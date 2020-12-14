為什麼我不存0050與0056

ETF也算是基金，因此跟基金一樣，需要付給基金公司、經理人的管理費、設備、行銷等費用，會從管理的總資金（淨值）中直接扣除，又稱為內扣費用。

你知道嗎？ETF有內扣費用成本

國內ETF與股票一樣，都在證券交易所進行買賣，交易時都會收取千分之1.425的手續費；而在賣出的時候，除了手續費之外，還會收取千分之3的證券交易稅。但ETF也算是基金，因此跟基金一樣，需要付給基金公司、經理人的管理費、設備、行銷等費用，會從管理的總資金（淨值）中直接扣除，又稱為內扣費用。

不推薦台灣50（0050）的理由

我之所以不推薦台灣50（0050），有以下兩個原因：

1 台灣50持股權重較不平均，單一檔台積電就占40%，績效受到單一持股的影響較大。我認為如果要買台灣50，倒不如直接買台積電，台積電比台灣50成分股中的四十九檔更具有長期的競爭力。

2 台灣50依市值高低挑選成分股，無法即時剔除虧損的公司，例如之前宏達電（2498）在2013年已發生虧損，但一直到2015年9月才被剔除。

不推薦台灣高股息（0056）的原因

根據以下兩個理由，我也不推薦投資人買進台灣高股息（0056）。

1 0056不一定發放股息

0056成分股的跌幅損失過大時會影響配息金額，甚至不配息。

簡單來說，只有當0056投資收益所得之現金股利、已實現的股票股利和資本利得（股價價差收益），高於已實現和未實現的資本損失（股價價差損失）並扣除一切費用後，剩下的才是可分配的收益，也就是餘額為正數才會配息，否則就會減少股息，甚至乾脆不配息。0056於2007年成立，2008年與2009年兩年無法配息、2013年與2017兩年配息不足1元。

台灣高股息ETF（0056）2007年至2020年配息與年平均殖利率

圖／今周刊提供

2 0056沒有考慮個股未來的成長

0056所謂的「高股息」，並不是全部都挑選每年穩定獲利且高配息的公司，而是在台灣50和中型100指數裡挑選股息殖利率最高的前三十檔股票，以股息殖利率為加權標準，因此很可能挑到一時缺貨、題材賺錢， 或是適逢景氣循環高點的股票， 如台化（1326）、福懋（1434）、豐興（2015）、大成鋼（2027）、國巨（2327）、南亞科（2408）及華新科（2492）皆為景氣循環股。

(本文摘自鄭廳宜著《養一檔會掙錢的股票》，今周刊提供)

延伸閱讀

20檔抱緊股 台股大跌我照賺

股海老牛：股災年年有 怎麼抱緊才會賺？

用黃綠紅海撈操作法挖起漲股