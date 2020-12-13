投資有風險 這些鐵齒事不能做

許多投資人擴張信用，利用融資買進股票，心存「一夜致富」的貪念，下場往往是面對股市在一夕之間豬羊變色的措手不及，不但賠光本金，還可能倒貼負債，務必引以為戒。

在學習如何獲利前，我更希望投資人先了解投資的風險和禁忌，以免還沒獲利就先被打臉。唯有正視風險，才能有效控管風險。

鐵齒的風險

金融商品特色之一，就是「漲時漲到投資人無法相信，跌時跌到投資人想要自殺」。投資人要永遠記住，金融商品隨時存在著意想不到的風險，要心存敬畏，絕對不能鐵齒。

之前有個很勁爆的投資故事：一位年輕人用0.025美元買了十口小輕原油期貨，一夜慘賠550萬元。他以為風險就只有0.025美元，絕對是一樁本輕利重的超划算交易，沒想到期貨價格居然出現負值，而且收盤價更是誇張的－37.63美元。

疫情持續在全球蔓延，導致石油需求大幅下降，造成油價崩跌，但期貨價格轉負，還是令人覺得匪夷所思。這則故事的背景就發生在2020年4月20日，5月份WTI*j原油期貨的價格在單日內暴跌，竟然跌至負值，單日跌幅逾306%，也讓投資人見證了歷史。這齣荒腔走板的戲碼，讓所有連接原油的金融商品災情慘重。

受到疫情拖累，2020年台股指數也上演雙殺的戲碼。首先殺多頭，台股指數在3月9日跌破年線11,078點後，呈現雪崩式暴跌，直接摜破十年線關卡，3月19日指數最低一度來到8,523點，期間並沒有出現投資人所預期的逃命B波*k，使得投資人損失慘重。

接下來殺空頭，台股指數來到最低8,523點後，上演大幅度V型反轉，期間同樣沒有出現投資人所預期的W型型態*l，這波台股指數在短短不到兩個月內，強勁反彈約3,000點，不少空頭在台股V型反轉過程中受重傷。

此外，美股在2020年2月底上演兩次下跌超過千點、最多跌掉五千點的歷史紀錄，3月9日再度演出觸發熔斷機制、暫停交易的現象，都是二十三年來首度出現。所以，要在市場存活，絕不能「鐵齒」。

j西德州中級原油（West Texas Intermediate），是國際石油市場的一種基準價格。

k指數或股價在暴跌趨勢中，可分為A、B、C波，A與C是下跌波，B波則是跌深反彈，所以在大跌中，要賣個好價格，就需賣在跌深反彈的B波，此波就被稱為逃命波。

l指數或股價跌到最低點後，指數或股價在上漲過程中，往往會再一次拉回修正，K線將形成兩個底部的型態，形狀如同英文的W。

融資斷頭的風險

德國股神科斯托蘭尼（André Kostolany）與日本股神是川銀藏不約而同給了投資人一則忠告─不要借錢投資股票。

投資人若想不被股票市場請出場，就得先學會不借錢投資股票。綜觀證券歷史，股災是投資人避不掉、且必須面對的課題，因此，進場前必先掌握資金風險控管的觀念。

簡單來說，絕對不要融資買股票，特別是在不確定因素可能降臨的時候。眼看當下許多投資人擴張信用，利用融資買進股票，心存「一夜致富」的貪念，下場往往是面對股市在一夕之間豬羊變色的措手不及，不但賠光本金，還可能倒貼負債，務必引以為戒。

股市中的四大禁忌

在股票市場，我有四件事情不做：

1. 往下攤平股價

2. 當沖

3. 操作台指期貨

4. 重壓個股

(本文摘自鄭廳宜著《養一檔會掙錢的股票》，今周刊提供)

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