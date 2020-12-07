除了年齡性別 用3個方法鎖定目標客群

設定目標客群利用年齡、性別、職業、興趣等「屬性」來分類目標客群。在那之外，還有這兩個不同的分類方式：

◎用價值觀或生活方式來分類。

◎依照煩惱的種類來分類。

根據商品／服務的特性，這兩個方法也值得嘗試。

例如，一家「健康取向」、「一個人來也不尷尬」的餐廳所提供的商業午餐。一開始，這家餐廳把目標客群鎖定在三十～四十歲的男性，然而實際狀況是，他們的午餐受到了大多數人的歡迎，包含學生、OL、主婦等等，顧客廣泛分佈在各種年齡、性別和職業當中。

這個例子告訴我們，比起用年齡或性別來設定目標客群，重視顧客「希望健康生活，但是好忙又沒時間」此一價值觀（什麼才是他們重視的），並關注他們的生活方式，再依此鎖定目標客群才是比較好的做法。 另外一個例子，如果預防宿醉的「薑黃飲料」，是為了解決「總是喝太多」和「應酬隔天的難受」等煩惱而存在的商品，那麼目標客群「有什麼煩惱」就比他們的年齡和職業更重要。為了「馬上」解決煩惱，這些人很容易就成為你的顧客。

目標客群的分類方法

1. 屬性分類法

以年齡、性別、職業、興趣……等屬性來分類。

特點：用最大的力道打中目標客群的心！

例（美容精華液） 在意肌膚暗沉的38歲女性。

例（早餐菜單） 在丸之內上班，減重中的32歲OL。

例（生髮水） 忙於工作，累積較多壓力的45歲男性。

2. 價值觀（生活風格）分類法

把顧客的需求化為商品。

特點：顧客願意長期買單！

例（狗狗餐廳） 去餐廳吃美食時想帶狗的人。

例（網路超市） 忙於工作和育兒，沒時間的媽媽。

例（銀髮族電腦教室） 想要照著自己的步調，透過慢慢學習增加學電腦樂趣的銀髮族。

3. 煩惱分類法

解決顧客日常生活中的煩惱。

特點：容易吸引顧客馬上掏錢購買！

例（定食咖啡廳） 一個人吃不完一份午餐，但又希望吃到比一般咖啡廳提供的餐點更營養均衡的定食風餐點。

例（婚活聯誼） 回過頭來發現自己每天只往返於公司和住處，沒有邂逅的機會。

例（工作媒合網站） 因為必須照顧孩子或看護老人，沒有太多時間，但仍希望用零星時間賺錢。

重點 配合商品／服務的特性，鎖定你的目標客群！

(本文摘自椹寛子著《好文案決定你的商品賣不賣：現學現用！零成本提升業績，有感熱銷文案技巧》，商周出版提供)

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