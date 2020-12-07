為何疫情越嚴重股價漲越多？

QE並不是一個常規性的貨幣調控政策，全世界沒有幾個國家敢這麼運用，因為印製鈔票會造成通膨，美國之所以敢這麼執行，因為美元是世界貨幣。

2020年新冠肺炎疫情席捲全球，造成不少經濟損失，很多投資人擔心股市會因此崩盤，然而時至2020年9月，隨著各國疫情越來越嚴重，很多國家的股市反而創新高。而我們運用底層思維，早在2020年4月初就買了滿手股票，提早達成原定2020年的存股目標（原本設定年底時第一金要存到400張，截至2020年11月，我們持有的第一金已提前達標，持有486張）。

怎麼辦到的？來看看我們的底層思維運作過程。先帶讀者回顧一下2008年金融海嘯事件，當時房利美和房地美因為次級房貸的關係，導致後續一連串的金融機構倒閉潮，因而引發全球金融海嘯，造成股市大幅度回檔修正。

之後為了挽救經濟，美國聯準會（Fed）開始實施貨幣量化寬鬆（QE）政策，在此之前沒有一個國家運用大量印製鈔票來調控經濟發展，畢竟早在宋朝時期，就有因為大量印製鈔票造成貨幣貶值的現象，因此Fed過去都是透過升息和降息來調控市場上的資金。

圖／金尉出版提供

那麼，金融海嘯時為什麼要使用量化寬鬆呢？因為Fed想要間接採用大量印製鈔票的方式，拯救面臨倒閉危機的金融機構，如果讓金融機構接連倒閉，可能會引發後續更嚴重的連鎖效應，造成更嚴重的股災，當時雷曼兄弟沒有救到，但至少救到差點倒閉的AIG。

但QE並不是一個常規性的貨幣調控政策，全世界沒有幾個國家敢這麼運用，因為印製鈔票會造成通膨，美國之所以敢這麼執行，因為美元是世界貨幣。試想，台灣外匯存底約有4,800億美元，如果因為Fed大量印製鈔票造成外匯存底貶值，台灣政府會做出什麼反應？世界各國政府呢？當然就是一起印鈔票！

回到這次新冠肺炎，在疫情開始最嚴重的3月，美國Fed就提出「無限QE」的政策，全世界各國股市大約也從那一刻開始持續往上彈升，試想一個狀態，如果有一座島，島上只有1,000個人，也只有1,000元及1,000根法國麵包，合理狀況下每根麵包應該賣1元，但如果島內開始印製鈔票，把原本流通的1,000元資金增加到3,000元，這時一根法國麵包能賣幾元？多數人直覺會回答3元，但答案卻是15元！

因為世界各地都存在資產分配不均和貧富差距的情況，所以其實一開始的1,000元並非平均分配在1,000人的手中，而是可能其中200人握有800元，剩下的800人只握有200元，所以聰明的200名富人會趁著資產（麵包）價格還在1元的時候，用1元大量買進（因為他們知道大量印鈔的後果），因此富人手中會有800根麵包，而當印製的鈔票流通到市面上後，市場上只剩下200根麵包可以買，用流通的3,000元資金計算，一根麵包會漲到15元。

在「無限資金」追尋「有限資產」的狀態下，你說該不該買股票？萬一Fed停止印鈔了呢？

不會的，只要疫情越嚴重，Fed就會一直印鈔票，原因很簡單，因為美國人跟台灣民眾消費習慣不一樣，美國人習慣有多少錢、花多少錢，身邊積蓄不多，加上美國醫療制度跟台灣不同，醫療費用十分昂貴，所以會造成以下連鎖效應：疫情越嚴重、失業率越高、民眾收入越低，在沒有錢買醫療器具或口罩預防的情況下，若得病也付不起醫療費用，最後導致疫情更嚴重。

因此Fed只好不斷印製鈔票，你沒看到美國的防疫政策其中一項是，每個人發放1,000美元嗎？就是這個道理！上述只是我們運用底層思維推論出來的結果，或許不見得完全正確，但應該相去不遠。

(本文摘自孫悟天、孫太著《存股致勝心理學》， 金尉出版提供)

延伸閱讀

20檔抱緊股 台股大跌我照賺

股海老牛：股災年年有 怎麼抱緊才會賺？

年輕時一定要利用槓桿購買股票