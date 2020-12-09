2009歐巴馬在白宮的第一餐

●海鮮酥皮濃湯

●美國禽鳥串燒佐什錦蔬菜

●肉桂蘋果海綿蛋糕

二○○九年一月二十日，兩百三十位客人來到白宮參加歐巴馬總統的第一任就職典禮午宴。即將上桌款待他們的餐點靈感來自林肯總統，同時表現了美國歷史即將展開新篇章的樂觀氛圍，還略受美國傳統家庭料理影響。

新總統的談話本身是有史以來最受關注的總統演說之一。受到林肯著名的蓋茲堡演說中「自由的新生」（‘A New Birth of Freedom’）一語啟發，美國第四十四任總統談到了希望和國家團結，接著才和客人一同坐下來享用一頓頌揚美國物產的佳餚。

餐點之精美，光從菜餚名稱看不出來。來自維吉尼亞州的外燴餐飲公司「美食設計」（Design Cuisine）在宴會前接受《衛報》（The Guardian）採訪時表示，歐巴馬提出的要求是能帶來「『舒適感』，但又不會太精緻、不會太花哨」的料理。

這頓飯的第一道菜是林肯的最愛海鮮燉湯，使用了緬因州的龍蝦、扇貝、大蝦和鱈魚，上面蓋著酥皮。接下來是來自加州、聽起來相當傳統的鴨肉和雉雞，搭配加州的蘆筍、胡蘿蔔、球芽甘藍和扁豆，以及黑皮諾葡萄酒，然後是可稱為美國人氣甜點的肉桂蘋果蛋糕。整體菜色既精緻又能滿足大眾口味。