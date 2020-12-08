想不出廣告文案？一分鐘創作公式

只靠套入文字，就能完成文案的萬用公式。

公式1. 目標客群＋效益＋商品

只要能向目標客群傳達「對你來說有什麼好處」，僅僅如此，就是一句令人有感的廣告文案。

讓「什麼樣的人」「成為這樣的理想狀態」的「商品」，或是對「什麼樣的人」來說「有什麼幫助」的「商品」，只要像這樣把相應的詞彙串連起來，廣告文案就完成了。

如果文案變得太長，只放入目標客群和效益也沒有問題。

公式2. 引人注目的詞彙＋商品特徵

廣告文案的作用，就是用一句話吸引目標客群的注意，並且讓他們願意繼續閱讀你的廣告。讓他們覺得「什麼？」、「怎麼回事？」，然後連結到「這個我有興趣！」、「想買！」這樣的想法。

「引人注目的詞彙」，具體來說就是使用（吃了、喝了、實行了）商品或服務時驚訝的反應，或是能刺激目標客群的願望的語言。

公式3. 「為什麼會……呢」，用這個句型勾起讀者的情緒

當人們被問到「為什麼？」時，就會不由自主地想要知道原因。

在詢問「為什麼」之後，藉由提供令人意外的方法或驚愕的結果，來引發讀者的興趣吧！

重點

只要確實了解目標客群和商品特性，公式也能發揮好幾倍的效果！

(本文摘自椹寛子著《好文案決定你的商品賣不賣：現學現用！零成本提升業績，有感熱銷文案技巧》，商周出版提供)

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