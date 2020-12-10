中國股市值得投資嗎？韓國經濟學家這麼看

「中國日後會怎麼樣？」應該沒有任何一個經濟學者能輕易回答這個問題，但是從現階段看來，短期內（一至兩年）不至於面臨重大危機，因為從2020 年開始「一方面刺激內需景氣，另一方面推動不良國有企業的結構重整」的可能性極高。

之所以會認為這種政策有執行的可能，是因為中國目前似乎仍有餘力。

下圖是中國政府、企業及家庭的負債占國內生產毛額比例。從圖中可看出，中國政府與民間部門的負債水準很低，也就是即使強行要求企業進行結構重整，景氣因而惡化的風險極低。結構重整的過程中，雖然有增加潛在失業者的風險，不過若能擴大家庭貸款，刺激不動產景氣，擴大多元財政支出以協助失業者，如此一來，應該不至於造成太大的問題。

圖／商周出版提供

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未來中國不動產市場將如何發展？

部分言論認為，中國的不動產價格處於「泡沫化」水準，但其實與過去相比，反而是安定局面。

從家庭負債占名目國內生產毛額的比例來說，韓國已經超過100%，而中國不過只有大約50%的水準。進一步來說，深圳或上海等沿海一線城市的不動產價格暴漲是事實，三線或四線城市等內陸地區主要城市的不動產價格，則仍比不上過去十年來的所得增加率。

當然，深圳等沿海大都市的房價確實高於所得水準。不過，以全國基準來看，人均所得的增加超過不動產價格的上漲速度等，可以說「全國性泡沫化」的危險降低了。

未來中國股市將如何發展？

在新冠肺炎爆發下，中國經濟首當其衝，相對的或許可能會很幸運地得以最快復甦。尤其從市場參與者認為，中國政府的景氣刺激政策規模可能超過2009 年投入的人民幣4兆元來看，中國成為新經濟危機震央的可能性並不高。

只是一如前面提過的美國股市事件，景氣時期隱藏的「見不得光的帳冊」可能被掀開的風險依然存在。股市和不動產市場，究竟哪一個才是最佳選擇？

每個觀測家提出的想法都不一樣，而我最擔心的還是隸屬地方政府管轄的金融機關和企業。隸屬中央政府的金融機關或企業，對國家整體體系有著決定性影響，所以中央政府可能會積極投資財政，好解決問題；但隸屬地方政府的金融機關和企業，不僅資訊不夠透明化，而且地方政府的因應能力也受到制約，不難想像未來可能會面臨相當嚴重的問題。

基於這些判斷，我從2015 年開始就持續提出關於中國股市相對保守的建議，因為人民幣貶值的危險尚未消弭（別忘了中國因為人民幣貶值而深陷貿易戰泥沼），加上財務審計與經濟指標長期處於極不透明化，中國金融市場的運作與全球金融市場大相逕庭，有許多很難觸及的地下層面。

(本文摘自洪椿旭著《後疫情時代的經濟走向與投資策略：當通貨緊縮步步逼近，如何布局才能兼顧穩定與收益？》，商周出版提供)

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