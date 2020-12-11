四種經濟護城河企業 值得優先投資

我雖然認為在低利率環境下，股市是極具魅力投資工具的樂觀派，但並不認為在新冠肺炎影響下，所有股票的市場都能回歸正軌。

既然如此，哪一類企業值得優先投資？關於這個問題，我認為投資人可以關注一下具備四種經濟護城河（Moat）的企業。這裡的護城河是指圍繞城堡外圍作為防護的溝渠，即使遭遇敵軍包圍，有一道深而寬的溝渠，敵軍就無法輕易進攻。一家企業如果具備這種強而有力的競爭優勢（即護城河），不但能從容擺脫經濟衰退的影響，更可以遠遠拋開競爭對手。



品牌護城河企業

第一個要關注的競爭優勢是「品牌」，沒有強力品牌足以成為競爭對手的企業，可以視為具備堅實護城河的企業。當然，率先開創業界，進而成為代表該產業龍頭品牌的情況，也是品牌護城河的一種。

究竟是哪一類企業擁有這樣的品牌護城河呢？我認為如同可口可樂（KO）或蘋果（AAPL），在某個產業與品牌等於同義詞的企業，就是擁有品牌護城河。



轉換成本護城河企業

我認為第二個與品牌護城河一樣重要的競爭優勢，是「轉換成本」。如果顧客要換成競爭產品（或服務）時很麻煩或費用高昂、過程繁複，不也代表這家企業具備強而有力的競爭優勢嗎？

我第一個想到的是微軟（Microsoft；MSFT）和Adobe（Adbe）這些企業。順帶一提，這些企業的股價也因為受到新冠肺炎影響而一度暴跌，但是從開放市場轉變成網路市場的全球潮流中，極有可能擴大銷售機會。



商業機密護城河企業

試圖逢低買進的投資人一定要關注的第三個護城河，就是「商業機密」，這是企業具有競爭對手難以模仿的核心機密，如專利、特有的生產技術等。

最具代表性的例子，便是擁有多數創新性新藥的全球化生物製藥公司，例如聯合健康集團（UnitedHealth Group Incorporated；UNH）和輝瑞藥廠（Pzer；PFE）都屬於此類，而且同樣與微軟和Adobe一樣受到新冠肺炎影響而股價暴跌。



成本護城河企業

最後一個值得關注的護城河是價格，產品和服務比其他企業低廉且不斷提升品質的低價供應者，維持這種優點的企業即屬此類。最先讓人想到的企業是亞馬遜（AMZN）和好市多（Costco；COST），還有韓國的三星電子（005930）和現代汽車（005380）等企業，應該有部分也都具備這種護城河。

當然，絕對不是要大家只能找滿足這四個條件的企業來「逢低買進」，我知道每個投資人都有很多本身熟知的資訊優勢產業資訊，也有投資人較喜歡分得較多股利的企業。總之，希望讀者將我所說的四種「護城河」作為有利的參考資訊。



(本文摘自洪椿旭著《後疫情時代的經濟走向與投資策略：當通貨緊縮步步逼近，如何布局才能兼顧穩定與收益？》，商周出版提供)

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