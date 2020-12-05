誰偷走了我們的財富？金權帝國更像是個蟻窩

金權帝國沒有任何軍隊來保護它，因為它根本不需要，只要有人想要把錢藏在自家政府碰不到的地方、負擔得起律師和金融家的費用，不管他在哪裡，金權帝國就在哪裡。

過去這些年來，我們已經習慣批評全球化讓西方國家的人失去工作，無視那些被拋在後頭的人；而擁護全球化的人則反駁，藉由將資本轉移到運用最有效率的地方，讓中國、印度和其他地方的窮人得以脫貧，比過去任何社會運動都來得有效。但是，全球化在金權帝國卻是以截然不同的方式運作。在那裡，全球化並非是為了讓持有人獲得最大回報而有效率地轉移資本，而是為了獲得最大程度的保護而偷偷摸摸地轉移。這就是全球化黑暗的一面，你無法從中找出任何正面的案例，除非你自身就是盜賊，或是盜賊的幫兇。

但是，金權帝國不是個容易攻打的地方。你不能派出一支軍隊對付它，因為它並不存在於任何地圖上，你也無法對其施以經濟制裁，或派遣外交大使從中斡旋；金權帝國不像傳統的國家，它沒有任何邊境需要守護，沒有海關在你的護照上蓋章，沒有需要敬禮的國旗，也沒有可以藉電話往來的外交部長。金權帝國沒有任何軍隊來保護它，因為它根本不需要，只要有人想要把錢藏在自家政府碰不到的地方、負擔得起律師和金融家的費用，不管他在哪裡，金權帝國就在哪裡。但是，如果我們想維護民主體制，我們就得對金權帝國的遊牧居民宣戰，設法瓦解讓他們輕易藏錢、規避民主監督的境外系統。至少，以想要讓世界更安全的角度而言，這些人是個重大威脅，就跟我們每天在新聞上看到的恐怖分子和獨裁者沒什麼不同。

我依時間順序和主題來編排這本書的內容，也盡可能從世界各地舉例，以揭露金權帝國究竟延伸到了多遠。首先，我會介紹金權帝國的運作方式，它是怎麼將財富隱藏起來，以及小型司法管轄區（small jurisdictions）是如何藉由制定輔助金權帝國的法規來求生。接著，我會以一間烏克蘭醫院的故事作為開頭，說明有權有勢之人利用金權帝國來行竊時，背後究竟有什麼意義，也會讓各位讀者知道，一間醫院就足以成為世界上大多數地方的代表案例。

接下來，我會說明金權帝國如何保護自家國民和他們的財富—它如何販賣護照給這些人、從新聞記者手中維護他們的名聲，以及如何避免讓被偷走的財產回到真正的主人手中。金權帝國有能力讓你殺人而不受制裁，而它也確實這麼做過。我會詳細說明金權帝國的國民喜歡怎麼花那些藏起來的錢—服飾、房地產、藝術和其他事物—還有他們越來越失控的消費習慣對這個世界產生的影響。這種消費造成的影響是如此極端，導致現在有一個專門的研究領域在鑽研這項主題，也就是富人經濟學（plutonomy）。

最後，我會說明各個政府是如何試圖反擊，聚焦討論美國如何鎖定瑞士的銀行，以及律師和銀行家有多麼聰明地利用了這個機會，讓金權帝國變得比過往任何一刻都來得強大、安全。這聽起來不像是個充滿希望的前景，但假若解決問題的第一步是正視它的存在，那或許我們已經走在解決問題的路上了。

為這本書做研究並非易事。金權帝國被保護得很好，也不會輕易說出它的祕密。它也挑戰了我們自認為知道這個世界運作的方式。你會跟我一樣，一旦看見金權帝國，就會注意到它根本無所不在，讓你感覺天旋地轉、頭暈目眩。為什麼有這麼多船掛上外國的國旗？因為金權帝國讓這些船東能以低於母國勞動法規定的薪水聘用勞工。為什麼俄羅斯官員偏愛建造斥資數十億的橋梁，而不是學校和醫院？因為金權帝國讓他們得以拿走十％的費用，再把錢存放在國外。為什麼億萬富翁都住在倫敦？因為金權帝國讓他們在倫敦避稅。為什麼這麼多貪腐的外國人想要投資紐約？因為金權帝國能保護他們的資產免於沒收充公。

這意味了金權帝國讓民主制度的核心功能失去作用—向國民收稅，使用這筆收益造福大眾—結果反而讓許多人對民主實驗所抱持的理想完全幻滅。他們滿懷絕望，轉而依賴亞努科維奇這樣的政治強人，而他進一步以邪惡的循環破壞民主體制，只讓有錢有勢之人受益。

不過，我必須一再堅定地強調一件事，就是我並非要描繪一個陰謀論。金權帝國不是由某個坐在皮椅扶手上撫弄白貓的大魔頭所掌控，如果真有個首腦在金權帝國背後操弄一切，那還比較容易解決。但現實要更複雜得多，也更為陰險狡詐—在一個金錢可以自由流動、但法律只能困在原地的世界，自然會演變出這種結果，而藉由剝削這種結果帶來的懸殊差異，就能過上優渥的生活。如果澤西島的稅率較低，而英國的稅率較高，只要能將客戶的資產從英國轉移到澤西島，任何人都可以藉此賺錢。在世界上所有擁有司法管轄權的地方都可以如法炮製，因為這些地方的規範都有微妙的差異。

比起傳統組織的形式，金權帝國更像是個蟻窩。在蟻窩裡，每隻螞蟻都不會遵照指示行事。那裡沒有中階管理者螞蟻來下達出外撿拾草籽的命令，也沒有警察螞蟻來逮捕私藏草籽的違法螞蟻，或是有法官螞蟻把犯罪螞蟻送進監獄。這些螞蟻只會對外部刺激做出可預測的反應。

在金權帝國，每個律師、會計師和政治人物也是如此，如果某條法律對某個富人有利，這些金權帝國的幫兇就會確保那位富人能享受這些好處，不管法條來自哪裡、內容為何，只為了替他謀求更大的利益，不顧對我們其他人造成的損害。如果你殺死其中一隻螞蟻，或將其中一名耍詐的律師抓起來，其餘的活動仍會不受干擾地繼續下去。必須要改變的是整個系統，但這並非易事。 這就是為何我要以金權帝國的由來作為開頭，以及描述它如何擊潰過去為了讓這個世界變得更安全、更適合民主體制所做出的種種努力。

在第二次世界大戰那段黑暗的日子裡，同盟國對抗的是一個前所未見、針對開放社會而來的威脅；作為對策，他們建立了全球金融體系，意圖為民主體制賦予永存不滅的隱私，他們希望民選政府永遠不需要再遭受任何敵人的威脅。這個嘗試失敗了，而其失敗的故事，也正是金權帝國誕生的故事。

(本文摘自奧立佛．布洛著《誰偷走了我們的財富？：為什麼貧富差距越來越大？薪水越來越低？因為從政客、銀行、會計師與律師，都只服務有錢人！》，大塊文化提供)

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