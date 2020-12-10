領先麥當勞 第一間得來速怎麼來的？

通俗地說，一般稱為「得來速」的免下車餐廳誕生在美國似乎合情合理。在一九四○年代末和一九五○年代初，汽車產業蓬勃發展，愈來愈多已婚女性從事全職工作，因此備餐及家庭時間變得更加注重速度和便利性。通過點餐窗口購買食物，省去下車麻煩，節省了寶貴的時間──就這樣，一種生活方式由此而生。

據報導，一九四七年，第一個得來速服務在極具象徵意義的六十六號公路（Route 66）＊旁、密蘇里州春田市（Springfield）的紅巨人漢保店（Red’s Giant Hamburg）開張。儘管最初只是個加油站，老闆錢尼（Red Chaney） 還是決定擴展經營，販售漢堡。這樣做很剛好，因為他自己養的牛群便能提供漢堡肉原料。店名之所以這樣取，是因為招牌的尺寸小了些，「漢堡」（hamburger）就變成了「漢保」（hamburg）。

可想而知，熱潮不斷延燒，總部位於加州的 In-N-Out Burger 於一九四八年就打著「得來速」餐廳的名號開業。開業當天的菜單很簡單：漢堡、起司漢堡、薯條炸物和各種汽水。大約七十年後，儘管總有都市傳說言之鑿鑿，說美國西岸的三百三十四家餐廳各有隱藏版菜單，菜單內容其實並沒有太大的擴增。這項創新當時趕上了加州高速公路網的發展，沒多久便出現了數十家同類餐館。

＊從芝加哥到洛杉磯，全長 3,945 公里，又稱為美國大街（Main Street of America）、母親之路（Mother Road）或威爾．羅傑斯高速公路（Will Rogers Highway），在美國國力急速發展的年代扮演重要角色，可說是見證美國經濟起飛與歷史演進的道路之一。