢和名望的優先地位,不再認為那是工作最重要的部分。結果,我終於轉換成另一種更符合個人世界觀的工作,同時又增加了個人理財方面的副業,滿足我企業家的本性。

現在,每當需要做出職涯上的重大決定時,我都會在腦海中播放電影《魔球》(Moneyball)中的一個片段,提醒自己在銀行業中學到的知識。電影裡有個場景,是布萊德.彼特飾演的棒球隊經理比利.比恩(Billy Beane)說:「在我生命中曾經以金錢為優先做過一個決定,我發誓永遠不會再做同樣的事。」是的,布萊德.彼特,我深有同感。

「工作的目標是一步步在公司往上爬」

在我的職業生涯早期,我相信職業是線性的―意思是說,你在初階職位盡忠職守,磨練自己的技能,最後逐步晉升至高位。聽起來很合邏輯,對吧?畢竟人人都說,工作的目標是一步步爬上公司層峰。

我把早我幾年進公司的同事,視為未來發展的模範,認為我的薪酬待遇和生活程度將遵循他們的步伐。以金融術語來說,我試圖用過去的表現來預測未來的結果,但這不能保證我們生活中的任何方面(包括職業生涯)。

但我意識到,這樣的設想和許多大學剛畢業的專業人士沒兩樣。即使我們預期職業應該是線性發展,但通常不會如此― 也不應該是這樣。實際上,從職業中獲得最大利益的人,通常所走的路徑看起來會比較像之字形,而不是直線。他們的職業發展可能包括暫休、轉行、降級甚至是接受減薪……這些過程促使人們能夠發展技能,更加了解自己的興趣,提高職業滿意度。

以《紐約時報》派駐最高法院記者亞當.利普塔克(Adam Liptak)為例。利普塔克超過三十年的傑出職業生涯一直是線性的。自法學院畢業後,他到一間頂級律師事務所擔任了四年訴訟律師。但是利普塔克並沒有選擇走一條成為律師事務所合夥人的傳統道路,他決定選擇一條不同的路,轉職為企業內部的法務人員,最後成為一名法律記者。若當初利普塔克自我限制,只選擇能夠獲得更多薪水、更高職位的道路,或傳統上外界所認為的「好」工作,他的事業就會截然不同,他也可能覺得沒有那麼滿足。

「我每次轉換職業,薪資都被降級,但每換一個工作,我都變得更加滿足,獲得的快樂也比前一個工作更多,」利普塔克說,「我想,從純財務角度來看,我做的選擇很愚蠢。但生活並非單純是經濟。」

利普塔克的故事告訴我們,真實世界中的工作,比許多職場書籍所介紹的更加不可預測。你不需要每年都加薪或晉升。事實上,這麼做,反而等於畫地自限,阻礙你原本可以抓住的機會,使你無法獲得更高的職業滿意度。

如果放開心胸,接受不遵循傳統路徑的機會,也許暫時要接受較低的薪資。但是,如果有足夠的財務跑道,你便可實行, 轉換工作―讓你找到熱愛的工作,也很可能增加你的長期職業收入。

「每個人都有一份天職」

另一種迷思是:每個人都有一份真正的天職,這種說法很危險。在我二十多歲的時候,曾隨意查看其他一些不屬於金融界範疇的職位,許多職位聽起來很有趣,但不能說那是什麼「天職的召喚」。因此我便停止了探索―放棄了那些現在回想起來,原本可以幫助我了解自己職業道路的選擇。

不單是我,天職的迷思經常引導人們前去尋寶,試圖找到「命中注定」―一種實際上並不存在的理想工作。真相是, 人們可能在自己的一生中,甚至是在當下,同時具備各種不同的熱情,想要去追尋。

暢銷書作家兼葛萊美獎製片人得主―卡比爾‧賽加爾(Kabir Sehgal)就是這樣的人。賽加爾並沒有大海撈針,而是同時從事四種不同的工作。他經常會將許多傳統職業(包括海軍軍官、投資銀行家和公司策略家)與創造性的工作相結合,例如寫書、創作和製作音樂。

「兩種職業勝過一種,」賽加爾說。「從事兩種職業,使你能夠發揮自己的好奇心,內心會感到更加充實。我發現,相較於只做一份職業,兩份職業你可能會做得更好。」

雖然你不必為了跟上賽加爾的步伐而多找三份工作,但你也不必為了找到能夠滿足你所有需求的工作而感到壓力。這就是為什麼在本書後面,我們將用整整一章專門介紹如何進行副業。

「做你所愛」

我們都聽過這樣的話:「做自己喜歡做的事,你的生命就永遠沒有一天是在工作的。」這個迷思可能造成人們會去從事符合自己興趣的職業,而沒有考慮其他財務和生活方式的需求與價值觀。失去銀行工作之後,我也曾經迷惘,想知道是否需要在財務與生活兩個優先事項之間進行選擇。但正如我的故事所顯示,只要你願意採用創新的方式,將自己的所愛融入工作, 就可以在職業興趣和生活方式需求之間取得平衡。

個人理財專家史蒂芬妮.歐康諾(Stefanie O’Connell)是《破產人生真美麗》(_e Broke and Beautiful Life)一書作者,在我的業界,她是另一位能夠跳脫思維框架,實現個人事業和財務目標的人。從小到大,歐康諾一直夢想能在百老匯演出。因此她從紐約大學畢業後,便懷抱熱情,追求自己的夢想,多年來,到處尋找機會。最後她找到一齣數百萬美元預算的音樂劇的工作,預計在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)演出,這簡直就是她夢寐以求的工作。唯一的問題是,她每個月的收入只有1600 美元。任何熟知紐約市房地產的人都知道,僅僅是房租就能很快吃掉她的所有收入。

「我一直在做自己喜歡的事,但卻犧牲了生活中的許多其他面向,」歐康諾說。「我放棄了一切,從基本的財務保障,到與親朋好友千載難逢的慶祝活動。」

對歐康諾而言,經過最終權衡,她認為根本不值得―但這並不意味著她願意接受一份沒有成就感的工作。藉由個人理財業務,歐康諾仍運用自己的公關演說技巧,定期為公司和其他團體代言。她也繼續表演的副業。

「我目前的設定,使我能夠創造所需的財務穩定性,同時過著自己想要的生活,」歐康諾解釋。「不但可以根據自己的情況,靈活調節演出活動,並且終於能夠騰出時間去做自己關心的其他事情,例如旅行,與親朋好友共度時光。」

歐康諾的故事告訴我們,即使並非從事「夢寐以求的工作」,你仍可以熱愛自己的事業。事實上,敞開心胸,接納其他可以實現個人愛好的方式,你經常可以發現更大的財務穩定性和整體快樂程度。

(本文摘自羅傑.馬、珍.羅伯茲.馬著《財務自由實踐版:打造財務跑道,月光族、小資族也能過自己想要的生活》,新樂園出版提供)

