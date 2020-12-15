年輕的時候多投資 利用槓桿買股票

在年輕的時候多投資，隨著年齡的增大，要逐漸減少投資的金額。

向來喜歡否定新事物的人，秉承一貫什麼都做不了的態度說，分散時間投資這種方法不可行，因為年輕人根本沒錢去投資。你因為沒錢就不能投資，這種觀點大錯特錯。人們買房時，一向都是手頭沒錢的時候就買入了。攢下了頭期款就去買下房子或者公寓，剩下90% 的尾款都得靠借入或者貸款。因為有房子做抵押，所以銀行等金融機構或者其他出借人一般願意給購房者貸款。

股票投資也一樣。你可以利用存款和貸款來超額投資，即投資額超過自己的總存款。聯邦法律有規定：貸款額不得超過你用於投資的金額。如果你有4千美元可以投資，那麼你就能貸款4 千美元，購買總價8 千美元的股票。這叫用保證金購買股票（buying stock on margin；也就是所謂的「融資買股票」）。

用融資購買股票增加了你的股票曝險部位，也提升了你投資的短期風險。這叫槓桿交易，因為就像阿基米德槓桿一樣，市場一點點的波動就能引起投資組合價值的巨大波動。3 如果你用5 萬美元的頭期款和45 萬美元的房屋分期貸款購買50萬美元的房子，你的槓桿比例就是10：1。房價升值10%，就表明你的權益增加100%（55萬房價－45萬分期貸款＝ 10萬美元）。當然，如果房價下跌10%，那麼你的投資就會賠得精光。槓桿比例越大，短期風險越高。

用融資購買股票，同樣也有槓桿效應。如果你用4千美元的保證金購買了8千美元的股票，當股價上漲10%到8千8百美元時，你用4千美元的投資，獲得了20% 的投資報酬。無論市場走高還是走低，你賺的和賠的錢都是市場（正負）報酬的兩倍。

我們並不是鼓勵大家承擔更高的風險去投資。恰恰相反，用融資購買股票，降低了投資的長期風險，因為這種投資方式使得你有能力將市場曝險部位，在更長的時間區間裡平均化。如果你25歲的時候去投資，有4 千美元的市場曝險部位；到65歲的時候，曝險部位增加到20萬美元。提供一個更明智的作法呢，將25歲的投資曝險部位增加到8千美元，並將65歲的投資曝險部位降低到19萬6千美元。

用融資購買股票能幫助實現分散投資，但也會產生其他問題。首先，如果股價跌幅過大，投資者需要提供更多的抵押品。如果投資者無法追加保證金，則其投資組合將被清帳。由於投資者一開始就是舉債投資，很有可能無法追加保證金。第二個問題是很多股票經紀商（當然不是全部），對於保證金貸款收取很高的利息。利息成本太高，分散投資所獲的報酬都不足以支付利息。我們認為用融資購買股票的缺點太多，因此它並不是有效的投資策略。

幸運的是條條大路通羅馬。透過購買看漲期權（buy call），你可以獲得相同的槓桿比例。這種期權的優勢在於不需要追加保證金。不管市場的行情如何變化，你不需要再追加投入。看漲期權的第二個優勢是，購買看漲期權可以使投資者在只承擔較低成本的基礎上，使自己的投資曝險部位翻倍。本書第8 章將闡明，近年來能夠提供2：1 槓桿比例的長期看漲期權，隱含利息率只有4%。

這就是為什麼安德魯投資股票指數期權LEAP，它能更好的分散自己的投資組合。安德魯花費了4,770美元來獲得期權，由此獲得以45美元購買SPDR的權利。如果股價比當前水準提升10%（即從92美元上漲到101.2美元），安德魯就能憑藉4770美元的投資獲得850美元的報酬，報酬率為18% ；如果股價下跌10%，安德魯會損失990美元，那麼損失率為21%＊。這與利用融資購買股票的槓桿效果相同，但安德魯不需要擔心追加保證金或者支付較高利息的問題。

提出槓桿投資辦法往往會招致怨恨。近期發生的事情也凸顯了這個問題。若遵循我們的建議，年輕投資者就可能在2008年損失64%的存款，他們是怎樣評價我們的投資策略的呢？

損失64%的投資額，誰碰到了都會經歷難以忍受的煎熬。當然，如果註定有此一劫，那麼寧可在25歲的時候碰到，也不要在你65 歲的時候碰到。為什麼？有兩個理由。首先，如果你在年輕的時候碰到這樣的局面，你會有充分的時間來調整自己的反應。在未來40多年的時間裡，你可以更加努力的工作賺錢和存錢，也可以因此少消費一些。其次，在遵循我們的建議時，你在25歲的時候損失的資產肯定要比你在65歲的時候損失得少。如果 安德魯會損失自己最初投資的64%，他的損失額是3 千多美元。這種損失讓人難以承受，但不至於毀掉一個人的生活。而對於一個6歲的人來說，喪失64%的資產就很難東山再起了。

請記住，我們的投資建議不僅僅是為25歲的年輕人設定的。我們也有為65歲的人提供的投資建議—要減少股票的購買量。 如果我們能在40年以前撰寫本書，給大家提出投資建議，那麼就會有其他像安德魯這樣的人在2008年的時候投資得少一些，遭受的損失也就少很多。我們已經進行了資料類比，並發現投資者完全有能力獲得比用傳統的投資策略高7% 的投資報酬。＊

我們一直提倡在年輕的時候多投資，隨著年齡的增大，要逐漸減少投資的金額。這樣一來，如果年輕時市場表現好，而後來市場表現不理想時，利用這種投資方法，顯然就能比一般投資者取得更好的投資報酬。另一方面，當投資前景不理想時，你年輕的時候投資的表現較差，而在快退休的時候，投資結果會逐漸轉好。但就從這一個角度來評價我們的投資策略，未免有失公允。我們的目標是降低風險，這意味著我們不可能得到全部最高的報酬，也會避免一些最差勁的損失。我們不可能全面排除風險，但是通過分散時間投資，我們能大大降低投資的風險。

當然，安德魯剛出道的時候時運不佳。2009年1月道瓊工業平均指數刷新了自1896年以來歷史1月最慘紀錄。2009年5月，他的投資帳戶上又有盈餘了。一路上，他經歷了起起伏伏。我們現在無法對安德魯將來的前途給出定論，至少得經過40年的沉澱才能真正弄明白。我們不需要大家對我們的話深信不疑第3章我們將介紹如果大家遵照我們的建議，在過去138年時間裡可能已經出現了怎樣的景象，尤其是那些在2008年結束的時候面臨退休，或者已經退休人員的投資狀況。

*LEAP 股票指數的價格並非完全對稱，理由是安德魯尚未購買的股份包含了一些隱含的利息。具體的計算方法請參閱本書第 7 章的內容。

*用傳統的方法投資，最後帳面的價值為63萬5千美元，而我們的生命週期投資策略最後取得了67 萬9千美元的資產價值。 2007年，大家都面臨了行情暴跌的情況，但我們的方法能減少遭受的損失。

(本文摘自伊恩‧艾爾斯、貝利‧奈勒波夫著《諾貝爾經濟學獎得主的獲利公式：3階段分配法，讓投資風險更低，報酬更高，提早過上財務自由的人生》，樂金文化提供)

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